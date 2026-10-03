Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Διάσωση περίπου 45 αλλοδαπών νότια της Κρήτης
Διάσωση περίπου 45 αλλοδαπών νότια της Κρήτης
Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης FRONTEX
Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε από διερχόμενο δεξαμενόπλοιο με σημαία Αλγερίας, σε απόσταση περίπου 26 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των περίπου 45 επιβαινόντων.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε από διερχόμενο δεξαμενόπλοιο με σημαία Αλγερίας, σε απόσταση περίπου 26 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των περίπου 45 επιβαινόντων.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα