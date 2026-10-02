Άμεση ανάλυση: Τα 100 εκατ. βαρέλια ρίχνουν μόνο προσωρινά τις τιμές του πετρελαίου - Γιατί οι εκτιμήσεις επιμένουν για Brent στα 115 δολάρια

Πίσω από την πρώτη αποκλιμάκωση, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το βασικό πρόβλημα της αγοράς δεν έχει λυθεί: τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί σημαντικά, οι ροές από τον Περσικό παραμένουν περιορισμένες, η παραγωγή διυλισμένων προϊόντων αντιμετωπίζει εμπόδια