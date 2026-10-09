Η Αμάντα Σέιφριντ φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πρώην σύντροφό της Ντόμινικ Κούπερ μετά το διαζύγιό της
Η Αμάντα Σέιφριντ φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πρώην σύντροφό της Ντόμινικ Κούπερ μετά το διαζύγιό της
Η ηθοποιός ανακοίνωσε πως χώρισε με τον Τόμας Σαντόσκι τον Σεπτέμβριο
Αγκαλιά με τον πρώην σύντροφό της Ντόμινικ Κούπερ φωτογραφήθηκε η Αμάντα Σέιφριντ, λίγο διάστημα μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της.
Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν ξανά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με αφορμή τις πρεμιέρες των νέων τους ταινιών, «The Lightkeeper» και «The Life and Deaths of Wilson Shedd», αντίστοιχα, στη Νέα Υόρκη.
Η Σέιφριντ και ο Κούπερ πόζαραν χαμογελαστοί, με τον δεύτερο να φιλά στο μέτωπο την πρώην σύντροφό του.
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Οι δυο τους υποδύθηκαν το ζευγάρι, Σόφι και Σκάι, στην επιτυχημένη ταινία του 2008 «Mamma Mia!» και στο σίκουελ του 2018, «Mamma Mia! Here We Go Again». Η σχέση τους ξεκίνησε λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου φιλμ, ενώ ο χωρισμός τους ήρθε το 2011.
Η Σέιφριντ τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε πως πήρε διαζύγιο με τον επί εννέα χρόνια σύζυγό της Τόμας Σαντόσκι, με το πρώην ζευγάρι να κάνει κοινή δήλωση: «Είμαστε χωριστά εδώ και κάποιο διάστημα και έχει αποδειχτεί ότι ήταν η σωστή απόφαση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα και αυτό είναι καλό», ανέφεραν.
Η συνάντησή της, λοιπόν, με τον Κούπερ σχεδόν έναν μήνα μετά την ανακοίνωση, προκάλεσε αίσθηση στα μίντια και προκάλεσε φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή, με την ίδια ωστόσο να δηλώνει στο κόκκινο χαλί ότι ήταν «η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό» που συναντήθηκαν: «Οι ζωές μας είναι πολύ διαφορετικές. Ζούμε σε εντελώς διαφορετικά μέρη και δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο καλά συναισθήματα για εκείνον», είπε στο περιοδικό People.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν ξανά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με αφορμή τις πρεμιέρες των νέων τους ταινιών, «The Lightkeeper» και «The Life and Deaths of Wilson Shedd», αντίστοιχα, στη Νέα Υόρκη.
Η Σέιφριντ και ο Κούπερ πόζαραν χαμογελαστοί, με τον δεύτερο να φιλά στο μέτωπο την πρώην σύντροφό του.
Δείτε τη φωτογραφία
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Οι δυο τους υποδύθηκαν το ζευγάρι, Σόφι και Σκάι, στην επιτυχημένη ταινία του 2008 «Mamma Mia!» και στο σίκουελ του 2018, «Mamma Mia! Here We Go Again». Η σχέση τους ξεκίνησε λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου φιλμ, ενώ ο χωρισμός τους ήρθε το 2011.
Η Σέιφριντ τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε πως πήρε διαζύγιο με τον επί εννέα χρόνια σύζυγό της Τόμας Σαντόσκι, με το πρώην ζευγάρι να κάνει κοινή δήλωση: «Είμαστε χωριστά εδώ και κάποιο διάστημα και έχει αποδειχτεί ότι ήταν η σωστή απόφαση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα και αυτό είναι καλό», ανέφεραν.
Η συνάντησή της, λοιπόν, με τον Κούπερ σχεδόν έναν μήνα μετά την ανακοίνωση, προκάλεσε αίσθηση στα μίντια και προκάλεσε φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή, με την ίδια ωστόσο να δηλώνει στο κόκκινο χαλί ότι ήταν «η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό» που συναντήθηκαν: «Οι ζωές μας είναι πολύ διαφορετικές. Ζούμε σε εντελώς διαφορετικά μέρη και δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο καλά συναισθήματα για εκείνον», είπε στο περιοδικό People.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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