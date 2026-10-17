Αύριο στη Νίκαια το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια.

11:00 το πρωί,

στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας

Ο Γιώργος Μαζωνάκης

, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Την ίδια ημέρα είχε μεταβεί σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης