Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία σκέφτεται ο Σάντσεθ μετά την καταψήφιση των μέτρων για τη στέγαση

Η καταψήφιση δύο κυβερνητικών διαταγμάτων στη Βουλή εντείνει την πολιτική πίεση στον Ισπανό πρωθυπουργό - Στο επίκεντρο η στεγαστική κρίση - Ίσως και τον Νοέμβριο οι πρόωρες εκλογές

29 Νοεμβρίου, φέρεται να εξετάζει σοβαρά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά



Η κυβέρνηση του Σάντσεθ είχε παρουσιάσει την Τρίτη τα δύο νομοθετικά διατάγματα, με στόχο να περιορίσει κερδοσκοπικές πρακτικές στην αγορά ακινήτων, να παρατείνει έως το 2030 την προστασία ευάλωτων ενοικιαστών από εξώσεις και να προβλέψει την αυτόματη ανανέωση υφιστάμενων συμβολαίων μίσθωσης.







Το «όχι» των Καταλανών του Junts Αρχικά φαινόταν ότι υπήρχε επαρκής κοινοβουλευτική στήριξη για να εγκριθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο διατάγματα. Ωστόσο, αργά την Πέμπτη, το καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα Junts, το οποίο τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει και τα δύο μέτρα, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την απόρριψή τους.



Ο Σάντσεθ αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο, ξεκαθαρίζοντας μέσω X ότι δεν θα απέσυρε τα διατάγματα και παρουσιάζοντας την ψηφοφορία ως κρίσιμο σημείο για το πολιτικό σκηνικό.



«Έφτασε η ώρα της αλήθειας», έγραψε, προσθέτοντας ότι οι βουλευτές καλούνταν να δώσουν «ψήφους που θα τους καθορίσουν για τις επόμενες γενιές».



Στο τραπέζι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες Πριν από την κοινοβουλευτική συνεδρίαση, κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στην ισπανική εφημερίδα El País ότι ο Σάντσεθ προσανατολιζόταν προς την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.



Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιολάντα Ντίαθ δήλωσε στο Cadena SER ότι είχε συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.



Η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, όμως το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών συζητείται εδώ και καιρό.



Κλείσιμο Θέουτα, αλλά και εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν μέλη της οικογένειάς του και στενούς πολιτικούς του συνεργάτες.



Η στεγαστική κρίση, η οποία συγκαταλέγεται σταθερά στις σημαντικότερες ανησυχίες των Ισπανών, μπορεί πλέον να βρεθεί στο επίκεντρο μιας προεκλογικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει την αντιπολίτευση ως εμπόδιο στην αντιμετώπισή της.



Προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος στις δημοσκοπήσεις Στις δημοσκοπήσεις, το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) καταγράφει ποσοστό περίπου 34%, ενώ το ακροδεξιό Vox, που θα μπορούσε να αποτελέσει κυβερνητικό εταίρο του, κινείται στο 18%.



Τα δύο κόμματα αντιτίθενται σε μέτρα που περιορίζουν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων και τάσσονται υπέρ της απορρύθμισης της αγοράς και της παροχής κινήτρων στους ιδιώτες ιδιοκτήτες.



Το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών στην Ισπανία, ακόμη και για τις, φέρεται να εξετάζει σοβαρά ο, μετά την καταψήφιση δύο βασικών κυβερνητικών μέτρων την Παρασκευή στην ισπανική βουλή για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.Η κυβέρνηση του Σάντσεθ είχε παρουσιάσει την Τρίτη τα δύο νομοθετικά διατάγματα, με στόχο να περιορίσει κερδοσκοπικές πρακτικές στην αγορά ακινήτων, να παρατείνει έως τοτην προστασία ευάλωτων ενοικιαστών από εξώσεις και να προβλέψει την αυτόματη ανανέωση υφιστάμενων συμβολαίων μίσθωσης.Τα μέτρα παρουσιάστηκαν μετά τις πανεθνικές κινητοποιήσεις που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε από το 1956.Αρχικά φαινόταν ότι υπήρχε επαρκής κοινοβουλευτική στήριξη για να εγκριθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο διατάγματα. Ωστόσο, αργά την Πέμπτη, το καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα, το οποίο τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει και τα δύο μέτρα, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την απόρριψή τους.Ο Σάντσεθ αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο, ξεκαθαρίζοντας μέσω X ότι δεν θα απέσυρε τα διατάγματα και παρουσιάζοντας την ψηφοφορία ως κρίσιμο σημείο για το πολιτικό σκηνικό.«Έφτασε η ώρα της αλήθειας», έγραψε, προσθέτοντας ότι οι βουλευτές καλούνταν να δώσουν «ψήφους που θα τους καθορίσουν για τις επόμενες γενιές».Πριν από την κοινοβουλευτική συνεδρίαση, κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στην ισπανική εφημερίδαότι ο Σάντσεθ προσανατολιζόταν προς την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησηςδήλωσε στοότι είχε συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.Η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, όμως το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών συζητείται εδώ και καιρό.Ο Σάντσεθ αντιμετωπίζει πολιτική πίεση και για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στη, αλλά και εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν μέλη της οικογένειάς του και στενούς πολιτικούς του συνεργάτες.Η στεγαστική κρίση, η οποία συγκαταλέγεται σταθερά στις σημαντικότερες ανησυχίες των Ισπανών, μπορεί πλέον να βρεθεί στο επίκεντρο μιας προεκλογικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει την αντιπολίτευση ως εμπόδιο στην αντιμετώπισή της.Στις δημοσκοπήσεις, το κεντροδεξιόκαταγράφει ποσοστό περίπου 34%, ενώ το ακροδεξιό Vox, που θα μπορούσε να αποτελέσει κυβερνητικό εταίρο του, κινείται στο 18%.Τα δύο κόμματα αντιτίθενται σε μέτρα που περιορίζουν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων και τάσσονται υπέρ της απορρύθμισης της αγοράς και της παροχής κινήτρων στους ιδιώτες ιδιοκτήτες.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Σάντσεθ αποτελείται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το αριστερό Sumar.



Έπειτα από αίτημα των δύο κομμάτων, η ψηφοφορία της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε διά ανατάσεως της χειρός, υποχρεώνοντας τους βουλευτές να καταγράψουν δημόσια τη θέση τους για τα κυβερνητικά μέτρα.



Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται Η κοινοβουλευτική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε, ενώ συνεχίζονται οι μεγάλες διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση σε ολόκληρη την Ισπανία, με καταυλισμούς διαμαρτυρίας να έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλες πόλεις.



Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διαδηλωτές στη Μαδρίτη πραγματοποίησαν πορεία προς το κοινοβούλιο, όπου είχαν αναπτυχθεί περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί για την προστασία του κτιρίου.



Η Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών, η οποία βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις, έχει καλέσει σε γενική απεργία και δηλώνει ότι θα συνεχίσει την κατάληψη της κεντρικής πλατείας Πουέρτα δελ Σολ στη Μαδρίτη μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της.



Η κεντρική κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει απορρίψει αίτημα των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Μαδρίτης για εκκένωση της πλατείας.



Η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να υποχρεωθεί η κυβέρνηση Σάντσεθ να διατάξει την απομάκρυνση των διαδηλωτών. Η δικαστική απόφαση αναμενόταν εντός της Παρασκευής.