Σταμάτης Φασουλής: Μου είχε αρρωστημένη αδυναμία η μητέρα μου, ο πατέρας μου με αγνοούσε και αυτό με ενοχλούσε

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εξομολογήθηκε την τελευταία λέξη που του είπε η μητέρα του πριν πεθάνει - «Το να φύγω από τη ζωή δεν με πειράζει, αυτό που με πειράζει είναι το να αρχίσω να χάνω το μυαλό μου ή τις δυνάμεις του σώματός μου»