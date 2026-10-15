Με δημόσια εκδήλωση μνήμης στο Τέξας θα τιμηθεί ο RJ Mitte του «Breaking Bad»

πολιτιστικό κέντρο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Explore The RGV | Everything 956 (@explorethergv)

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aaron Paul (@aaronpaul)

Mε μια δημόσια εκδήλωση μνήμης στο Τέξας πρόκειται να τιμηθεί ο, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του, σε ηλικία 34 ετών, όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Explore The Rgv στο Instagram, η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στοThe Mitte: Arts and Cultural Center, στις 10 το πρωί.Η συγκεκριμένη τοποθεσία είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ηθοποιό, καθώς συνέβαλε στην αναμόρφωση του πρώην Brownsville Museum of Fine Art, μετατρέποντάς το σε ένα ακμάζον πολιτιστικό κέντρο, όπως αναφέρεται. Τον περασμένο μήνα, ο Mitte είχε μιλήσει για το μέρος αυτό, χαρακτηρίζοντάς το ως «μια γέφυρα που συνδέει γενιές, πολιτισμούς, ανθρώπους με διαφορετικές ικανότητες και κοινότητες».Ο θάνατος του Mitte έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, με φίλους και συνεργάτες να τον αποχαιρετούν μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις στα social media.Ο συμπρωταγωνιστής του στο «Breaking Bad» Άαρον Πολ σε ένα post που δημοσίευσε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θυμήθηκε την τελευταία τους συνάντηση και εξέφρασε τη στενοχώρια του για το γεγονός πως δεν γνώριζε πόσο υπέφερε.«Πάντα αποτελούσες έμπνευση για τόσο πολλούς ανθρώπους. Λυπάμαι τόσο πολύ που υπέφερες, φίλε μου. Μακάρι να το γνωρίζαμε. Είχες διαρκώς ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου και αντιμετώπιζες κάθε πρόκληση που σου παρουσιαζόταν με τόση αυτοπεποίθηση και χάρη», έγραψε αρχικά ο Άαρον Πολ.Και πρόσθεσε: «Σε γνώρισα όταν ήσουν μικρό αγόρι και σε είδα να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ένας υπέροχος νέος άνδρας. Αντιμετώπιζες κάθε πρόκληση κατά μέτωπο. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, σε αποκαλούσα συνέχεια Superman. Μου τον θύμιζες. Μου τον θύμιζες επειδή πάντα έβαζες μπροστά την καλοσύνη και τη δύναμη. Ήταν εκτυφλωτικό. Γεννήθηκες σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, αλλά δεν άφησες ποτέ τίποτα από όλα αυτά να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο σου. Λυπάμαι τόσο πολύ, RJ. Απολύτως τραγική απώλεια. Σε αγαπώ, φίλε μου. Αγάπησα τη μητέρα σου. Την αδελφή σου. Αγάπησα το γέλιο σου και το πόσο διασκέδαζες πάνω στο κύμα που όλοι είχαμε την ευλογία να ζήσουμε μαζί με το "Breaking Bad". Ελπίζω όποιος διαβάζει αυτό το μήνυμα και νιώθει χαμένος, λυπημένος ή αβέβαιος για το μέλλον, να μιλήσει. Η ζωή είναι τόσο απίστευτα ξεχωριστή».Ο Άαρον Πολ έκλεισε την ανάρτησή του δηλώνοντας για μία ακόμη φορά πόσο λυπάται για την απώλεια αυτή: «Είναι αδύνατο το γεγονός ότι υπάρχουμε, κι όμως είμαστε όλοι εδώ. Συμβαίνουν τόσα πολλά στη ζωή όλων μας, αλλά υπάρχει υπερβολικά πολλή ομορφιά σε αυτόν τον κόσμο για να την αγνοούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή. Πρέπει να πνίξουμε τον θόρυβο και να επικεντρωθούμε ο ένας στον άλλον. Να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Επικοινωνήστε με κάποιον που νοιάζεστε και πείτε του "σ' αγαπώ". RJ, σε αγαπώ, φίλε μου. Λυπάμαι τόσο πολύ», έγραψε.