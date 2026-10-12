Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νίκολας Κέιτζ: Δεν ανήκω στο κλαμπ των ηθοποιών που είναι φιλικοί προς την Τεχνητή Νοημοσύνη
Νίκολας Κέιτζ: Δεν ανήκω στο κλαμπ των ηθοποιών που είναι φιλικοί προς την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ο Κέιτζ επισήμανε ότι θέλει να συνεργαστεί με σκηνοθέτες της Gen Ζ που προσπαθούν να διατηρήσουν την ανθρώπινη υπόσταση στην αφήγησή τους
Εχθρικός προς την Τεχνητή Νοημοσύνη δηλώνει ο Νίκολας Κέιτζ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διευκρίνισε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να εξελίσσεται ως καλλιτέχνης, αλλά αρνείται να προδώσει τις αρχές του χάριν της τεχνολογικής προόδου.
«Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να επιβιώσω ως ηθοποιός του κινηματογράφου σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, που αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς, κατακλυζόμενος από τόσες πολλές πληροφορίες και με τόσο μεγάλη ταχύτητα», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ απευθυνόμενος στο κοινό του New York Comic Con.
«Πώς μπορείς να παραμείνεις επίκαιρος όταν όλα αλλάζουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς; Ακόμα το ψάχνω αυτό και δεν έχω ακριβή απάντηση», εξήγησε.
«Πώς επιβιώνεις απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη; Η Amazon είναι μια εταιρεία φιλική προς την Τεχνητή Νοημοσύνη - αρκεί να σκεφτεί κανείς την επένδυση των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI. Εγώ δεν είμαι ηθοποιός φιλικός προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, οπότε βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Δεν ανήκω στο κλαμπ τους. Δεν υπέγραψα τη συγκατάθεση για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στο "Spider-Noir", οπότε μάλλον δεν θα ξανασυνεργαστώ με αυτό το στούντιο, αλλά δεν πειράζει», ανέφερε στη συνέχεια.
Ο ηθοποιός και παραγωγός τόνισε ότι αναζητά τώρα να συνεργαστεί με σκηνοθέτες της Gen Ζ που προσπαθούν να διατηρήσουν την ανθρώπινη υπόσταση στην αφήγησή τους. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και τα κάνουν όλα από το μηδέν και με προσωπική εργασία» και πρόσθεσε: «Θέλω να γίνω μέρος αυτού».
Επίσης, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να κάνει λιγότερες ταινίες στο μέλλον. «Η ανάγκη είναι η μητέρα της εφεύρεσης. Μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση. Τι εννοώ με τη λέξη "ανάγκη"; Να συντηρώ την οικογένειά μου χωρίς να κάνω πάρα πολλές ταινίες τη μία μετά την άλλη. Οπότε, νομίζω ότι μάλλον θα κάνω άλλη μια τηλεοπτική σεζόν», σημείωσε.
«Νομίζω ότι ίσως κάνω μια σεζόν του "True Detective"» πρόσθεσε ο Κέιτζ. «Μια χαρά. Είμαι ο πρώτος που το ανακοινώνει αυτό, σωστά;», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να επιβιώσω ως ηθοποιός του κινηματογράφου σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, που αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς, κατακλυζόμενος από τόσες πολλές πληροφορίες και με τόσο μεγάλη ταχύτητα», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ απευθυνόμενος στο κοινό του New York Comic Con.
«Πώς μπορείς να παραμείνεις επίκαιρος όταν όλα αλλάζουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς; Ακόμα το ψάχνω αυτό και δεν έχω ακριβή απάντηση», εξήγησε.
«Πώς επιβιώνεις απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη; Η Amazon είναι μια εταιρεία φιλική προς την Τεχνητή Νοημοσύνη - αρκεί να σκεφτεί κανείς την επένδυση των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI. Εγώ δεν είμαι ηθοποιός φιλικός προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, οπότε βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Δεν ανήκω στο κλαμπ τους. Δεν υπέγραψα τη συγκατάθεση για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στο "Spider-Noir", οπότε μάλλον δεν θα ξανασυνεργαστώ με αυτό το στούντιο, αλλά δεν πειράζει», ανέφερε στη συνέχεια.
Nicolas Cage, 62, says he will 'probably not' work with 'AI-friendly' Amazon again as he claims he refused to sign their waiver for Spider-Noir https://t.co/N6c72E9vVA— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026
Επίσης, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να κάνει λιγότερες ταινίες στο μέλλον. «Η ανάγκη είναι η μητέρα της εφεύρεσης. Μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση. Τι εννοώ με τη λέξη "ανάγκη"; Να συντηρώ την οικογένειά μου χωρίς να κάνω πάρα πολλές ταινίες τη μία μετά την άλλη. Οπότε, νομίζω ότι μάλλον θα κάνω άλλη μια τηλεοπτική σεζόν», σημείωσε.
«Νομίζω ότι ίσως κάνω μια σεζόν του "True Detective"» πρόσθεσε ο Κέιτζ. «Μια χαρά. Είμαι ο πρώτος που το ανακοινώνει αυτό, σωστά;», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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