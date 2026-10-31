Ο Μικέλε Μορόνε άνοιξε λογαριασμό σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans
Ο Μικέλε Μορόνε άνοιξε λογαριασμό σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans
«Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας πράγματα που συνήθως δεν βλέπετε», είπε ο Ιταλός ηθοποιός και υποσχέθηκε πως οι πιθανοί συνδρομητές του θα μπορούν να κάνουν βιντεοκλήση μαζί του
Λογαριασμό σε πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου που φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική του OnlyFans άνοιξε ο Μικέλε Μορόνε.
Ο 36χρονος Ιταλός ηθοποιός ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την πλατφόρμα Subs.com, στην οποία συμμετέχει τόσο ως δημιουργός όσο και ως ένας από τους ιδιοκτήτες της, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Instagram: «Όλοι νομίζουν ότι με γνωρίζουν. Μέσα από τις ταινίες, τις φωτογραφίες, τα brands, τη μουσική, τα social media… Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχετε δει μόνο ένα μέρος μου. Υπάρχει ένας κόσμος που δεν μοιράζομαι με τον καθένα. Μια πιο προσωπική, πιο αυθεντική πλευρά. Χωρίς φίλτρα. Και αποφάσισα να ανοίξω αυτή την πόρτα για εσάς».
Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής της τριλογίας «365 Days» αναφέρθηκε στη Μέγκαν Φοξ, η οποία είναι επίσης συνιδιοκτήτρια της πλατφόρμας και δημιουργεί περιεχόμενο για αυτή και έπειτα υποσχέθηκε στους πιθανούς συνδρομητές του ότι θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του ακόμη και μέσω βιντεοκλήσης: «Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας πράγματα που συνήθως δεν βλέπετε. Δεν θέλω να σας τα πω όλα τώρα. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν, πρέπει να τα ανακαλύψετε. Οπότε, αν είστε πραγματικά περίεργοι να γνωρίσετε τον κόσμο μου… ξέρετε πού θα με βρείτε», κατέληξε.
Δείτε την ανάρτηση
Ο Μορόνε χρεώνει 19,99 δολάρια τον μήνα για πρόσβαση στη σελίδα του στο Subs - η οποία δημιουργήθηκε από τον Βρετανό επιχειρηματία Τιμ Στόκλι και ιδρυτή του OnlyFans - ενώ διαθέτει και επιπλέον περιεχόμενο επί πληρωμή, με τις συγκεκριμένες αναρτήσεις να κοστίζουν από 5 έως 35 δολάρια η καθεμία.
Ο 36χρονος Ιταλός ηθοποιός ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την πλατφόρμα Subs.com, στην οποία συμμετέχει τόσο ως δημιουργός όσο και ως ένας από τους ιδιοκτήτες της, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Instagram: «Όλοι νομίζουν ότι με γνωρίζουν. Μέσα από τις ταινίες, τις φωτογραφίες, τα brands, τη μουσική, τα social media… Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχετε δει μόνο ένα μέρος μου. Υπάρχει ένας κόσμος που δεν μοιράζομαι με τον καθένα. Μια πιο προσωπική, πιο αυθεντική πλευρά. Χωρίς φίλτρα. Και αποφάσισα να ανοίξω αυτή την πόρτα για εσάς».
Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής της τριλογίας «365 Days» αναφέρθηκε στη Μέγκαν Φοξ, η οποία είναι επίσης συνιδιοκτήτρια της πλατφόρμας και δημιουργεί περιεχόμενο για αυτή και έπειτα υποσχέθηκε στους πιθανούς συνδρομητές του ότι θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του ακόμη και μέσω βιντεοκλήσης: «Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας πράγματα που συνήθως δεν βλέπετε. Δεν θέλω να σας τα πω όλα τώρα. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν, πρέπει να τα ανακαλύψετε. Οπότε, αν είστε πραγματικά περίεργοι να γνωρίσετε τον κόσμο μου… ξέρετε πού θα με βρείτε», κατέληξε.
Δείτε την ανάρτηση
Ο Μορόνε χρεώνει 19,99 δολάρια τον μήνα για πρόσβαση στη σελίδα του στο Subs - η οποία δημιουργήθηκε από τον Βρετανό επιχειρηματία Τιμ Στόκλι και ιδρυτή του OnlyFans - ενώ διαθέτει και επιπλέον περιεχόμενο επί πληρωμή, με τις συγκεκριμένες αναρτήσεις να κοστίζουν από 5 έως 35 δολάρια η καθεμία.
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