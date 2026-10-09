Η Αμάντα Σέιφριντ φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πρώην σύντροφό της Ντόμινικ Κούπερ μετά το διαζύγιό της

το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με αφορμή τις πρεμιέρες των νέων τους ταινιών, «The Lightkeeper» και «The Life and Deaths of Wilson Shedd», αντίστοιχα, στη Νέα Υόρκη.





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στο κόκκινο χαλί ότι ήταν «η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό» που συναντήθηκαν: «

», είπε στο περιοδικό People.



Φωτογραφία άρθρου: Reuters