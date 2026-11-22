Έγκυος η πρώην παίκτρια του GNTM Κατερίνα Πεφτίτση: «Τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι, σε περιμένουμε», έγραψε
Έγκυος η πρώην παίκτρια του GNTM Κατερίνα Πεφτίτση: «Τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι, σε περιμένουμε», έγραψε
Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι διατηρεί σχέση με τον ηθοποιό Ανδρέα Γιαννακούλα
Έγκυος είναι η Κατερίνα Πεφτίτση που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM και μετέπειτα στο My Style Rocks.
Η πρώην παίκτρια των ριάλιτι μόδας ανακοίνωσε την είδηση μέσα από μία ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά… τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι. Σε περιμένουμε».
Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η Κατερίνα Πεφτίτση ποζάρει φορώντας λευκό στράπλες φόρεμα και ένα πέπλο στα μαλλιά, κρατώντας με τα χέρια της την φουσκωμένη της κοιλιά. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται και ο σύντροφός της Ανδρέας Γιαννακούλας.
Δείτε την ανάρτηση
Το μοντέλο βρίσκεται σε σχέση με τον ηθοποιό του «Ταμπού» τα τελευταία χρόνια.
Η πρώην παίκτρια των ριάλιτι μόδας ανακοίνωσε την είδηση μέσα από μία ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά… τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι. Σε περιμένουμε».
Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η Κατερίνα Πεφτίτση ποζάρει φορώντας λευκό στράπλες φόρεμα και ένα πέπλο στα μαλλιά, κρατώντας με τα χέρια της την φουσκωμένη της κοιλιά. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται και ο σύντροφός της Ανδρέας Γιαννακούλας.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το μοντέλο βρίσκεται σε σχέση με τον ηθοποιό του «Ταμπού» τα τελευταία χρόνια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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