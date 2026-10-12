Η Αμάντα Σέιφριντ αρνήθηκε ρόλο σε σειρά λόγω των ερωτικών σκηνών: Δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο
Η Αμάντα Σέιφριντ αρνήθηκε ρόλο σε σειρά λόγω των ερωτικών σκηνών: Δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο
Παλιά ήταν τόσο διασκεδαστικό, έλεγα «σήμερα θα φιλήσω έναν ωραίο και θα με πληρώσουν κιόλας» δήλωσε η ηθοποιός
Τον λόγο που απέρριψε έναν ρόλο σε σειρά αποκάλυψε η Αμάντα Σέιφριντ, εξηγώντας πως δεν ήθελε να συμμετάσχει σε πολλές ερωτικές σκηνές και να εμφανιστεί γυμνή μπροστά σε έναν άγνωστο.
Η 40χρονη ηθοποιός μίλησε για την αλλαγή στη στάση της κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Άλεκ Μπάλντουιν, στο πλαίσιο του Hamptons International Film Festival, στο Ιστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης, στις 4 Οκτωβρίου. Η Σέιφριντ παραδέχτηκε ότι η δουλειά των ηθοποιών μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη όσο περνούν τα χρόνια, ιδιαίτερα όταν καλούνται να εκφράσουν ερωτικά συναισθήματα απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουν προσωπική σχέση.
«Η δουλειά μας είναι περίεργη και όσο μεγαλώνω, γίνεται ακόμη πιο περίεργη. Πρέπει να είμαστε ρομαντικοί με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουμε ερωτική σχέση» είπε. Όπως πρόσθεσε, οι συγκεκριμένες σκηνές άλλοτε μπορεί να είναι ευχάριστες και άλλοτε ιδιαίτερα άβολες. Η ίδια θυμήθηκε με χιούμορ ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε διαφορετικά τα γυρίσματα με φιλιά, καθώς τα θεωρούσε κάτι απολύτως φυσιολογικό.
«Μερικές φορές είναι υπέροχο. Μερικές φορές είναι πραγματικά άβολο. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι παλιά έλεγα απλώς: “Πρέπει να φιληθούμε. Τέλεια! Είναι φανταστικό. Ξέρω να φιλάω”» ανέφερε γελώντας. «Και παλιά ήταν τόσο διασκεδαστικό. Δεν ήταν καν θέμα. Ήταν σαν να έλεγα: “Σήμερα θα φιλήσω έναν ωραίο άνθρωπο και θα με πληρώσουν κιόλας”» πρόσθεσε.
Η Σέιφριντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει διαφορετικά μια αντίστοιχη πρόταση στο μέλλον: «Ίσως, αν το πρότζεκτ προέκυπτε ξανά αργότερα, να βρισκόμουν σε διαφορετική φάση, αλλά δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο».
Πλέον, αυτό που κάποτε η ηθοποιός έβλεπε ως ευχάριστο μέρος της δουλειάς της μπορεί να την αποτρέψει από το να δεχτεί έναν ρόλο. «Αρνήθηκα να συμμετάσχω σε μια σειρά στην οποία θα έπρεπε να κάνω συνεχώς ερωτικές σκηνές, ακριβώς εξαιτίας αυτών των σκηνών» είπε. «Δεν έχει σημασία με ποιον θα ήταν. Δεν θέλω να το κάνω. Νιώθω άβολα με αυτό. Δεν είναι κάτι που θέλω αυτή την περίοδο» δήλωσε.
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο πώς η ηλικία και η μητρότητα την έχουν βοηθήσει να θέτει όρια και να αρνείται προτάσεις όταν δεν αισθάνεται άνετα. Όπως είπε, πλέον σκέφτεται και το παράδειγμα που δίνει στα παιδιά της, την 9χρονη Νίνα και τον 6χρονο Τόμας, τα οποία έχει αποκτήσει με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τόμας Σαντόσκι. «Έχω πλέον παιδιά που βλέπουν τι κάνω, γι’ αυτό πρέπει να είμαι λιγότερο υποχωρητική» εξήγησε.
Η 40χρονη ηθοποιός μίλησε για την αλλαγή στη στάση της κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Άλεκ Μπάλντουιν, στο πλαίσιο του Hamptons International Film Festival, στο Ιστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης, στις 4 Οκτωβρίου. Η Σέιφριντ παραδέχτηκε ότι η δουλειά των ηθοποιών μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη όσο περνούν τα χρόνια, ιδιαίτερα όταν καλούνται να εκφράσουν ερωτικά συναισθήματα απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουν προσωπική σχέση.
«Η δουλειά μας είναι περίεργη και όσο μεγαλώνω, γίνεται ακόμη πιο περίεργη. Πρέπει να είμαστε ρομαντικοί με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουμε ερωτική σχέση» είπε. Όπως πρόσθεσε, οι συγκεκριμένες σκηνές άλλοτε μπορεί να είναι ευχάριστες και άλλοτε ιδιαίτερα άβολες. Η ίδια θυμήθηκε με χιούμορ ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε διαφορετικά τα γυρίσματα με φιλιά, καθώς τα θεωρούσε κάτι απολύτως φυσιολογικό.
«Μερικές φορές είναι υπέροχο. Μερικές φορές είναι πραγματικά άβολο. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι παλιά έλεγα απλώς: “Πρέπει να φιληθούμε. Τέλεια! Είναι φανταστικό. Ξέρω να φιλάω”» ανέφερε γελώντας. «Και παλιά ήταν τόσο διασκεδαστικό. Δεν ήταν καν θέμα. Ήταν σαν να έλεγα: “Σήμερα θα φιλήσω έναν ωραίο άνθρωπο και θα με πληρώσουν κιόλας”» πρόσθεσε.
Η Σέιφριντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει διαφορετικά μια αντίστοιχη πρόταση στο μέλλον: «Ίσως, αν το πρότζεκτ προέκυπτε ξανά αργότερα, να βρισκόμουν σε διαφορετική φάση, αλλά δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο».
Amanda Seyfried Says She ‘Passed’ on Starring in a New Show Because It Had Lots of Sex Scenes: ‘I’m Not into It Right Now’ https://t.co/NddRuVGCL4— People (@people) October 11, 2026
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο πώς η ηλικία και η μητρότητα την έχουν βοηθήσει να θέτει όρια και να αρνείται προτάσεις όταν δεν αισθάνεται άνετα. Όπως είπε, πλέον σκέφτεται και το παράδειγμα που δίνει στα παιδιά της, την 9χρονη Νίνα και τον 6χρονο Τόμας, τα οποία έχει αποκτήσει με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τόμας Σαντόσκι. «Έχω πλέον παιδιά που βλέπουν τι κάνω, γι’ αυτό πρέπει να είμαι λιγότερο υποχωρητική» εξήγησε.
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