RJ Mitte: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με συμπρωταγωνιστή του από το «Breaking Bad», οκτώ ημέρες πριν πεθάνει
RJ Mitte: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με συμπρωταγωνιστή του από το «Breaking Bad», οκτώ ημέρες πριν πεθάνει
Ο ηθοποιός και ακτιβιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε
Οκτώ ημέρες πριν πεθάνει, ο RJ Mitte έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση μαζί με συμπρωταγωνιστή του από το «Breaking Bad».
Ο ηθοποιός και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ στη σειρά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών στο Τέξας, με τη δυσάρεστη είδηση να κυκλοφορεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του, ωστόσο ξένα μέσα μεταφέρουν πληροφορίες ότι πρόκειται για αυτοκτονία.
Μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούσε στην επίσκεψή του στο 54ο στο φεστιβάλ αερόστατων, Albuquerque International Balloon Fiesta, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Αλμπουκέρκι στο Νέο Μεξικό. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε και την τελευταία δημόσια εμφάνισή του.
Στις 4 Οκτωβρίου, δημοσιεύτηκαν κοινές φωτογραφίες του Mitte με τον Λουίς Μονκάδα από το προφίλ της ποδοσφαιρικής ομάδας New Mexico United και της ομάδας αερόστατων United StrangeKind Ballooning. «Οι πρωταγωνιστές του “Breaking Bad”, RJ Mitte και Λουίς Μονκάδα, απόλαυσαν την εμπειρία τους στο Fiesta. Μόνο αγάπη, μαζί με μια δόση από την κουλτούρα του Νέο Μεξικό» σημειώθηκε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε την ανάρτηση
Ο Μονκάδα υποδύθηκε τον Μάρκο Σαλαμάνκα στο «Breaking Bad». Πριν από την εμφάνισή του στο Νέο Μεξικό, ο Mitte είχε παραβρεθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στην προβολή της τελευταίας του ταινίας, «Talking to Strangers», στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας.
Το ρομαντικό δράμα έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο, με τον Mitte να υποδύεται τον Τζόσουα, έναν μοναχικό και άκαμπτο χαρακτήρα με εγκεφαλική παράλυση, ο οποίος αναπτύσσει μια απρόσμενη φιλία με τη Μάρτι, την οποία ενσαρκώνει η Λιν Γιν.
Εκτός από το «Breaking Bad» και το «Talking to Strangers», ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει στις σειρές «Switched at Birth» και «The Guardians of Justice», ενώ είχε κάνει και πρώιμες εμφανίσεις στα «Hannah Montana» και «Everybody Hates Chris». Για τη δουλειά του στο «Breaking Bad» είχε τιμηθεί το 2013 με το βραβείο Harold Russell της SAG-AFTRA.
Ο ηθοποιός και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ στη σειρά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών στο Τέξας, με τη δυσάρεστη είδηση να κυκλοφορεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του, ωστόσο ξένα μέσα μεταφέρουν πληροφορίες ότι πρόκειται για αυτοκτονία.
Μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούσε στην επίσκεψή του στο 54ο στο φεστιβάλ αερόστατων, Albuquerque International Balloon Fiesta, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Αλμπουκέρκι στο Νέο Μεξικό. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε και την τελευταία δημόσια εμφάνισή του.
Στις 4 Οκτωβρίου, δημοσιεύτηκαν κοινές φωτογραφίες του Mitte με τον Λουίς Μονκάδα από το προφίλ της ποδοσφαιρικής ομάδας New Mexico United και της ομάδας αερόστατων United StrangeKind Ballooning. «Οι πρωταγωνιστές του “Breaking Bad”, RJ Mitte και Λουίς Μονκάδα, απόλαυσαν την εμπειρία τους στο Fiesta. Μόνο αγάπη, μαζί με μια δόση από την κουλτούρα του Νέο Μεξικό» σημειώθηκε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε την ανάρτηση
Ο Μονκάδα υποδύθηκε τον Μάρκο Σαλαμάνκα στο «Breaking Bad». Πριν από την εμφάνισή του στο Νέο Μεξικό, ο Mitte είχε παραβρεθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στην προβολή της τελευταίας του ταινίας, «Talking to Strangers», στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας.
Το ρομαντικό δράμα έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο, με τον Mitte να υποδύεται τον Τζόσουα, έναν μοναχικό και άκαμπτο χαρακτήρα με εγκεφαλική παράλυση, ο οποίος αναπτύσσει μια απρόσμενη φιλία με τη Μάρτι, την οποία ενσαρκώνει η Λιν Γιν.
Εκτός από το «Breaking Bad» και το «Talking to Strangers», ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει στις σειρές «Switched at Birth» και «The Guardians of Justice», ενώ είχε κάνει και πρώιμες εμφανίσεις στα «Hannah Montana» και «Everybody Hates Chris». Για τη δουλειά του στο «Breaking Bad» είχε τιμηθεί το 2013 με το βραβείο Harold Russell της SAG-AFTRA.
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