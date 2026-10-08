Μπεν Άφλεκ για Τζένιφερ Λόπεζ: Έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει
Μπεν Άφλεκ για Τζένιφερ Λόπεζ: Έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει
Ο ηθοποιός σχολίασε το γεγονός ότι η πρώην σύζυγός του δεν έχει προταθεί ποτέ για Όσκαρ
Στο γεγονός ότι η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχει προταθεί ποτέ για Όσκαρ αναφέρθηκε ο Μπεν Άφλεκ, σχολιάζοντας ότι έχει τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να πετύχει.
Σε συνέντευξή του στο Variety, ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η Ακαδημία δεν έχει αναγνωρίσει με υποψηφιότητα τις κινηματογραφικές ερμηνείες της 57χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού και πρώην συζύγου του. «Είμαι προκατειλημμένος. Έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει» σχολίασε.
Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Ακαδημία έχει «παραβλέψει» ερμηνείες της Λόπεζ σε ταινίες που έτυχαν θερμής υποδοχής από τους κριτικούς, όπως το «Hustlers» του 2019 και το περσινό «Kiss of the Spider Woman». Το τελευταίο φιλμ είναι παραγωγή της Artists Equity, της εταιρείας που έχουν ιδρύσει ο Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον, μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ.
«Αυτό που έχω διαπιστώσει με τα βραβεία είναι ότι μερικές φορές ο βαθμός της εμπορικής επιτυχίας ενός έργου δεν συμβαδίζει πάντα με το δικό μου γούστο» δήλωσε ο Μπεν Άφλεκ και πρόσθεσε: «Είναι μέρος αυτής της παράξενης, υποκειμενικής διαδικασίας, στην οποία οι άνθρωποι φέρνουν πολλά δικά τους πράγματα».
Ο ηθοποιός συνέχισε: «Δεν πιστεύω πάντα ότι ο σωστός άνθρωπος κέρδισε το σωστό βραβείο. Αλλά ξέρετε κάτι; Δεν πιστεύω ότι πεθαίνεις και πηγαίνεις στον παράδεισο και ο Θεός λέει: "Αυτή ήταν η πραγματικά καλύτερη ταινία του 1986". Στο τέλος της ημέρας, είναι απλώς μια ομάδα ανθρώπων που ψηφίζει για κινηματογραφικά βραβεία».
Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ Λόπεζ είχαν αρραβωνιαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και χώρισαν το 2004. Το πρώην ζευγάρι έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του και παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2022, ενώ δύο χρόνια αργότερα, στην επέτειο του γάμου του, η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025.
Τον Μάρτιο του 2025, ο Άφλεκ είχε μιλήσει ξανά με θετικά λόγια για την πρώην σύζυγό του, δηλώνοντας στο GQ ότι δεν είχε «τίποτα άλλο παρά σεβασμό» για εκείνη. Έναν μήνα αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας του «The Accountant 2», στην οποία παρευρέθηκαν τα τρία παιδιά του Μπεν Άφλεκ και τα δύο παιδιά της Λόπεζ, είχε αναφερθεί και πάλι στην πρώην σύζυγό του.
«Για να είμαστε ξεκάθαροι, η Τζένιφερ Λόπεζ είναι εκπληκτική, είναι υπέροχη με τα παιδιά μου και έχει εξαιρετική σχέση μαζί τους. Αγαπώ τα παιδιά της. Είναι υπέροχα. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός, σπουδαίος άνθρωπος με μεγάλη ακεραιότητα, τον οποίο λατρεύω και για τον οποίο είμαι ευγνώμων» είχε δηλώσει τότε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο Entertainment Tonight.
Σε συνέντευξή του στο Variety, ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η Ακαδημία δεν έχει αναγνωρίσει με υποψηφιότητα τις κινηματογραφικές ερμηνείες της 57χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού και πρώην συζύγου του. «Είμαι προκατειλημμένος. Έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει» σχολίασε.
Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Ακαδημία έχει «παραβλέψει» ερμηνείες της Λόπεζ σε ταινίες που έτυχαν θερμής υποδοχής από τους κριτικούς, όπως το «Hustlers» του 2019 και το περσινό «Kiss of the Spider Woman». Το τελευταίο φιλμ είναι παραγωγή της Artists Equity, της εταιρείας που έχουν ιδρύσει ο Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον, μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ.
Ben Affleck Has ‘Enormous Respect and Admiration’ for Jennifer Lopez as He Addresses Her Oscar Snubs: It’s a ‘Subjective Business’ https://t.co/6V6Kwff5Gs— People (@people) October 7, 2026
Ο ηθοποιός συνέχισε: «Δεν πιστεύω πάντα ότι ο σωστός άνθρωπος κέρδισε το σωστό βραβείο. Αλλά ξέρετε κάτι; Δεν πιστεύω ότι πεθαίνεις και πηγαίνεις στον παράδεισο και ο Θεός λέει: "Αυτή ήταν η πραγματικά καλύτερη ταινία του 1986". Στο τέλος της ημέρας, είναι απλώς μια ομάδα ανθρώπων που ψηφίζει για κινηματογραφικά βραβεία».
Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ Λόπεζ είχαν αρραβωνιαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και χώρισαν το 2004. Το πρώην ζευγάρι έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του και παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2022, ενώ δύο χρόνια αργότερα, στην επέτειο του γάμου του, η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025.
Τον Μάρτιο του 2025, ο Άφλεκ είχε μιλήσει ξανά με θετικά λόγια για την πρώην σύζυγό του, δηλώνοντας στο GQ ότι δεν είχε «τίποτα άλλο παρά σεβασμό» για εκείνη. Έναν μήνα αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας του «The Accountant 2», στην οποία παρευρέθηκαν τα τρία παιδιά του Μπεν Άφλεκ και τα δύο παιδιά της Λόπεζ, είχε αναφερθεί και πάλι στην πρώην σύζυγό του.
«Για να είμαστε ξεκάθαροι, η Τζένιφερ Λόπεζ είναι εκπληκτική, είναι υπέροχη με τα παιδιά μου και έχει εξαιρετική σχέση μαζί τους. Αγαπώ τα παιδιά της. Είναι υπέροχα. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός, σπουδαίος άνθρωπος με μεγάλη ακεραιότητα, τον οποίο λατρεύω και για τον οποίο είμαι ευγνώμων» είχε δηλώσει τότε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο Entertainment Tonight.
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