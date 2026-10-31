Ο Μικέλε Μορόνε άνοιξε λογαριασμό σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans

Subs.com

«Όλοι νομίζουν ότι με γνωρίζουν. Μέσα από τις ταινίες, τις φωτογραφίες, τα brands, τη μουσική, τα social media… Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχετε δει μόνο ένα μέρος μου.





Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής της τριλογίας «365 Days» αναφέρθηκε στη



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Ο Μορόνε χρεώνει 19,99 δολάρια τον μήνα για πρόσβαση στη σελίδα του στο Subs - η οποία δημιουργήθηκε από τον Βρετανό επιχειρηματία Τιμ Στόκλι και ιδρυτή του OnlyFans - ενώ διαθέτει και επιπλέον περιεχόμενο επί πληρωμή, με τις συγκεκριμένες αναρτήσεις να κοστίζουν από 5 έως 35 δολάρια η καθεμία. Υπάρχει ένας κόσμος που δεν μοιράζομαι με τον καθένα. Μια πιο προσωπική, πιο αυθεντική πλευρά. Χωρίς φίλτρα. Και αποφάσισα να ανοίξω αυτή την πόρτα για εσάς».Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής της τριλογίας «365 Days» αναφέρθηκε στη Μέγκαν Φοξ , η οποία είναι επίσης συνιδιοκτήτρια της πλατφόρμας και δημιουργεί περιεχόμενο για αυτή και έπειτα υποσχέθηκε στους πιθανούς συνδρομητές του ότι θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του ακόμη και μέσω βιντεοκλήσης: «Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας πράγματα που συνήθως δεν βλέπετε. Δεν θέλω να σας τα πω όλα τώρα. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν, πρέπει να τα ανακαλύψετε. Οπότε, αν είστε πραγματικά περίεργοι να γνωρίσετε τον κόσμο μου… ξέρετε πού θα με βρείτε», κατέληξε.Ο Μορόνε χρεώνει 19,99 δολάρια τον μήνα για πρόσβαση στη σελίδα του στο Subs - η οποία δημιουργήθηκε από τον Βρετανό επιχειρηματία Τιμ Στόκλι και ιδρυτή του OnlyFans - ενώ διαθέτει και επιπλέον περιεχόμενο επί πληρωμή, με τις συγκεκριμένες αναρτήσεις να κοστίζουν από 5 έως 35 δολάρια η καθεμία.