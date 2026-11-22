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Καρδίτσα - Ολυμπιακός 75-81: «Καθάρισαν» στο φινάλε οι Πειραιώτες, βίντεο
Καρδίτσα - Ολυμπιακός 75-81: «Καθάρισαν» στο φινάλε οι Πειραιώτες, βίντεο
Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε απέναντι στην Καρδίτσα αλλά στο τέλος «μίλησαν» οι Φουρνιέ και Τζόσεφ
Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε για τρία δεκάλεπτα από τον Καρδίτσα, αλλά κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Οι πρωταθλητές φιλοξενήθηκαν στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League και χάρη στο καλό τους τέταρτο δεκάλεπτο, πήρανε το διπλό με 81-75, κόντρα σε μία Καρδίτσα που ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετική.
Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το ματς με ένα σερί 6-0 (τρεις πόντοι Γουόρντ, τρεις Νετζήπογλου), με τον Τέρνερ να απαντάει με εφτά προσωπικούς πόντους για το πρώτο προβάδισμα της Καρδίτσας στο 06:33. Με επιμέρους σκορ 6-2 από το 05:09 (Φράνσις) μέχρι το 03:36 (Φράνσις ξανά) οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 15-11. Μετά από τρίποντο του Νετζήπογλου και δίποντο του Τζόσεφ, ο Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά με 22-19. Ο ΜακΡέι είχε μειώσει με δίποντο, όμως χάρη σε δίποντο του Χολ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 24-21.
Ο ΜακΡέι είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου με γκολ-φάουλ, με τους Παπανικολάου (τρίποντο) και Εντζάι (δίποντο) να απαντάνε για το 24-29 στο 07:06. Ο Γκίκας με τρίποντο είχε ισοφαρίσει (33-33) στο 04:57, όμως με σερί 7-0 (Τζόσεφ τρίποντο και δίποντα Γουόρντ και Φουρνιέ), ο Ολυμπιακός είχε πάρει διαφορά εφτά πόντων (33-40) στο 02:47. Η Καρδίτσα με επιμέρους σκορ 8-3 από το 02:22 (Πετρόπουλος) μέχρι τα 00:45 (Φράνσις) είχε μειώσει, με τους «ερυθρόλευκους» να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 43-41.
Οι Καμπουρίδης (τρίποντο) και Τζάκσον (δίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με τρίποντο στο 08:06 για το 46-46. Με τρεις πόντους του Πετρόπουλου και τέσσερις του Φράνσις, η Καρδίτσα ήταν μπροστά με 55-48 στο 4:31. Με τρίποντο του Νετζήπογλου και πέντε πόντους του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά στο σκορ με 56-55 στο 02:02, ωστόσο χάρη σε τέσσερις πόντους του ΜακΡέι, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 59-56.
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει εξαιρετικά την τέταρτη περίοδο με ένα σερί 10-0 από το 09:34 (Τζόσεφ) μέχρι το 06:31 (Φουρνιέ), για το 59-66. Οι γηπεδούχοι είχαν απαντήσει με ένα σερί 5-0 για το 64-66 στο 05:38. Ο Φουρνιέ με τέσσερις πόντους είχε κάνει το 66-72 στο 03:33. με την Καρδίτσα να μειώνει σε 70-72 στο 02:20 με δίποντα των Ρούμογλου και Τέρνερ. Με τρίποντο του Τζόσεφ και δίποντο του Χολ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 77-70 στο 01:02. Οι Πειραιώτες έφτασαν εν τέλει στη νίκη με 81-75.
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-43, 59-56, 75-81.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή: www.gazzetta.gr
Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το ματς με ένα σερί 6-0 (τρεις πόντοι Γουόρντ, τρεις Νετζήπογλου), με τον Τέρνερ να απαντάει με εφτά προσωπικούς πόντους για το πρώτο προβάδισμα της Καρδίτσας στο 06:33. Με επιμέρους σκορ 6-2 από το 05:09 (Φράνσις) μέχρι το 03:36 (Φράνσις ξανά) οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 15-11. Μετά από τρίποντο του Νετζήπογλου και δίποντο του Τζόσεφ, ο Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά με 22-19. Ο ΜακΡέι είχε μειώσει με δίποντο, όμως χάρη σε δίποντο του Χολ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 24-21.
Ο ΜακΡέι είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου με γκολ-φάουλ, με τους Παπανικολάου (τρίποντο) και Εντζάι (δίποντο) να απαντάνε για το 24-29 στο 07:06. Ο Γκίκας με τρίποντο είχε ισοφαρίσει (33-33) στο 04:57, όμως με σερί 7-0 (Τζόσεφ τρίποντο και δίποντα Γουόρντ και Φουρνιέ), ο Ολυμπιακός είχε πάρει διαφορά εφτά πόντων (33-40) στο 02:47. Η Καρδίτσα με επιμέρους σκορ 8-3 από το 02:22 (Πετρόπουλος) μέχρι τα 00:45 (Φράνσις) είχε μειώσει, με τους «ερυθρόλευκους» να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 43-41.
Οι Καμπουρίδης (τρίποντο) και Τζάκσον (δίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με τρίποντο στο 08:06 για το 46-46. Με τρεις πόντους του Πετρόπουλου και τέσσερις του Φράνσις, η Καρδίτσα ήταν μπροστά με 55-48 στο 4:31. Με τρίποντο του Νετζήπογλου και πέντε πόντους του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά στο σκορ με 56-55 στο 02:02, ωστόσο χάρη σε τέσσερις πόντους του ΜακΡέι, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 59-56.
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει εξαιρετικά την τέταρτη περίοδο με ένα σερί 10-0 από το 09:34 (Τζόσεφ) μέχρι το 06:31 (Φουρνιέ), για το 59-66. Οι γηπεδούχοι είχαν απαντήσει με ένα σερί 5-0 για το 64-66 στο 05:38. Ο Φουρνιέ με τέσσερις πόντους είχε κάνει το 66-72 στο 03:33. με την Καρδίτσα να μειώνει σε 70-72 στο 02:20 με δίποντα των Ρούμογλου και Τέρνερ. Με τρίποντο του Τζόσεφ και δίποντο του Χολ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 77-70 στο 01:02. Οι Πειραιώτες έφτασαν εν τέλει στη νίκη με 81-75.
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-43, 59-56, 75-81.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή: www.gazzetta.gr
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