Ο Μικέλε Μορόνε ποζάρει γυμνός στο Instagram
Ο Μικέλε Μορόνε ποζάρει γυμνός στο Instagram
Ο Ιταλός ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς ρούχα σε νέα δημοσίευση που έκανε
Ένα γυμνό στιγμιότυπό του δημοσίευσε ο Μικέλε Μορόνε στα social media.
Ο Ιταλός ηθοποιός μοιράστηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram διαφορετικές εικόνες, ωστόσο στην πρώτη εμφανιζόταν εκείνος καθιστός σε μία καρέκλα, χωρίς να φοράει ρούχα, ενώ παράλληλα κάπνιζε. Σε άλλα στιγμιότυπα έδειχνε ξανά τον εαυτό του με ένα τσιγάρο στο χέρι, και σε άλλη εικόνα ο ηθοποιός φαινόταν ξαπλωμένος χωρίς μπλούζα, έχοντας κλειστά τα μάτια του.
«Δεν γνωρίζω πια» έγραψε ο Μικέλε Μορόνε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, χωρίς να εξηγεί τι σηματοδοτούσε για εκείνον η συγκεκριμένη ανάρτηση.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Ιταλός ηθοποιός μοιράστηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram διαφορετικές εικόνες, ωστόσο στην πρώτη εμφανιζόταν εκείνος καθιστός σε μία καρέκλα, χωρίς να φοράει ρούχα, ενώ παράλληλα κάπνιζε. Σε άλλα στιγμιότυπα έδειχνε ξανά τον εαυτό του με ένα τσιγάρο στο χέρι, και σε άλλη εικόνα ο ηθοποιός φαινόταν ξαπλωμένος χωρίς μπλούζα, έχοντας κλειστά τα μάτια του.
«Δεν γνωρίζω πια» έγραψε ο Μικέλε Μορόνε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, χωρίς να εξηγεί τι σηματοδοτούσε για εκείνον η συγκεκριμένη ανάρτηση.
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα