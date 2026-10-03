Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από αναφορά για ύποπτο drone, απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ
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Λιθουανία Βίλνιους Drone ΝΑΤΟ

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από αναφορά για ύποπτο drone, απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να εισήλθε στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία - Σε ετοιμότητα για καταφύγιο κλήθηκαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από αναφορά για ύποπτο drone, απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ
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Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία μετά από αναφορά για ύποπτο drone, το οποίο φέρεται να πέρασε στη χώρα προερχόμενο από τη Λευκορωσία. Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους, ενώ κινητοποιήθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, μαχητικά που συμμετέχουν στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική απογειώθηκαν μετά την αναφορά για την παρουσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.
Τις πληροφορίες για το περιστατικό και την κινητοποίηση που ακολούθησε γνωστοποίησε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές απηύθυναν σύσταση προς τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή του Βίλνιους να παραμείνουν σε ετοιμότητα ώστε να αναζητήσουν καταφύγιο, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.
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