Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε ο καλύτερος αλλά ούτε και ο χειρότερος ηθοποιός
Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε ο καλύτερος αλλά ούτε και ο χειρότερος ηθοποιός
«Νιώθω ότι είμαι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, ένας από τους πιο ευάγωγους ηθοποιούς και σκηνοθέτες», συμπλήρωσε
Ούτε ο καλύτερος αλλά ούτε και ο χειρότερος ηθοποιός θεωρεί πως είναι ο Αιμίλιος Χειλάκης.
Ο ίδιος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και εξομολογήθηκε πως έχει μάθει να μην πιστεύει όσα του λένε, σημειώνοντας πως αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που «λειτουργεί τα πράγματα μέσα στη δουλειά του».
Ο Αιμίλιος Χειλάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει στο επαγγελματικό κομμάτι είναι ότι δεν είσαι ποτέ αυτό που λένε οι άλλοι ότι είσαι. Δεν είσαι ούτε ο πιο σπουδαίος ούτε ο πιο χάλια. Νιώθω ότι είμαι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, ένας από τους πιο ευάγωγους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορείς να συνεργαστείς μαζί του. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος η αξιοπιστία μου μού δίνει το δικαίωμα να μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο κάποιον και να του πω "έλα να συνεργαστούμε" και αυτός κατ’ αρχήν να συνομιλήσει μαζί μου. Γιατί συνήθως, με τους μη αξιόπιστους κλείνεις το τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε ο καλύτερος ούτε ο χειρότερος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί τα πράγματα μέσα στη δουλειά μας. Και έτσι υπάρχει ένας παραγωγός που λέγεται Κάρολος Παυλάκης και μας δίνει το Θέατρο Αθηνών. Μας εμπιστεύεται ένα θέατρο το οποίο είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι από τα πιο ακριβά θέατρα που υπάρχουν για να το νοικιάσεις και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τις παραστάσεις μας».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για όλες τις στιγμές της ζωής του που θεωρεί ορόσημα, επισημαίνοντας πως είναι συμφιλιωμένος με τον χρόνο που περνάει: «Είμαι 56 ετών. Μια χαρά μου φαίνεται αλλά δεν πειράζει. Εγώ τα αγαπάω τα χρόνια μου, γιατί τα έχω φέρει μαζί μου με πολλές συναντήσεις, αναμνήσεις. Έχω αγαπήσει ανθρώπους, έχω πει με άλλους ανθρώπους “εσύ δίπλα μου με τίποτα”. Άρα έχω κάνει τους διαχωρισμούς μου. Ξέρεις, όταν έχεις διαχωρίσει τα πράγματα, ξέρεις πού ανήκεις. Όταν ξέρεις πού ανήκεις, είναι πιο εύκολα τα πράγματα στη ζωή σου», είπε.
Και πρόσθεσε: «Όλες τις χρονιές-ορόσημο της ζωής μου τις θυμάμαι. Το 1988 μπήκα στη σχολή, το 1991 τελείωσα, το 1993 τελείωσα από τον στρατό και ξεκίνησα να δουλεύω. Το 1996, καλή ώρα τριάντα χρόνια πριν, έκανα πρεμιέρα στον σημαντικότερο για μένα Έλληνα σκηνοθέτη, που λεγόταν Λευτέρης Βογιατζής και πήρα βραβείο, καλή ώρα σαν τώρα, σε μια ταινία που λεγόταν "Απόντες" του Νίκου Γραμματικού. Ειρήσθω εν παρόδω, θα βραβευτεί τώρα στις 9 Νοεμβρίου ο Νίκος ο Γραμματικός για τη συνολική του προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτές οι συναντήσεις με αυτούς τους ανθρώπους για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικές».
Ο Αιμίλιος Χειλάκης συμπλήρωσε ακόμη: «Το 1998 κάνω το πρώτο μου σήριαλ. Αρχίζω και γίνομαι πιο διάσημος. Ήμουν όμως ήδη 28 χρονών και η διασημότητα εμένα δεν με γοήτευσε, αντίθετα με εμπόδισε σε πληροφορώ. Γιατί είναι διαφορετικό να γίνεσαι διάσημος στα 21 - 22 σου. Φουσκώνει λίγο το μυαλό. Θεωρείς ότι πραγματικά είσαι αυτό που σου λένε. Λένε "είσαι εξαιρετικός". Στα 28 σου λες "ξέρω ότι δεν είμαι εξαιρετικός, καλός πρέπει να ‘μαι κατά πάσα πιθανότητα". Σταματάς δηλαδή τους υπερθετικούς βαθμούς να τους πιστεύεις. Ξέρεις ότι είσαι από την καλή μαγιά των επαγγελματιών στον χώρο σου».
