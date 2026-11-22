Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 83χρονη και της άρπαξαν την αλυσίδα από τον λαιμό έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων
Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 83χρονη και της άρπαξαν την αλυσίδα από τον λαιμό έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων
Συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία
Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, 16 και 13 ετών, που αφαίρεσαν βίαια αλυσίδα λαιμού από 83χρονη έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για ληστεία κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι, το βράδυ του Σαββάτου (21/11) κινούμενοι έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων, προσέγγισαν 83χρονη ημεδαπή και με χρήση σωματικής βίας της αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.
Άμεσα αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για ληστεία κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι, το βράδυ του Σαββάτου (21/11) κινούμενοι έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων, προσέγγισαν 83χρονη ημεδαπή και με χρήση σωματικής βίας της αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.
Άμεσα αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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