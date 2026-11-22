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Αναστάτωση σε διαγωνισμό χορού του BBC: Ακούστηκαν βογγητά σε ζωντανή μετάδοση, «Δεν είμαι εγώ» είπε κριτής, απολογήθηκε η παρουσιάστρια
Αναστάτωση σε διαγωνισμό χορού του BBC: Ακούστηκαν βογγητά σε ζωντανή μετάδοση, «Δεν είμαι εγώ» είπε κριτής, απολογήθηκε η παρουσιάστρια
Το περιστατικό σημειώθηκε στο «Strictly Come Dancing» - Η αστυνομία κατάσχεσε κινητό τηλέφωνο, πού οδήγησε η έρευνα
Αναστάτωση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του ζωντανού επεισοδίου του «Strictly Come Dancing» του BBC όταν ξαφνικά ακούστηκαν βογγητά στο πλατό, με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια Έμα Γουίλις να ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές και η αστυνομία να κληθεί να διερευνήσει το περιστατικό.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, την ώρα που η κριτής Μότσι Μαμπούσε αξιολογούσε την εμφάνιση της Ντέλτα Γκούντρεμ, η οποία χόρεψε Quickstep με τον Κάι Γουίντινγκτον, υπό τους ήχους του «I Wanna Be The Only One» των Eternal και Bebe Winans.
Η Μαμπούσε, εμφανώς αμήχανη, σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα, γύρισε να κοιτάξει προς την κατεύθυνση από όπου προέρχονταν τα βογγητά και στη συνέχεια αναφώνησε με χιούμορ: «Δεν είμαι εγώ».
Δείτε το βίντεο
Όταν το σόου ολοκληρώθηκε, η παρουσιάστρια Έμα Γουίλις αναφέρθηκε στο περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για την αναστάτωση. «Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη αν ακούσατε οποιαδήποτε ηχητική διακοπή νωρίτερα στη σημερινή εκπομπή και για οποιαδήποτε προσβολή προκλήθηκε», είπε.
Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε στην Daily Mail: «Ζητούμε συγγνώμη από όσους τηλεθεατές προσβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του Strictly απόψε. Διερευνούμε πώς συνέβη αυτό» και πρόσθεσε ότι το επίμαχο απόσπασμα θα αφαιρεθεί από την εκπομπή που είναι διαθέσιμη στο BBC iPlayer.
Παράλληλα, εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Λανκασάιρ ανέφερε: «Γνωρίζουμε για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Strictly Come Dancing στο Blackpool. Έχουμε επικοινωνήσει με τους διοργανωτές της εκδήλωσης και έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία σε εμάς. Ένα κινητό τηλέφωνο έχει κατασχεθεί και εξετάζουμε τώρα την υπόθεση για να διαπιστώσουμε αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα».
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια, η αστυνομία φέρεται πως οδηγήθηκε στο όνομα Ντάνιελ Τζάρβις και θεωρεί πως είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε το περιστατικό.
Ο Τζάρβις, από το Γκρέιβσεντ του Κεντ, φαίνεται πως είχε κρύψει ένα κινητό τηλέφωνο στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν το «Strictly Come Dancing». Σε βίντεο από livestream του, στο οποίο παρακολουθεί την εκπομπή, εμφανίζεται να πραγματοποιεί μια κλήση σε ένα μικρό κινητό. Λίγο αργότερα ακούγονται οι επίμαχοι ήχοι μέσα στο στούντιο, με τον ίδιο να φωνάζει: «Έρχεται, μπορώ να το ακούσω. Α, ναι».
Ο ίδιος είχε προκαλέσει παρόμοιο περιστατικό το 2023, όταν είχε καταφέρει να περάσει ένα κινητό στο πλατό του «Match of the Day» του BBC κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, την ώρα που η κριτής Μότσι Μαμπούσε αξιολογούσε την εμφάνιση της Ντέλτα Γκούντρεμ, η οποία χόρεψε Quickstep με τον Κάι Γουίντινγκτον, υπό τους ήχους του «I Wanna Be The Only One» των Eternal και Bebe Winans.
Η Μαμπούσε, εμφανώς αμήχανη, σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα, γύρισε να κοιτάξει προς την κατεύθυνση από όπου προέρχονταν τα βογγητά και στη συνέχεια αναφώνησε με χιούμορ: «Δεν είμαι εγώ».
Δείτε το βίντεο
😱 Strictly “CUM” Dancing 💦— J Stewart (@triffic_stuff_) November 22, 2026
Strictly viewers were left utterly horrified last night as raw sex noises blasted out across living rooms up and down the country in one of the most shocking TV moments in years.
The live show was ambushed by a porn phone prank that left Emma Willis… pic.twitter.com/pDg672iXbZ
Όταν το σόου ολοκληρώθηκε, η παρουσιάστρια Έμα Γουίλις αναφέρθηκε στο περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για την αναστάτωση. «Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη αν ακούσατε οποιαδήποτε ηχητική διακοπή νωρίτερα στη σημερινή εκπομπή και για οποιαδήποτε προσβολή προκλήθηκε», είπε.
Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε στην Daily Mail: «Ζητούμε συγγνώμη από όσους τηλεθεατές προσβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του Strictly απόψε. Διερευνούμε πώς συνέβη αυτό» και πρόσθεσε ότι το επίμαχο απόσπασμα θα αφαιρεθεί από την εκπομπή που είναι διαθέσιμη στο BBC iPlayer.
Παράλληλα, εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Λανκασάιρ ανέφερε: «Γνωρίζουμε για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Strictly Come Dancing στο Blackpool. Έχουμε επικοινωνήσει με τους διοργανωτές της εκδήλωσης και έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία σε εμάς. Ένα κινητό τηλέφωνο έχει κατασχεθεί και εξετάζουμε τώρα την υπόθεση για να διαπιστώσουμε αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα».
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια, η αστυνομία φέρεται πως οδηγήθηκε στο όνομα Ντάνιελ Τζάρβις και θεωρεί πως είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε το περιστατικό.
Ο Τζάρβις, από το Γκρέιβσεντ του Κεντ, φαίνεται πως είχε κρύψει ένα κινητό τηλέφωνο στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν το «Strictly Come Dancing». Σε βίντεο από livestream του, στο οποίο παρακολουθεί την εκπομπή, εμφανίζεται να πραγματοποιεί μια κλήση σε ένα μικρό κινητό. Λίγο αργότερα ακούγονται οι επίμαχοι ήχοι μέσα στο στούντιο, με τον ίδιο να φωνάζει: «Έρχεται, μπορώ να το ακούσω. Α, ναι».
Ο ίδιος είχε προκαλέσει παρόμοιο περιστατικό το 2023, όταν είχε καταφέρει να περάσει ένα κινητό στο πλατό του «Match of the Day» του BBC κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.
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