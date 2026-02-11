Ο Μικέλε Μορόνε ποζάρει γυμνός στο Instagram
Μικέλε Μορόνε Γυμνός

Ο Μικέλε Μορόνε ποζάρει γυμνός στο Instagram

Ο Ιταλός ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς ρούχα σε νέα δημοσίευση που έκανε

Ο Μικέλε Μορόνε ποζάρει γυμνός στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα γυμνό στιγμιότυπό του δημοσίευσε ο Μικέλε Μορόνε στα social media.

Ο Ιταλός ηθοποιός μοιράστηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram διαφορετικές εικόνες, ωστόσο στην πρώτη εμφανιζόταν εκείνος καθιστός σε μία καρέκλα, χωρίς να φοράει ρούχα, ενώ παράλληλα κάπνιζε. Σε άλλα στιγμιότυπα έδειχνε ξανά τον εαυτό του με ένα τσιγάρο στο χέρι, και σε άλλη εικόνα ο ηθοποιός φαινόταν ξαπλωμένος χωρίς μπλούζα, έχοντας κλειστά τα μάτια του.

«Δεν γνωρίζω πια» έγραψε ο Μικέλε Μορόνε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, χωρίς να εξηγεί τι σηματοδοτούσε για εκείνον η συγκεκριμένη ανάρτηση.

Δείτε την ανάρτησή του



