Γιώργος Μαζωνάκης: Κλαίω συνέχεια, μόνο δικαίωση θέλω για το παιδί μου, είπε η μητέρα του 
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Γιώργος Μαζωνάκης Μητέρα

Γιώργος Μαζωνάκης: Κλαίω συνέχεια, μόνο δικαίωση θέλω για το παιδί μου, είπε η μητέρα του 

Η μητέρα του τραγουδιστή εξήγησε ότι η ψυχολογική της κατάσταση δεν της επιτρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του

Γιώργος Μαζωνάκης: Κλαίω συνέχεια, μόνο δικαίωση θέλω για το παιδί μου, είπε η μητέρα του 
Σε δηλώσεις προχώρησε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, ζητώντας δικαίωση για το παιδί της. Η ίδια εξέφρασε τον πόνο της και τόνισε ότι η ψυχολογική της κατάσταση δεν της επιτρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του. Αυτό που την ενδιαφέρει, όπως είπε, είναι να δικαιωθεί η μνήμη του γιου της.

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, και εξήγησε τον λόγο που αδυνατεί να ενημερώνεται για τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως σχετικά με την απώλεια του τραγουδιστή. «Μάνα μου δεν ακούω τίποτα από όσα λέγονται. Δεν θέλω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Μόνο δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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