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Ολυμπιακός: Επιστρέφει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Μιλουτίνοφ
Ολυμπιακός: Επιστρέφει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Μιλουτίνοφ
Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παίξει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
UPD:
Στις 12 Νοεμβρίου αγωνίστηκε για τελευταία φορά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και συγκεκριμένα από το παιχνίδι με τη Ντουμπάι. Ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται από κάταγμα στον δείκτη του δεξιού του χεριού και έχει μείνει εκτός δράσης.
Συγκεκριμένα έχει χάσει το παιχνίδι με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο για την Euroleague και το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena. Το κενό του καλύφθηκε από τους Τζόουνς και Χολ, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τον Μιλουτίνοφ και την εμπειρία του.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Καρδίτσα ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στον ΣΠΟΡ FM TV και αποκάλυψε πως θα στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χάποελ Τελ Αβίβ θα είναι κανονικά διαθέσιμος.
Συγκεκριμένα έχει χάσει το παιχνίδι με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο για την Euroleague και το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena. Το κενό του καλύφθηκε από τους Τζόουνς και Χολ, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τον Μιλουτίνοφ και την εμπειρία του.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Καρδίτσα ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στον ΣΠΟΡ FM TV και αποκάλυψε πως θα στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χάποελ Τελ Αβίβ θα είναι κανονικά διαθέσιμος.
UPD:
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