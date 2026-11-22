Ηλίας Μαμαλάκης: Πέρασα μια περιπέτεια υγείας που πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω, ήταν τραγικό
Ηλίας Μαμαλάκης: Πέρασα μια περιπέτεια υγείας που πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω, ήταν τραγικό
«Έβγαλα πολύ καλά χρήματα από την τηλεόραση, αλλά όταν αρρώστησε η πρώτη μου σύζυγος πολλά χρήματα έφυγαν εκεί», εξομολογήθηκε ακόμη ο γνωστός μάγειρας
Μία εξομολόγηση έκανε ο Ηλίας Μαμαλάκης για μία περιπέτεια υγείας που πέρασε στο παρελθόν, η οποία τον έκανε να πιστέψει ότι δεν θα τα κατάφερνε.
Ο γνωστός μάγειρας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως εκείνο το διάστημα βρισκόταν στην Κύπρο. Παράλληλα, μίλησε για την καριέρα του στην τηλεόραση και τον ανταγωνισμό που αντιμετώπισε, ενώ έκανε αναφορά και στην απώλεια της πρώτης του συζύγου.
«Πέρασα μια περιπέτεια υγείας που πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω…», είπε αρχικά ο Ηλίας Μαμαλάκης και πρόσθεσε: «Ήμουν στην Κύπρο, ήταν τραγικό. Ήμουν αναίσθητος κυριολεκτικά και βρήκα το κουράγιο -ήταν αυτό που λέμε βοήθησα τον εαυτό μου- και πήρα τηλέφωνο έναν φίλο μου Κύπριο και του είπα "Ηλία πεθαίνω". Έστειλε το 166. Δεν μπορούσα να σηκωθώ να του ανοίξω την πόρτα του δωματίου, και την άνοιξαν από το ξενοδοχείο».
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Ο γνωστός μάγειρας, στη συνέχεια, εξήγησε πως στάθηκε τυχερός όσον αφορά στην ενασχόλησή του με την τηλεόραση: «Το τυχερό μου ήταν ότι με διαλέξανε χωρίς να το ξέρω για να κάνω κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση. Βέβαια, τα χρόνια περάσανε. Βγήκε και μια φήμη ότι είμαι λίγο αυστηρός».
Όπως επισήμανε, δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι υπήρξε κόντρα με άλλους μάγειρες της εποχής: «Οι τότε τηλεοπτικοί μάγειρες δεν είχαμε καμία απολύτως τηλεοπτική κόντρα μεταξύ μας. Τι κόντρα να έχουμε; Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν ανταγωνιστικός με κάποιον. Ακόμα και με την κυρία Βέφα που πολλά χρόνια πριν είχε λίγο ενοχληθεί από την παρουσία μου, δεν ήμασταν κολλητοί αλλά μιλάγαμε ευγενικά ο ένας στον άλλον και εγώ στο τέλος τη θαύμασα. Στο τέλος έμεινε μόνη. Αυτό εμένα με πείραξε, δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό».
Όσον αφορά στους νέοτερους τηλεοπτικούς μάγειρες, σημείωσε πως λίγοι καταφέρνουν να ξεχωρίσουν: «Από τους σημερινούς σεφ έχω ξεχωρίσει τον Άκη Πετρετζίκη. Όλοι οι άλλοι είναι τετριμμένοι», τόνισε.
Ο Ηλίας Μαμαλάκης, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, παραδέχτηκε πως παλαιότερα οι απολαβές του από την τηλεόραση ήταν υψηλές, ωστόσο όταν αρρώστησε η πρώτη του σύζυγος, έχασε πολλά από αυτά για να τη στηρίξει: «Έβγαλα πολύ καλά χρήματα. Το 2010 έχασα την πρώτη μου σύζυγο, τη Στέλλα και η αρρώστια της ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Πολλά χρήματα έφυγαν εκεί, όχι όλα, αλλά στη συνέχεια, όταν βγήκα από την τηλεόραση και συνέχισα να γράφω βιβλία, ό,τι είχε μείνει ήταν μια μικρή βοήθεια στην καθημερινότητα. Βέβαια, τα χρήματα τελειώνουν», είπε.
Ο γνωστός μάγειρας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως εκείνο το διάστημα βρισκόταν στην Κύπρο. Παράλληλα, μίλησε για την καριέρα του στην τηλεόραση και τον ανταγωνισμό που αντιμετώπισε, ενώ έκανε αναφορά και στην απώλεια της πρώτης του συζύγου.
«Πέρασα μια περιπέτεια υγείας που πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω…», είπε αρχικά ο Ηλίας Μαμαλάκης και πρόσθεσε: «Ήμουν στην Κύπρο, ήταν τραγικό. Ήμουν αναίσθητος κυριολεκτικά και βρήκα το κουράγιο -ήταν αυτό που λέμε βοήθησα τον εαυτό μου- και πήρα τηλέφωνο έναν φίλο μου Κύπριο και του είπα "Ηλία πεθαίνω". Έστειλε το 166. Δεν μπορούσα να σηκωθώ να του ανοίξω την πόρτα του δωματίου, και την άνοιξαν από το ξενοδοχείο».
Δείτε το βίντεο
Ο γνωστός μάγειρας, στη συνέχεια, εξήγησε πως στάθηκε τυχερός όσον αφορά στην ενασχόλησή του με την τηλεόραση: «Το τυχερό μου ήταν ότι με διαλέξανε χωρίς να το ξέρω για να κάνω κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση. Βέβαια, τα χρόνια περάσανε. Βγήκε και μια φήμη ότι είμαι λίγο αυστηρός».
Όπως επισήμανε, δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι υπήρξε κόντρα με άλλους μάγειρες της εποχής: «Οι τότε τηλεοπτικοί μάγειρες δεν είχαμε καμία απολύτως τηλεοπτική κόντρα μεταξύ μας. Τι κόντρα να έχουμε; Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν ανταγωνιστικός με κάποιον. Ακόμα και με την κυρία Βέφα που πολλά χρόνια πριν είχε λίγο ενοχληθεί από την παρουσία μου, δεν ήμασταν κολλητοί αλλά μιλάγαμε ευγενικά ο ένας στον άλλον και εγώ στο τέλος τη θαύμασα. Στο τέλος έμεινε μόνη. Αυτό εμένα με πείραξε, δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό».
Όσον αφορά στους νέοτερους τηλεοπτικούς μάγειρες, σημείωσε πως λίγοι καταφέρνουν να ξεχωρίσουν: «Από τους σημερινούς σεφ έχω ξεχωρίσει τον Άκη Πετρετζίκη. Όλοι οι άλλοι είναι τετριμμένοι», τόνισε.
Ο Ηλίας Μαμαλάκης, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, παραδέχτηκε πως παλαιότερα οι απολαβές του από την τηλεόραση ήταν υψηλές, ωστόσο όταν αρρώστησε η πρώτη του σύζυγος, έχασε πολλά από αυτά για να τη στηρίξει: «Έβγαλα πολύ καλά χρήματα. Το 2010 έχασα την πρώτη μου σύζυγο, τη Στέλλα και η αρρώστια της ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Πολλά χρήματα έφυγαν εκεί, όχι όλα, αλλά στη συνέχεια, όταν βγήκα από την τηλεόραση και συνέχισα να γράφω βιβλία, ό,τι είχε μείνει ήταν μια μικρή βοήθεια στην καθημερινότητα. Βέβαια, τα χρήματα τελειώνουν», είπε.
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