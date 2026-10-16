Ποιες είναι οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Ουσίες πραγματογνώμονας

Ποιες είναι οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα της οικογένειας

Στο αίμα του τραγουδιστή εντοπίστηκαν οκτώ ουσίες σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr - Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η κοκαΐνη

Ποιες είναι οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα της οικογένειας
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς, όπως πληροφορείται το protothema.gr, στο αίμα του τραγουδιστή εντοπίστηκαν οκτώ ουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πραγματογνώμονας που έχει διορίσει η οικογένεια κ. Γιώργος Φιτσιάλος, από την ανάλυση που έκανε εντόπισε στο αίμα του καλλιτέχνη Ολανζαπίνη, Αριπιπραζόλη, Μιδαζολάμη, Φλουμαζενίλη, Λιδοκαΐνη, Κοκαίνη, Βενζοϋλεκγονίνη και Προποφόλη.


Τι είναι αυτές οι ουσίες

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.

Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.

Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων

Ο διευθυντής των εργαστηρίων DNAlogy, Δρ. Φιτσιάλος Γιώργος σε δήλωση του στο protothema.gr τόνισε ότι «έγινε ένας πλήρης τοξικολογικός έλεγχος 1.600 ουσιών. Τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη. Τα τρία ευρήματα μας περιγράφουν με μεγάλη ασφάλεια το τι συνέβη εκείνη την ημέρα στην κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι».
Ποιες είναι οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα της οικογένειας

Να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες αναμένονται τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις από τα εργαστήρια του ΑΠΘ.
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