Ο αρχιμανδρίτης είχε κατηγορηθεί πως έπαιρνε χρήματα από δωρεές, για να τα χρησιμοποιήσει σε εφαρμογή γνωριμιών για ομοφυλόφιλους - Σήμερα φέρεται να ιερουργεί σε πολιτεία της Αμερικής, είχε τεθεί σε αργία από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας





Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος διαχειριζόταν τις πωλήσεις των έργων τέχνης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Στο παρελθόν, είχε βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων του







Σύμφωνα με την εφημερίδα Νέος Κόσμος, ο αρχιμανδρίτης είχε τεθεί σε προσωρινή αργία από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας μετά το δημοσίευμα, που παρουσίαζε και συνομιλίες του ιερέα με άνδρες.





Παράλληλα, η Αρχιεπισκοπή διεξήγαγε έρευνα για να διαπιστώσει αν τα όσα αναφέρονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ από το περιβάλλον του αρχιμανδρίτη είχε ισχυριστεί ότι ήταν αθώος και έχει πέσει θύμα πλεκτάνης. Ότι δηλαδή κάποιος του πήρε την ταυτότητα και έφτιαξε ψεύτικο προφίλ στην εν λόγω εφαρμογή για ομοφυλόφιλους, με σκοπό να εκτεθεί.



Όπως έγραφε τότε ο Νέος Κόσμος, ο αρχιμανδρίτης «φέρεται να υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα απάτης. Ότι, δηλαδή, δεν έφτιαξε ο ίδιος τον λογαριασμό στην ιστοσελίδα Grindr, αλλά κάποιος άλλος, εν αγνοία του, για να τον εκθέσουν. Λέει ότι “μόνος ένας ηλίθιος θα μπορούσε να είναι αρχιμανδρίτης και συγχρόνως, να έχει και λογαριασμό σε ιστοσελίδα με ομοφυλόφιλους και, μάλιστα, με φωτογραφία του και να πιστεύει ότι αυτό δεν θα γίνει αντιληπτό».



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Όπως έγραφε ο Νέος Κόσμος, παρά τα δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου, ο αρχιμανδρίτης δεν κατηγορήθηκε από τις Αρχές για κανένα αδίκημα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο αρχιμανδρίτης έφτασε στην Αδελαΐδα από την Ελλάδα στις αρχές του 2011, όπου εξαιτίας της συμπεριφοράς του είχε απομακρυνθεί από τις εκκλησίες της Ελληνικής Κοινότητας της Ν. Αυστραλίας. Μάλιστα είχε περάσει από διάφορα μοναστήρια παλαιοημερολογιτών ενώ κάποια στιγμή είχε στείλει υβριστική επιστολή προς μητροπολίτη που είχε οδηγήσει και στην καθαίρεσή του τότε.



Σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, μετά την απόλυσή του από την Κοινότητα Ν. Αυστραλίας και από ένα σύντομο πέρασμα από το Wollongong, επέστρεψε στην Αδελαΐδα το 2014 και προσπάθησε να ιδρύσει μια νέα εκκλησία. Τελικά, αποκαταστάθηκε και τον Ιούλιο του 2020 διορίστηκε εφημέριος στον Άγιο Ανδρέα Νότιας Αυστραλίας.



Τα πλαστά έργα τέχνης Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν καταγγέλθηκε στις Αρχές ότι σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών είχαν αναρτηθεί δύο έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο. Ωστόσο, υπήρχαν υπόνοιες ότι οι πίνακες ήταν πλαστοί και συνοδεύονταν από ψεύτικα πιστοποιητικά γνησιότητας.



Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση με την πώληση πλαστών έργων τέχνης στην Αττική, μετά τη σύλληψη ενός 44χρονου και την κατάσχεση 35 έργων , η αξία των οποίων, εάν ήταν γνήσια, θα άγγιζε το 1,7 εκατ. ευρώ. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας 49χρονος, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές και φέρεται σήμερα να ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης σε πολιτεία της Αμερικής.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος διαχειριζόταν τις πωλήσεις των έργων τέχνης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Στο παρελθόν, είχε βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων του αυστραλιανού Τύπου για καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων από δωρεές πιστών, τις οποίες το περιβάλλον του είχε αρνηθεί κατηγορηματικά.Ήταν το 2023, όταν ο αρχιμανδρίτης κατηγορήθηκε πως έπαιρνε χρήματα από δωρεές για να τα χρησιμοποιήσει σε εφαρμογή γνωριμιών για ομοφυλόφιλους. Το θέμα είχε αποκαλύψει η αυστραλιανή εφημερίδα The Advertiser, η οποία παρουσίασε τον αρχιμανδρίτη ως τον κατηγορούμενο ιερέα που χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Grindr για να συνομιλεί με άνδρες και να τους στέλνει γλαφυρές περιγραφές σεξουαλικών πράξεων και πορνογραφικές εικόνες.Σύμφωνα με την εφημερίδα Νέος Κόσμος, ο αρχιμανδρίτης είχε τεθεί σε προσωρινή αργία από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας μετά το δημοσίευμα, που παρουσίαζε και συνομιλίες του ιερέα με άνδρες.Παράλληλα, η Αρχιεπισκοπή διεξήγαγε έρευνα για να διαπιστώσει αν τα όσα αναφέρονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ από το περιβάλλον του αρχιμανδρίτη είχε ισχυριστεί ότι ήταν αθώος και έχει πέσει θύμα πλεκτάνης. Ότι δηλαδή κάποιος του πήρε την ταυτότητα και έφτιαξε ψεύτικο προφίλ στην εν λόγω εφαρμογή για ομοφυλόφιλους, με σκοπό να εκτεθεί.Όπως έγραφε τότε ο Νέος Κόσμος, ο αρχιμανδρίτης «φέρεται να υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα απάτης. Ότι, δηλαδή, δεν έφτιαξε ο ίδιος τον λογαριασμό στην ιστοσελίδα Grindr, αλλά κάποιος άλλος, εν αγνοία του, για να τον εκθέσουν. Λέει ότι “μόνος ένας ηλίθιος θα μπορούσε να είναι αρχιμανδρίτης και συγχρόνως, να έχει και λογαριασμό σε ιστοσελίδα με ομοφυλόφιλους και, μάλιστα, με φωτογραφία του και να πιστεύει ότι αυτό δεν θα γίνει αντιληπτό».Από την πλευρά της, η εφημερίδα «The Advertiser» υποστήριζε ότι ο αρχιμανδρίτης που υπηρετούσε στην Αδελαΐδα και είχε τοποθετηθεί στον Άγιο Νεκτάριο της Μελβούρνης, «ήταν μέχρι πριν λίγες μέρες ενεργός στην ιστοσελίδα ομοφυλοφιλικών συναντήσεων Grindr». Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας The Advertiser τα χρήματα που έλαβε από πιστούς ο αρχιμανδρίτης άγγιζαν τις 500.000 δολάρια κάτι που το περιβάλλον του ιερέα αρνήθηκε κατηγορηματικά.Όπως έγραφε ο Νέος Κόσμος, παρά τα δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου, ο αρχιμανδρίτης δεν κατηγορήθηκε από τις Αρχές για κανένα αδίκημα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο αρχιμανδρίτης έφτασε στην Αδελαΐδα από την Ελλάδα στις αρχές του 2011, όπου εξαιτίας της συμπεριφοράς του είχε απομακρυνθεί από τις εκκλησίες της Ελληνικής Κοινότητας της Ν. Αυστραλίας. Μάλιστα είχε περάσει από διάφορα μοναστήρια παλαιοημερολογιτών ενώ κάποια στιγμή είχε στείλει υβριστική επιστολή προς μητροπολίτη που είχε οδηγήσει και στην καθαίρεσή του τότε.Σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, μετά την απόλυσή του από την Κοινότητα Ν. Αυστραλίας και από ένα σύντομο πέρασμα από το Wollongong, επέστρεψε στην Αδελαΐδα το 2014 και προσπάθησε να ιδρύσει μια νέα εκκλησία. Τελικά, αποκαταστάθηκε και τον Ιούλιο του 2020 διορίστηκε εφημέριος στον Άγιο Ανδρέα Νότιας Αυστραλίας.Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν καταγγέλθηκε στις Αρχές ότι σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών είχαν αναρτηθεί δύο έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο. Ωστόσο, υπήρχαν υπόνοιες ότι οι πίνακες ήταν πλαστοί και συνοδεύονταν από ψεύτικα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Από την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκέντρωσαν στοιχεία που έδειχναν ότι η υπόθεση ενδεχομένως συνδεόταν με ευρύτερη δραστηριότητα κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης.



Το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11), οι αστυνομικοί εντόπισαν στην Αθήνα τον 44χρονο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου αρχιμανδρίτη. Στην κατοχή του βρέθηκαν έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν στον ίδιο ζωγράφο και τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, επρόκειτο να πουλήσει έναντι συνολικά 5.150 ευρώ. Ο 44χρονος συνελήφθη, ενώ ακολούθησαν έρευνες σε κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού.



Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, 2.750 ευρώ σε μετρητά, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα και δύο πολύτιμοι λίθοι.



Τα έργα εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, με εμπειρία στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων τέχνης, η οποία διαπίστωσε ότι πρόκειται για απομιμήσεις και όχι για αυθεντικές δημιουργίες. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, η συνολική αξία των 35 έργων, εφόσον ήταν γνήσια, θα ανερχόταν σε περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ.



Για την οριστική διακρίβωση της γνησιότητας τόσο των έργων όσο και των πιστοποιητικών που τα συνόδευαν, έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει περαιτέρω έλεγχο.