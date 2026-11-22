Η ανάκτηση 46 αντικειμένων

Υπερωκεάνιο «Burdigala»: Προσέκρουσε σε νάρκη μία εβδομάδα πριν από τον «Βρετανικό» και βυθίστηκε. Δεξιά διακρίνεται μέρος της γέφυρας του πλοίου στον βυθό

Το «Burdigala»

Aτμόπλοιο «Πατρίς»: Η πρώην θαλαμηγός του βασιλιά Οθωνα προσέκρουσε σε ύφαλο τη νύχτα της 23ης προς 24η Φεβρουαρίου του 1868 ενώ κατευθυνόταν προς τη Σύρο. Οι σχεδόν 400 επιβάτες και τα 100 μέλη πληρώματος διασώθηκαν άπαντες

«Πατρίς»

Γερμανικό μεταγωγικό Junkers: Εκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στις 6 Σεπτεμβρίου του 1943 και στη συνέχεια βυθίστηκε

Το Junkers Ju 52

Θα ήταν λιγότεροι, αλλά η απέλπιδα προσπάθεια του πλοιάρχου Τσαρλς Μπάρτλετ να θέσει τις μηχανές του «Βρετανικού» στο φουλ, μήπως και προλάβει το σκάφος να φτάσει στις ακτές και να προσαράξει όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά είχε ολέθρια αποτελέσματα. Δύο σωστικές λέμβοι δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως, παρασύρθηκαν και διαλύθηκαν από τη δίνη των προπελών, που ήδη είχαν ανυψωθεί, καθώς το σκάφος βυθιζόταν. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες διαμελίστηκαν ενώ κάποιοι ακρωτηριάστηκαν.Από εκεί και πέρα, η μοίρα έπαιξε το δικό της παιχνίδι για κάποιους επιβαίνοντες. Μεταξύ αυτών, η νοσοκόμα Βάιολετ Τζέσοπ, η οποία μάλιστα είχε καταφέρει να επιζήσει από το ναυάγιο του «Τιτανικού», τεσσεράμισι χρόνια νωρίτερα. Επέβαινε σε μία από τις δύο σωστικές λέμβους που καταστράφηκαν από τις προπέλες. Συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο εγκαίρως, βούτηξε μακριά, αλλά παρασύρθηκε από τα κύματα. Βγαίνοντας στην επιφάνεια, χτύπησε το κεφάλι της στην καρίνα, αλλά διασώθηκε από μια άλλη σωστική λέμβο.Οι τελευταίες στιγμές του «Βρετανικού» περιγράφηκαν από την ίδια: «Εγειρε λίγο η πλώρη του, μετά λίγο πιο χαμηλά και ακόμα πιο χαμηλά. Ολα τα μηχανήματα του καταστρώματος έπεσαν στη θάλασσα σαν παιδικά παιχνίδια. Επειτα έκανε μια τρομακτική βουτιά, η πρύμνη του σηκώθηκε πολλές δεκάδες μέτρα στον αέρα, μέχρι που με έναν τελευταίο βρυχηθμό εξαφανίστηκε στα βάθη, αντηχώντας μέσα στο νερό με μια αδιανόητη βία...». Μετά από χρόνια η ίδια καταδύθηκε με βαθυσκάφος και αναγνώρισε την καμπίνα όπου διέμενε το 1916 ως νεαρή νοσοκόμα! Από τα ναυάγια του «Τιτανικού» και του «Βρετανικού» επέζησαν επίσης ο θερμαστής Τζον Πριστ και ο παρατηρητής (οπτήρας) Αρτσι Τζούελ. Ο τελευταίος όμως, πέντε μήνες αργότερα, πνίγηκε σε τρίτο ναυάγιο. Υπηρετούσε στο μεταγωγικό πλοίο «Laurentic», όταν τορπιλίστηκε απροειδοποίητα από γερμανικό υποβρύχιο και βυθίστηκε στη Μάγχη. Ο τελευταίος επιζών του «Βρετανικού», ο Τζορτζ Πέρμαν, πέθανε στις 24 Μαΐου του 2000, 99 ετών. Το 1916 υπηρετούσε ως πρόσκοπος.Το 1975 ο Κουστό ανακάλυψε το κουφάρι του «Βρετανικού» σε βάθος 120 μέτρων. Ο ίδιος και η ομάδα του ήταν οι πρώτοι που το εξερεύνησαν έναν χρόνο αργότερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Βρετανός ιστορικός Σάιμον Μιλς αγόρασε το ναυάγιο.Αργότερα ίδρυσε το Simon Mills Foundation, που οργάνωσε στις 6-13 Μαΐου 2025, υπό την εποπτεία της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων, την επιχείρηση ανάκτησης αντικειμένων από το ναυάγιο, με 11μελή ομάδα επαγγελματιών δυτών μεγάλου βάθους.