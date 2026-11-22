Στον γερμανικό Τύπο δημοσιεύτηκαν πληροφορίες ότι η BMW, η οποία παρουσιάστηκε πριν από τρία χρόνια, τον Οκτώβριο του 2023. Αν και δεν έχει περάσει πολύ χρονικό διάστημα από τότε, στη γερμανική εταιρεία αποφάσισαν να αρχίσουν τη διαδικασία επανασχεδίασης του πολυτελούς SUV μοντέλου.Ο λόγος δεν είναι τόσο η αναγκαστική επικαιροποίησή του για να παραμείνει ανταγωνιστικό όσοΣύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πλέον το αμάξωμα της X2 θα έχει στοιχεία από αυτό της καινούργιας αμιγώς ηλεκτρικής iX4.Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στο εμπρός μέρος όπου δεν θα διαθέτει το μεγάλο πολυγωνικό πλαίσιο των χαρακτηριστικών «νεφρών» της BMW. Αντί αυτού, θα διαμορφωθεί το μικρότερο σε ύψος, πιο διακριτικό και πιο αποδεκτό από πολλούς πατρόν που έχει υιοθετηθεί στα νέα μοντέλα της κατηγορίας «Neue Klasse».Τα καμουφλαρισμένα πρωτότυπα με τα οποίατης επανασχεδιασμένης X2 έχουν εντοπιστεί στους γερμανικούς δρόμους. Όσοι τα έχουν δει από κοντά αναφέρουν στη μάσκα φαίνονται να υπάρχουν τα λεπτότερα φωτιστικά σώματα και οι πιο στενοί αεραγωγοί στο κέντρο. Στο πίσω μέρος οι αλλαγές εντοπίζονται πιο περιορισμένες σε σχέση με το εμπρός και αφορούν κυρίως στα φώτα, τα οποία είναι της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας.Στο εσωτερικό,που πρωτοείδαμε στη νέα iX3. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν η X2 θα διαθέτει και την κεντρική οθόνη αφής 17,9 ιντσών που συνδυάζεται με αυτό ή κάποια άλλη μικρότερης διαγωνίου.στην ανανεωμένη X2 σε σχέση με ό,τι ισχύει τώρα. Στα σχετικά δημοσιεύματα εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν οι υπάρχουσες εκδόσεις, καθώς και η αμιγώς ηλεκτρική θα εξακολουθήσει να διατίθεται με την ονομασία iX2. Τέλος, η BMW αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το επανασχεδιασμένο μοντέλο εντός του 2027.