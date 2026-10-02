Η Ευρώπη θα διαθέσει τεράστιο μέρος από τα αποθέματά της σε ντίζελ, λέει ο Τραμπ - 100 εκατ. βαρέλια ρίχνει στην αγορά η G7

Η διάθεση των στρατηγικών αποθεμάτων θα γίνει άμεσα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος - Σύμφωνα με τον Μακρόν, τα 100 εκατ. θα απελευθερωθούν σταδιακά τους επόμενους τέσσερις μήνες

ένα «τεράστιο μέρος» από τα στρατηγικά της αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ.



Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η G7 ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να διαθέσει 100 εκατ. βαρέλια μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος,







Όπως σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, η διάθεση του πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα θα αρχίσει αμέσως.



Η απόφαση της G7 έρχεται κατόπιν πιέσεων από τη διακυβέρνηση Τραμπ για να περιοριστεί το κύμα ανόδου των τιμών. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα οι ΗΠΑ είχαν απειλήσει ότι θα απαγόρευαν την εξαγωγή ντίζελ αν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν απελευθέρωναν αποθέματα.



γύρω στα 99 δολάρια το βαρέλι, μειωμένη σε σχέση με το άνοιγμα οπότε και ήταν στα 103 δολάρια.





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Πιέσεις για απελευθέρωση αποθεμάτων Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες έφεραν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάζουν γαλλική πρόταση για την αξιοποίηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ντίζελ και την αποτροπή πιθανών περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές καυσίμων.



Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της προσφοράς, η οποία έχει διαταραχθεί από την αναταραχή στον Περσικό Κόλπο, αλλά και από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.



Η εξέλιξη έρχεται καθώς η αγορά πετρελαίου εμφανίζει ενδείξεις βελτίωσης στο σκέλος της προσφοράς. Οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν πλησιάσει τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, περιορίζοντας μέρος των ανησυχιών για την παγκόσμια διαθεσιμότητα πετρελαίου.



Με ένα σύντομο μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social το απόγευμα της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να διαθέσειΣε μια παράλληλη εξέλιξη, η G7 ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να διαθέσει, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν , ο οποίος ασκεί την προεδρία της ένωσης των Επτά. Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μακρόν είπε ακόμη ότι η G7 θα ήθελε να συνεισφέρει στη μείωση των τιμών των καυσίμων.«Συμφωνήσαμε ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις εξαγωγών μεταξύ των μελών της G7», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει να μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ, ήταν επίσης «πολύ σαφής σε αυτό το σημείο».Όπως σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, η διάθεση του πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματαΗ απόφαση της G7 έρχεται κατόπιν πιέσεων από τη διακυβέρνηση Τραμπ για να περιοριστεί το κύμα ανόδου των τιμών. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα οι ΗΠΑ είχαν απειλήσει ότι θα απαγόρευαν την εξαγωγή ντίζελ αν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν απελευθέρωναν αποθέματα.Λίγο μετά τις ανακοινώσεις, η τιμή του μπρεντ ήταν, μειωμένη σε σχέση με το άνοιγμα οπότε και ήταν στα 103 δολάρια.Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ: «Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να διαθέσει ένα τεράστιο ποσό από τα πλούσια αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος Τραμπ».Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες έφεραν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάζουν, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ντίζελ και την αποτροπή πιθανών περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές καυσίμων.Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της προσφοράς, η οποία έχει διαταραχθεί από την αναταραχή στον Περσικό Κόλπο, αλλά και από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.Η εξέλιξη έρχεται καθώς η αγορά πετρελαίου εμφανίζει. Οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν πλησιάσει τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, περιορίζοντας μέρος των ανησυχιών για την παγκόσμια διαθεσιμότητα πετρελαίου.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να απέχουν από μια σταθερή συμφωνία που θα επέτρεπε την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.



Εν τω μεταξύ, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα παραμένουν αυξημένοι, μετά τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί στο επίκεντρο της αγοράς τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές και στις ροές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν επίσης ενισχύσει την αεράμυνα που προστατεύει ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, σε μια ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινδύνων στην περιοχή.