Ανακτήθηκαν συνολικά 46 αντικείμενα: 36 καθημερινής χρήσης (πιάτα, μπουκάλια, μεταλλικά σκεύη), 7 εξοπλισμού χώρων και υγιεινής (κεραμικά πλακίδια, ένας νιπτήρας, ένα δοχείο νυκτός), ο φανός σήμανσης, η καμπάνα παρατηρητηρίου και τα κιάλια.Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Αθήνα, όπου πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εργασίες καθαρισμού, αφαλάτωσης, συντήρησης και τεκμηρίωσης. Επόμενος σταθμός τους, η μόνιμη έκθεση του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, της οποίας τα εγκαίνια αναμένονται.Το γερμανικό υποβρύχιο «U-73», με κυβερνήτη τον Γκούσταβ Σις, πόντισε 12 φονικές νάρκες στον δίαυλο της Τζιας στις 28 Οκτωβρίου του 1916. Σε μία από αυτές της Τζιας πρώτο προσέκρουσε το γαλλικό μεταγωγικό «Burdigala» και βυθίστηκε στις 14 Νοεμβρίου. Οι Γάλλοι όμως λανθασμένα θεώρησαν ότι το πλοίο τορπιλίστηκε και δεν ενημέρωσαν τα άλλα πλοία για την πιθανή ύπαρξη ναρκοπεδίου. Αλλιώς, ίσως ο «Βρετανικός» να απέφευγε τη μοιραία διαδρομή. Το επίσης υπερωκεάνιο «Burdigala», μήκους 183 μέτρων, ήταν γερμανικής προέλευσης. Κατασκευάστηκε το 1897 στο Ντάντσιχ (σημερινό Γκντανσκ) από τη ναυτιλιακή εταιρεία NDL (Norddeutscher Lloyd) και ονομάστηκε «Kaiser Friedrich», προς τιμήν του Γερμανού αυτοκράτορα Φρειδερίκου Γ’. Στόχος του ήταν να κυριαρχήσει από πλευράς ταχύτητας και πολυτέλειας στη γραμμή του Βόρειου Ατλαντικού. Δεν τα κατάφερε όμως. Δεν ξεπέρασε ποτέ τον πήχη της ταχύτητας (22,5 κόμβοι για περίοδο έξι ωρών και εγγυημένη ταχύτητα τουλάχιστον 21 κόμβοι), ώστε η διάρκεια του υπερατλαντικού ταξιδιού να είναι μέχρι το πολύ έξι ημέρες. Ετσι τον Οκτώβριο του 1900 επιστράφηκε στον κατασκευαστή του, παροπλίστηκε και παρέμεινε στο λιμάνι του Αμβούργου για 12 χρόνια. Το 1912 αγοράστηκε αντί 5 εκατ. φράγκων από τη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, με έδρα στο Μπορντό, και μετονομάστηκε σε «S/S Burdigala».Στις 18 Αυγούστου του 1914 επιτάχθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για τις στρατιωτικές ανάγκες. Εκτοτε πραγματοποιούσε συνεχείς μεταφορές στρατευμάτων στα Δαρδανέλια και τη Θεσσαλονίκη, από την οποία απέπλευσε άδειο στις 13 Νοεμβρίου του 1916, με προορισμό τη γαλλική πόλη Τουλόν Κυβερνήτης του πλοίου ήταν ο έφεδρος υποπλοίαρχος Φρανσουά Ρολάντ. Την επομένη το πρωί, στις 10.45, και ενώ βρισκόταν περίπου 2 ναυτικά μίλια από τον Αγιο Νικόλαο της Τζιας, ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη στη δεξιά πλευρά λόγω της πρόσκρουσής του σε νάρκη. Πολύ γρήγορα το μηχανοστάσιο πλημμύρισε, το σκάφος πήρε επικίνδυνη κλίση και ο καπετάνιος διέταξε την άμεση εγκατάλειψή του. Μόλις 15 λεπτά αργότερα, ακολούθησε δεύτερη έκρηξη και το «Burdigala», κομμένο πλέον στα δύο, βυθίστηκε. Βρίσκεται ακόμα σε βάθος 76 μέτρων, σε αμμώδη βυθό, σε όρθια θέση. Υπήρξε μόλις μία ανθρώπινη απώλεια. Τον Σεπτέμβριο του 2008 η καταδυτική ομάδα του Kea Dive Expedition (KDV) ανέδειξε και πιστοποίησε αυτό το άγνωστο έως τότε ναυάγιο, που είχε εντοπίσει τυχαία με τη χρήση πλευρικού σαρωτή έναν χρόνο πριν ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δρ Γιώργος Παπαθεοδώρου.