Σημαντικοί σταθμοί της ζωής του ήταν η χρονιά που γνώρισε τη σύζυγό του Αθηνά Μαξίμου, αλλά και οι περίοδοι που καταστράφηκε οικονομικά: «Ο επόμενος μεγάλος μου σταθμός ήταν το 2005 που είμαστε μαζί με την Αθηνά. Από τότε δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Το 2006 παντρευτήκαμε, μετά έρχονται διαρκώς συνεργασίες. Η πρώτη μου σκηνοθεσία ήταν το 2009 με τον Γιάννη τον Μπέζο στον “Δον Ζουάν” στο Εθνικό Θέατρο. Έχω πολλές χρονιές-ορόσημο. Έχω και κακές χρονιές-ορόσημο. Έχω καταστραφεί οικονομικά. Το 2001 έκανα την πρώτη μου παραγωγή. Πρώτη καταστροφή. 2002 δεύτερη καταστροφή. 2003 έβγαλα κάποια λεφτά. 2017 επόμενη καταστροφή. Δεν βάζεις μυαλό... Αλλά ξέρεις τι γίνεται; Το ζήτημα είναι να είσαι μέσα σε ένα σύστημα το οποίο διαρκώς κινείται. Και ό,τι κινείται ποτέ δεν χορταριάζει. Πέτρα που κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει, που λέει ο λαός μας», πρόσθεσε.
Κλείνοντας τη συζήτηση γύρω από τις πιο «μεγάλες» στιγμές που έχει ζήσει, δήλωσε: «Και έτσι εγώ νιώθω ότι μπορεί να κουβαλάω τα χρόνια μου, τα 56 μου χρόνια, αλλά τα κουβαλάω με τη μνήμη των σωστών ανθρώπων, με τα πράγματα που μου συνέβησαν και μου γίναν ή δεν μου γίναν μάθημα, αλλά πάντα τα θυμάμαι. Ακόμα και αυτά που δεν μου γίναν μάθημα, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Συνεχίζω λοιπόν εγώ να πιστεύω ότι δεν μου έχει γίνει μάθημα, θα το ξανακάνω, θα το ξανακάνω το λάθος».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου, υποστηρίζοντας με χιούμορ: «Στην Αθηνά θαυμάζω ότι με αντέχει. Είναι ένα παιδί που το ερωτεύεσαι γιατί η αντιστοιχία που έχει με το μυαλό της και τις πράξεις της είναι ισοδύναμη».
Όσον αφορά στη γνωριμία τους, εξήγησε: «Την είδα πρώτη φορά σε μία ταινία που έπαιζε και έμεινα έκθαμβος, όπως όλη η Ελλάδα, στο "Αυτή η νύχτα μένει". Ήξερα ότι δεν μπορούσα να τη γνωρίσω καλύτερα γιατί είχε κάποια άλλη σχέση τότε. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν όμως έμαθα ότι έμεινε μόνη της βρήκα την ευκαιρία να την πλησιάσω. Και την είδα σε μία θεατρική παράσταση και εκεί σταματάει ο κόσμος».
Ο ίδιος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και εξομολογήθηκε πως έχει μάθει να μην πιστεύει όσα του λένε, σημειώνοντας πως αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που «λειτουργεί τα πράγματα μέσα στη δουλειά του».
Ο Αιμίλιος Χειλάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει στο επαγγελματικό κομμάτι είναι ότι δεν είσαι ποτέ αυτό που λένε οι άλλοι ότι είσαι. Δεν είσαι ούτε ο πιο σπουδαίος ούτε ο πιο χάλια. Νιώθω ότι είμαι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, ένας από τους πιο ευάγωγους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορείς να συνεργαστείς μαζί του. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος η αξιοπιστία μου μού δίνει το δικαίωμα να μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο κάποιον και να του πω "έλα να συνεργαστούμε" και αυτός κατ’ αρχήν να συνομιλήσει μαζί μου. Γιατί συνήθως, με τους μη αξιόπιστους κλείνεις το τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε ο καλύτερος ούτε ο χειρότερος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί τα πράγματα μέσα στη δουλειά μας. Και έτσι υπάρχει ένας παραγωγός που λέγεται Κάρολος Παυλάκης και μας δίνει το Θέατρο Αθηνών. Μας εμπιστεύεται ένα θέατρο το οποίο είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι από τα πιο ακριβά θέατρα που υπάρχουν για να το νοικιάσεις και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τις παραστάσεις μας».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για όλες τις στιγμές της ζωής του που θεωρεί ορόσημα, επισημαίνοντας πως είναι συμφιλιωμένος με τον χρόνο που περνάει: «Είμαι 56 ετών. Μια χαρά μου φαίνεται αλλά δεν πειράζει. Εγώ τα αγαπάω τα χρόνια μου, γιατί τα έχω φέρει μαζί μου με πολλές συναντήσεις, αναμνήσεις. Έχω αγαπήσει ανθρώπους, έχω πει με άλλους ανθρώπους “εσύ δίπλα μου με τίποτα”. Άρα έχω κάνει τους διαχωρισμούς μου. Ξέρεις, όταν έχεις διαχωρίσει τα πράγματα, ξέρεις πού ανήκεις. Όταν ξέρεις πού ανήκεις, είναι πιο εύκολα τα πράγματα στη ζωή σου», είπε.
