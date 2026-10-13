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Άαρον Πολ για τον θάνατο του RJ Mitte από το «Breaking Bad»: Είμαι συντετριμμένος, σ’ αγαπώ φίλε μου, θα μας λείψεις
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RJ Mitte Άαρον Πολ Breaking Bad

Άαρον Πολ για τον θάνατο του RJ Mitte από το «Breaking Bad»: Είμαι συντετριμμένος, σ’ αγαπώ φίλε μου, θα μας λείψεις

Ο 34χρονος ηθοποιός, ο  οποίος έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ, βρέθηκε νεκρός

Άαρον Πολ για τον θάνατο του RJ Mitte από το «Breaking Bad»: Είμαι συντετριμμένος, σ’ αγαπώ φίλε μου, θα μας λείψεις
Ιωάννα Μαρίνου
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Συντετριμμένος είναι ο Άαρον Πολ με την είδηση θανάτου του RJ Mitte, πρωταγωνιστή της σειράς «Breaking Bad», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά για την απώλειά του «σ’ αγαπώ φίλε μου, θα μας λείψεις».

Ο 34χρονος ηθοποιός, ο  οποίος έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ, βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Τέξας. Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία.

Ο Πολ που είχε παίξει και εκείνος στη σειρά μαζί με τον εκλιπόντα, υποδυόμενος τον Τζέσι Πίνκμαν εξέφρασε τη θλίψη για την απώλειά του μέσα από δηλώσεις που έκανε στο The Hollywood Reporter: «Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι συντετριμμένος από αυτή την είδηση. RJ, σ’ αγαπώ, φίλε μου. Θα μας λείψεις. Και σε όποιον διαβάζει αυτό, σε παρακαλώ να ξέρεις ότι σε αγαπούν και ότι δεν είσαι μόνος. Να το θυμάσαι πάντα».

Εκτός από τη συμμετοχή του στο «Breaking Bad», ο Αμερικανός ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε διάφορες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, όπως οι ταινίες «The Oak Room» και «The Recall», καθώς και η σειρά «The Guardians of Justice (Will Save You!)».

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Mitte είχε αρραβωνιαστεί την Κένεντι Σουάρες, με την οποία ήταν μαζί για αρκετά χρόνια. Την είδηση της πρότασης γάμου το 2025, είχε μεταφέρει το TMZ.

Ο εκλιπών ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια και για την ανάγκη να ενισχυθεί η παρουσία και η εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στον χώρο του θεάματος. Ο Mitte είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε μικρή ηλικία και είχε αξιοποιήσει τα προσωπικά του βιώματα στην επαγγελματική του πορεία, συμβάλλοντας στην προώθηση της ισότιμης εκπροσώπησης των ανθρώπων με αναπηρία στην τηλεόραση.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
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