Το επιβατικό ατμόπλοιο «Πατρίς» ήταν ένα από τα πλοία της Ελληνικής Ατμοπλοϊκής Εταιρείας, της πρώτης ακτοπλοϊκής που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Κατασκευάστηκε το 1859-1860 κατόπιν παραγγελίας του πρώτου βασιλιά Οθωνα, στα ναυπηγεία Charles Lungley & Co., στον ποταμό Τάμεση στο Λονδίνο. Αρχικά ονομάστηκε «Βασιλεύς Οθων» (King Othon) και ήταν η θαλαμηγός του, αλλά μετά την έξωσή του τον Οκτώβριο του 1862 μετονομάστηκε σε «Πατρίς» και άλλαξε χρήση. Ηταν ένα υπερπολυτελές πλοίο με ατσάλινο κύτος, μήκους 66-68 μέτρων και πλάτους 8,4 μέτρων.Το «Πατρίς» εκτελούσε τακτικά δρομολόγια, συνδέοντας τον Πειραιά με τα κυκλαδίτικα νησιά. Τη νύχτα της 23ης προς την 24η Φεβρουαρίου του 1868 και ενώ κατευθυνόταν προς τη Σύρο, με περίπου 400 επιβάτες και 100 μέλη πληρώματος, παρέκκλινε αρκετά της πορείας του από λανθασμένο υπολογισμό του καπετάνιου και του πηδαλιούχου και προσέκρουσε σε ύφαλο στη θέση Κούνδουρος της Τζιας. Το πλοίο βυθίστηκε, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Γύρω στις 11 το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου το πλοίο κόπηκε σε δύο τμήματα, με αποτέλεσμα να βυθιστεί αμέσως η πρύμνη και τρεις ώρες αργότερα η πλώρη του.Το κουφάρι του «Πατρίς», σπασμένο στα δύο, βρίσκεται στη δυτική πλευρά της ξέρας του Κούνδουρου, καλά προφυλαγμένο, επί 158 χρόνια. Η πλώρη είναι αποκομμένη από το υπόλοιπο πλοίο, ακουμπώντας στον βυθό και σχηματίζοντας γωνία 90 μοιρών, σε μέσο βάθος 34 μέτρων. Πρόκειται για ένα σπάνιο δείγμα ναυπηγικής τέχνης μιας άλλης εποχής, το μοναδικό ίσως στη Μεσόγειο. Το 2007 ανελκύστηκε ο ένας από τους δύο τροχούς του. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 2010 μεταφέρθηκε στο προαύλιο του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης όπου τοποθετήθηκε σε ειδική βάση.Με θέμα το συγκεκριμένο ναυάγιο έγινε το ντοκιµαντέρ «Πατρίς, Απολεσθέν το 1868», το οποίο μάλιστα απέσπασε το πρώτο βραβείο Καλύτερου Ντοκιµαντέρ και το βραβείο Καλύτερης Κινηµατογράφησης στο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλμ και Ντοκιμαντέρ του Archaeology Channel το 2010, στο Ορεγκον των ΗΠΑ, ανάμεσα σε 19 ταινίες.Στην τριλογία των ναυαγίων στην Τζια προστίθεται και ένα διαφορετικό, εκείνο του γερμανικού μεταγωγικού αεροσκάφους Junkers Ju 52, με αριθμό κατασκευής (Werknummer) 6590, που στις 6 Σεπτεμβρίου του 1943 πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση λόγω προβλήματος στην τροφοδοσία καυσίμων και στη συνέχεια βυθίστηκε. Σήμερα βρίσκεται σε βάθος 65 μέτρων.Το αεροσκάφος ανήκε στην 1η Σμηναρχία της Μεταγωγικής Πτέρυγας 4 της Πολεμικής Αεροπορίας της Γερμανίας (Luftwaffe). Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Καλαμακίου (Ελληνικό) με τρεις επιβαίνοντες, δύο πιλότους και έναν ασυρματιστή. Από αυτούς διασώθηκαν μόνο δύο.Θεωρείται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αεροπορικά ναυάγια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα, καθώς παραμένει σχεδόν άθικτο, καθισμένο όρθιο στον αμμώδη βυθό. Το γεγονός ότι οι έλικές του είναι άθικτοι συνηγορεί υπέρ της εκτίμησης ότι κατά την προσθαλάσσωσή του οι κινητήρες δεν λειτουργούσαν. Το ναυάγιο του Junkers ταυτοποιήθηκε την άνοιξη του 2009, πάλι από την καταδυτική ομάδα του Kea Dive Expedition, όταν κατά τη διάρκεια της αποστολής για την ανάδειξη του «Burdigala» ο πλευρικός σαρωτής είχε εντοπίσει σε μικρή απόσταση το βυθισμένο αεροπλάνο.