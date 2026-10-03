Κατακλυσμός στην Κρήτη: Έπεσε το νερό ενός έτους μέσα σε 48 ώρες στο Ξυλόσκαλο Χανίων, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κατακλυσμός στην Κρήτη: Έπεσε το νερό ενός έτους μέσα σε 48 ώρες στο Ξυλόσκαλο Χανίων, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Μεγάλα ύψη βροχής το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου, στα 440 mm το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων - Στη μέση ετήσια βροχόπτωση της Αθήνας πέφτουν γύρω στα 400 χιλιοστά
Πρωτοφανή ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην Κρήτη το διήμερο Παρασκευής 2/10 και Σαββάτου 3/10, με επίκεντρο το Ξυλόσκαλο Χανίων όπου καταγράφηκαν 440 mm βροχής.
Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της νεροποντής, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 440 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο ή 440 τόνους νερού ανά στρέμμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 440 mm!
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.
Τα προβλήματα στο οδικό Περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης από την κακοκαιρία επιμένουν.
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στην περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας Σελί -Σέμπρωνα Δήμου Πλατανιά.
Επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας στο 15o χιλιόμετρο (Αγία Φωτιά) και στο 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς) ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο 28ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου Εξω Ποταμών.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Βισταγή προς Πλατάνια Δήμου Αμαρίου ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείοu συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ενώ έχει διακοπεί η είσοδος-έξοδος Επαρχιακού δρόμου Αρχανών-Σύλαμου κατά μήκος του φαραγγιού της Σύλαμου. Στο μεταξύ η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Χερσονήσου-Καστελίου έχει αποκατασταθεί.
Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της νεροποντής, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 440 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο ή 440 τόνους νερού ανά στρέμμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 440 mm!
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.
Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία στην Κρήτη: Πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων από αργά τη νύχτα του Σαββάτου, έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων την Κυριακή 4/10Η κακοκαιρία συνεχίζει να δοκιμάζει και σήμερα Σάββατο 3/10 το νησί της Κρήτης.
Τα προβλήματα στο οδικό Περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης από την κακοκαιρία επιμένουν.
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στην περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας Σελί -Σέμπρωνα Δήμου Πλατανιά.
Επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας στο 15o χιλιόμετρο (Αγία Φωτιά) και στο 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς) ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο 28ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου Εξω Ποταμών.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Βισταγή προς Πλατάνια Δήμου Αμαρίου ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείοu συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ενώ έχει διακοπεί η είσοδος-έξοδος Επαρχιακού δρόμου Αρχανών-Σύλαμου κατά μήκος του φαραγγιού της Σύλαμου. Στο μεταξύ η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Χερσονήσου-Καστελίου έχει αποκατασταθεί.
Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα - διακοπές κυκλοφορίας - χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.
Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo προειδοποιεί για νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη, με ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά του νησιού.
Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη έως τη νύχτα
Πιο συγκεκριμένα:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α) Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.
β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.
Μετά την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων προβλέπεται για το νησί της Κρήτης, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως την Κυριακή 04/10/2026.
Οι βροχές που ήδη εκδηλώνονται στην Κρήτη, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 02/10 θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 03/10, ενώ την Κυριακή 04/10 προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένησή τους στη συνέχεια.
Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 04/10 για τις περιοχές της νότιας ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Όπως διακρίνεται στον Χάρτη τα ύψη βροχής στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά.
Χάρτης. Το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 04/10 για την περιοχή της νότιας χώρας, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 03/10, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).
Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές την Παρασκευή 02/10 σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου 03/10 έως το πρωί της Κυριακής 04/10 προβλέπονται τοπικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στο νησί της Ρόδου.
Παράλληλα, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο 03/10, με μικρή εξασθένηση την Κυριακή 04/10.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.
Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε σειρά περιστατικών, προχωρώντας συνολικά στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα.
Παράλληλα, οι υπηρεσίες δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση σε ορισμένα σημεία.
Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν για τον καθαρισμό των δρόμων και την απομάκρυνση των υλικών, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία.
Παρά την υποχώρηση των φαινομένων, οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά και δεν αποκλείονται νέα προβλήματα εφόσον συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις.
Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, όπου πραγματοποιήθηκε μία άντληση υδάτων και 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία στην περιοχή των Φερμών Ιεράπετρας. Στο ίδιο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Ιεράπετρας - Σητείας, στην είσοδο του χωριού, εξαιτίας φερτών υλικών και της ανόδου της στάθμης των νερών στο οδόστρωμα. Δύο μηχανήματα έργου του δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μία άντληση υδάτων, ενώ στα Ζωνιανά Ρεθύμνου έγιναν δύο αντλήσεις και δύο μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλο το νησί, όπως και οι υπόλοιποι συναρμόδιοι φορείς.
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση στα Δωδεκάνησα, νέος γύρος βροχών στην ΚρήτηΣε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που θα φθάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.
Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo προειδοποιεί για νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη, με ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά του νησιού.
Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη έως τη νύχτα
Πιο συγκεκριμένα:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α) Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.
β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.
Μετά την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων προβλέπεται για το νησί της Κρήτης, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως την Κυριακή 04/10/2026.
Οι βροχές που ήδη εκδηλώνονται στην Κρήτη, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 02/10 θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 03/10, ενώ την Κυριακή 04/10 προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένησή τους στη συνέχεια.
Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 04/10 για τις περιοχές της νότιας ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Όπως διακρίνεται στον Χάρτη τα ύψη βροχής στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά.
Χάρτης. Το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 04/10 για την περιοχή της νότιας χώρας, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 03/10, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).
Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές την Παρασκευή 02/10 σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου 03/10 έως το πρωί της Κυριακής 04/10 προβλέπονται τοπικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στο νησί της Ρόδου.
Παράλληλα, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο 03/10, με μικρή εξασθένηση την Κυριακή 04/10.
Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην Κρήτη: 23 απεγκλωβισμοί στην Ιεράπετρα, πλημμύρες και φερτά υλικά σε δρόμουςΣοβαρές δυσκολίες προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις εντονότερες επιπτώσεις να καταγράφονται στην ανατολική πλευρά του νησιού.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.
Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε σειρά περιστατικών, προχωρώντας συνολικά στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα.
Παράλληλα, οι υπηρεσίες δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
‼️🚨‼️Κακοκαιρία 🌧️ - Κρήτη: Νύχτα αγωνίας για τα έντονα φαινόμενα –— Ε🇬🇷Λ🇬🇷Λ🇬🇷Α🇬🇷Σ (@GRHellasGR) October 2, 2026
🆘Μήνυμα 112: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» έως το απόγευμα του Σαββάτου - Στο επίκεντρο ⚠️Ανώγεια, ⚠️Ζωνιανά και ⚠️Οροπέδιο ⚠️Λασιθίου.
Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις από το 112 και απαγορεύσεις κυκλοφορίας… pic.twitter.com/9GUlBcuBZK
Προβλήματα και στα ΦλαμουριανάΈντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση σε ορισμένα σημεία.
Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν για τον καθαρισμό των δρόμων και την απομάκρυνση των υλικών, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία.
Βελτιωμένη η κατάσταση στα ΖωνιανάΚαλύτερη παρουσιάζεται πλέον η εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο.
Παρά την υποχώρηση των φαινομένων, οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά και δεν αποκλείονται νέα προβλήματα εφόσον συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις.
31 κλήσεις στην Πυροσβεστική – 22 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημείαΣυνολικά 31 κλήσεις δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κρήτη από το πρωί της Παρασκευής έως τις 06:00 του Σαββάτου, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν το νησί.
Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, όπου πραγματοποιήθηκε μία άντληση υδάτων και 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία στην περιοχή των Φερμών Ιεράπετρας. Στο ίδιο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Ιεράπετρας - Σητείας, στην είσοδο του χωριού, εξαιτίας φερτών υλικών και της ανόδου της στάθμης των νερών στο οδόστρωμα. Δύο μηχανήματα έργου του δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μία άντληση υδάτων, ενώ στα Ζωνιανά Ρεθύμνου έγιναν δύο αντλήσεις και δύο μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλο το νησί, όπως και οι υπόλοιποι συναρμόδιοι φορείς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα