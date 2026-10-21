Sing for Greece: Στην τελική ευθεία η υποβολή των τραγουδιών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2027
Sing for Greece: Στην τελική ευθεία η υποβολή των τραγουδιών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2027
Τον Φεβρουάριο, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό του «Sing For Greece 2027»
Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία υποβολής των προτάσεων για το «Sing for Greece 2027».
Η προθεσμία για τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης της συμμετοχής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ολοκληρώνεται την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 23:59.
Τον Φεβρουάριο του 2027, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό του «Sing For Greece 2027» σε χώρο και ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.
Στο «Sing for Greece 2027» οι τηλεθεατές θα έχουν ουσιαστικό λόγο στην επιλογή του τραγουδιού που θα ταξιδέψει τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Στους δύο ημιτελικούς, τα 20 τραγούδια που θα προκύψουν από την αξιολόγηση μιας επταμελούς επιτροπής, θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Από τα 12 τραγούδια που θα προκριθούν αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, η ανάδειξη του νικητήριου act θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών (εγχώριας και διεθνούς).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο του 2027, στο Μπουργκάς. Η προκήρυξη, οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής και η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο της ΕΡΤ.
Η προθεσμία για τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης της συμμετοχής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ολοκληρώνεται την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 23:59.
Τον Φεβρουάριο του 2027, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό του «Sing For Greece 2027» σε χώρο και ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.
Στο «Sing for Greece 2027» οι τηλεθεατές θα έχουν ουσιαστικό λόγο στην επιλογή του τραγουδιού που θα ταξιδέψει τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Στους δύο ημιτελικούς, τα 20 τραγούδια που θα προκύψουν από την αξιολόγηση μιας επταμελούς επιτροπής, θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Από τα 12 τραγούδια που θα προκριθούν αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, η ανάδειξη του νικητήριου act θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών (εγχώριας και διεθνούς).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο του 2027, στο Μπουργκάς. Η προκήρυξη, οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής και η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο της ΕΡΤ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα