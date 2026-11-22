A postcard written by the Titanic's senior wireless operator, who came from Godalming, has sold for £32,000 at auction. More here: https://t.co/phLGxrPs17 https://t.co/RTQujIX3Bi — BBC Surrey (@BBCSurrey) November 22, 2026

Ο Φίλιπς παρέμεινε στη θέση του στέλνοντας ασύρματα σήματα κινδύνου και βοήθησε στον συντονισμό των προσπαθειών διάσωσης καθώς το πλοίο βυθιζόταν. «Το συνολικό ποσό των πωλήσεων ξεπέρασε κατά πολύ το 1 εκατομμύριο λίρες, και τα αντικείμενα από τον Τιτανικό αποτέλεσαν μεγάλο μέρος αυτού του ποσού», δήλωσε ο Άλντριτζ.Ανέφερε ότι το ρολόι έσπασε το ρεκόρ για αντικείμενο που πωλήθηκε από επιβάτη τρίτης θέσης, ενώ το δαχτυλίδι πωλήθηκε για το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ για κόσμημα από τον Τιτανικό.«Το ενδιαφέρον για την ιστορία αυτή είναι παγκόσμιο· οι πελάτες μου προέρχονται από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου», είπε.«Πιστεύω ότι οι τιμές αντανακλούν το διαρκές ενδιαφέρον για το θέμα και αυτό που κάνουμε με αυτά τα αντικείμενα είναι να διατηρούμε ζωντανές τις αναμνήσεις των ανθρώπων», πρόσθεσε.