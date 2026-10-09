ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι και τη Χαβάη, βίντεο και φωτογραφίες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Η Αμάντα Σέιφριντ φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πρώην σύντροφό της Ντόμινικ Κούπερ μετά το διαζύγιό της
GALA
Αμάντα Σέιφριντ Πρώην σύντροφος

Η Αμάντα Σέιφριντ φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πρώην σύντροφό της Ντόμινικ Κούπερ μετά το διαζύγιό της

Η ηθοποιός ανακοίνωσε πως χώρισε με τον Τόμας Σαντόσκι τον Σεπτέμβριο

Η Αμάντα Σέιφριντ φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πρώην σύντροφό της Ντόμινικ Κούπερ μετά το διαζύγιό της
Γεωργία Κοτζιά
Αγκαλιά με τον πρώην σύντροφό της Ντόμινικ Κούπερ φωτογραφήθηκε η Αμάντα Σέιφριντ, λίγο διάστημα μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της.

Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν ξανά  το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με αφορμή τις πρεμιέρες των νέων τους ταινιών, «The Lightkeeper» και «The Life and Deaths of Wilson Shedd», αντίστοιχα, στη Νέα Υόρκη.

Η Σέιφριντ και ο Κούπερ πόζαραν χαμογελαστοί, με τον δεύτερο να φιλά στο μέτωπο την πρώην σύντροφό του.

Δείτε τη φωτογραφία


Οι δυο τους υποδύθηκαν το ζευγάρι, Σόφι και Σκάι, στην επιτυχημένη ταινία του 2008 «Mamma Mia!» και στο σίκουελ του 2018, «Mamma Mia! Here We Go Again». Η σχέση τους ξεκίνησε λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου φιλμ, ενώ ο χωρισμός τους ήρθε το 2011.

Η Σέιφριντ τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε πως πήρε διαζύγιο με τον επί εννέα χρόνια σύζυγό της Τόμας Σαντόσκι, με το πρώην ζευγάρι να κάνει κοινή δήλωση: «Είμαστε χωριστά εδώ και κάποιο διάστημα και έχει αποδειχτεί ότι ήταν η σωστή απόφαση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα και αυτό είναι καλό», ανέφεραν.

Η συνάντησή της, λοιπόν, με τον Κούπερ σχεδόν έναν μήνα μετά την ανακοίνωση, προκάλεσε αίσθηση στα μίντια και προκάλεσε φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή, με την ίδια ωστόσο να δηλώνει στο κόκκινο χαλί ότι ήταν «η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό» που συναντήθηκαν: «Οι ζωές μας είναι πολύ διαφορετικές. Ζούμε σε εντελώς διαφορετικά μέρη και δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο καλά συναισθήματα για εκείνον», είπε στο περιοδικό People.

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.

NOMOS AI Partner: Πιο γρήγορη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική νομική εργασία με τη δύναμη του Agentic AI

Η NOMOS, η πιο αξιόπιστη και πλήρης βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, παρουσίασε τον NOMOS AI Partner, έναν ψηφιακό συνεργάτη που υποστηρίζει τον σύγχρονο νομικό για ταχύτερη έρευνα, βαθύτερη ανάλυση και πιο αποτελεσματική καθημερινή εργασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης