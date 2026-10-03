Διάσωση περίπου 45 αλλοδαπών νότια της Κρήτης

Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε από διερχόμενο δεξαμενόπλοιο με σημαία Αλγερίας, σε απόσταση περίπου 26 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των περίπου 45 επιβαινόντων.Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.