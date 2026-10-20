Αιμίλιος Χειλάκης για τον θάνατο της μητέρας του: Πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά, δεν πίστευα ότι έχει φύγει
Αιμίλιος Χειλάκης για τον θάνατο της μητέρας του: Πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά, δεν πίστευα ότι έχει φύγει
Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του πένθους και αφήνομαι σε αυτό, είπε ο ηθοποιός
Στη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τον θάνατο της μητέρας του αναφέρθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης, εξηγώντας πως δυσκολεύτηκε πολύ να αποδεχτεί την απώλειά της, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε φύγει από τη ζωή.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη διαχείριση του πένθους. Απαντώντας στο ερώτημα αν ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει με την απώλεια ή αν καταφέρνει να την ξεπεράσει με το πέρασμα του χρόνου, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στη δυσκολία που αντιμετώπισε ο ίδιος, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι μητέρα του δεν είναι πια στη ζωή.
Όπως δήλωσε: «Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας και οι Έλληνες είμαστε πενθοφοβικοί. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του πένθους και αφήνομαι στο πένθος μου. Περνάς διάφορες φάσεις της απώλειας. Φτάνεις στη φάση του πραγματικού πένθους. Εγώ πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά, γιατί δεν πίστευα ότι έχει φύγει ακόμα. Μου πήρε καιρό για να φτάσω στη φάση της απώλειας, αλλά όλα αυτά είναι τόσο ανθρώπινα και τώρα σου μένει μία γλυκιά ανάμνηση του ανθρώπου που σε γέννησε».
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Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση για τον θάνατο της μητέρας του με μία ανάρτηση στο Instagram. Όπως είχε γράψει ο ίδιος στις 15 Ιανουαρίου: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα. Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη διαχείριση του πένθους. Απαντώντας στο ερώτημα αν ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει με την απώλεια ή αν καταφέρνει να την ξεπεράσει με το πέρασμα του χρόνου, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στη δυσκολία που αντιμετώπισε ο ίδιος, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι μητέρα του δεν είναι πια στη ζωή.
Όπως δήλωσε: «Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας και οι Έλληνες είμαστε πενθοφοβικοί. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του πένθους και αφήνομαι στο πένθος μου. Περνάς διάφορες φάσεις της απώλειας. Φτάνεις στη φάση του πραγματικού πένθους. Εγώ πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά, γιατί δεν πίστευα ότι έχει φύγει ακόμα. Μου πήρε καιρό για να φτάσω στη φάση της απώλειας, αλλά όλα αυτά είναι τόσο ανθρώπινα και τώρα σου μένει μία γλυκιά ανάμνηση του ανθρώπου που σε γέννησε».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση για τον θάνατο της μητέρας του με μία ανάρτηση στο Instagram. Όπως είχε γράψει ο ίδιος στις 15 Ιανουαρίου: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα. Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».
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