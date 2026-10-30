Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε ο καλύτερος αλλά ούτε και ο χειρότερος ηθοποιός

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Όσον αφορά στη γνωριμία τους, εξήγησε: « Την είδα πρώτη φορά σε μία ταινία που έπαιζε και έμεινα έκθαμβος, όπως όλη η Ελλάδα, στο "Αυτή η νύχτα μένει". Ήξερα ότι δεν μπορούσα να τη γνωρίσω καλύτερα γιατί είχε κάποια άλλη σχέση τότε. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν όμως έμαθα ότι έμεινε μόνη της βρήκα την ευκαιρία να την πλησιάσω. Και την είδα σε μία θεατρική παράσταση και εκεί σταματάει ο κόσμος ».