Και πρόσθεσε: «Όλες τις χρονιές-ορόσημο της ζωής μου τις θυμάμαι. Το 1988 μπήκα στη σχολή, το 1991 τελείωσα, το 1993 τελείωσα από τον στρατό και ξεκίνησα να δουλεύω. Το 1996, καλή ώρα τριάντα χρόνια πριν, έκανα πρεμιέρα στον σημαντικότερο για μένα Έλληνα σκηνοθέτη, που λεγόταν Λευτέρης Βογιατζής και πήρα βραβείο, καλή ώρα σαν τώρα, σε μια ταινία που λεγόταν "Απόντες" του Νίκου Γραμματικού. Ειρήσθω εν παρόδω, θα βραβευτεί τώρα στις 9 Νοεμβρίου ο Νίκος ο Γραμματικός για τη συνολική του προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτές οι συναντήσεις με αυτούς τους ανθρώπους για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικές».
Ο Αιμίλιος Χειλάκης συμπλήρωσε ακόμη: «Το 1998 κάνω το πρώτο μου σήριαλ. Αρχίζω και γίνομαι πιο διάσημος. Ήμουν όμως ήδη 28 χρονών και η διασημότητα εμένα δεν με γοήτευσε, αντίθετα με εμπόδισε σε πληροφορώ. Γιατί είναι διαφορετικό να γίνεσαι διάσημος στα 21 - 22 σου. Φουσκώνει λίγο το μυαλό. Θεωρείς ότι πραγματικά είσαι αυτό που σου λένε. Λένε "είσαι εξαιρετικός". Στα 28 σου λες "ξέρω ότι δεν είμαι εξαιρετικός, καλός πρέπει να ‘μαι κατά πάσα πιθανότητα". Σταματάς δηλαδή τους υπερθετικούς βαθμούς να τους πιστεύεις. Ξέρεις ότι είσαι από την καλή μαγιά των επαγγελματιών στον χώρο σου».
Σημαντικοί σταθμοί της ζωής του ήταν η χρονιά που γνώρισε τη σύζυγό του Αθηνά Μαξίμου, αλλά και οι περίοδοι που καταστράφηκε οικονομικά: «Ο επόμενος μεγάλος μου σταθμός ήταν το 2005 που είμαστε μαζί με την Αθηνά. Από τότε δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Το 2006 παντρευτήκαμε, μετά έρχονται διαρκώς συνεργασίες. Η πρώτη μου σκηνοθεσία ήταν το 2009 με τον Γιάννη τον Μπέζο στον “Δον Ζουάν” στο Εθνικό Θέατρο. Έχω πολλές χρονιές-ορόσημο. Έχω και κακές χρονιές-ορόσημο. Έχω καταστραφεί οικονομικά. Το 2001 έκανα την πρώτη μου παραγωγή. Πρώτη καταστροφή. 2002 δεύτερη καταστροφή. 2003 έβγαλα κάποια λεφτά. 2017 επόμενη καταστροφή. Δεν βάζεις μυαλό... Αλλά ξέρεις τι γίνεται; Το ζήτημα είναι να είσαι μέσα σε ένα σύστημα το οποίο διαρκώς κινείται. Και ό,τι κινείται ποτέ δεν χορταριάζει. Πέτρα που κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει, που λέει ο λαός μας», πρόσθεσε.
Κλείνοντας τη συζήτηση γύρω από τις πιο «μεγάλες» στιγμές που έχει ζήσει, δήλωσε: «Και έτσι εγώ νιώθω ότι μπορεί να κουβαλάω τα χρόνια μου, τα 56 μου χρόνια, αλλά τα κουβαλάω με τη μνήμη των σωστών ανθρώπων, με τα πράγματα που μου συνέβησαν και μου γίναν ή δεν μου γίναν μάθημα, αλλά πάντα τα θυμάμαι. Ακόμα και αυτά που δεν μου γίναν μάθημα, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Συνεχίζω λοιπόν εγώ να πιστεύω ότι δεν μου έχει γίνει μάθημα, θα το ξανακάνω, θα το ξανακάνω το λάθος».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου, υποστηρίζοντας με χιούμορ: «Στην Αθηνά θαυμάζω ότι με αντέχει. Είναι ένα παιδί που το ερωτεύεσαι γιατί η αντιστοιχία που έχει με το μυαλό της και τις πράξεις της είναι ισοδύναμη».
Όσον αφορά στη γνωριμία τους, εξήγησε: «Την είδα πρώτη φορά σε μία ταινία που έπαιζε και έμεινα έκθαμβος, όπως όλη η Ελλάδα, στο "Αυτή η νύχτα μένει". Ήξερα ότι δεν μπορούσα να τη γνωρίσω καλύτερα γιατί είχε κάποια άλλη σχέση τότε. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν όμως έμαθα ότι έμεινε μόνη της βρήκα την ευκαιρία να την πλησιάσω. Και την είδα σε μία θεατρική παράσταση και εκεί σταματάει ο κόσμος».
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