Ο Δημήτρης Παππάς έκανε πρόταση γάμου στην Άννα Μπεζάν: Πες του το «ναι», φώναζε η Χριστίνα Παππά
Ο Δημήτρης Παππάς έκανε πρόταση γάμου στην Άννα Μπεζάν: Πες του το «ναι», φώναζε η Χριστίνα Παππά
Οι δυο τους είχαν βγει με παρέα για να γιορτάσουν από κοινού τα γενέθλιά τους όταν εκείνος ξαφνικά γονάτισε μπροστά της και έβγαλε από την τσέπη του ένα δαχτυλίδι
Πρόταση γάμου έκανε ο Δημήτρης Παππάς στην Άννα Μπεζάν, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης και μία κόρη που έχουν αποκτήσει μαζί, με τη Χριστίνα Παππά να φωνάζει δίπλα τους «πες του το ναι».
Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου που το ζευγάρι είχε βγει με παρέα για να γιορτάσει τα γενέθλια που είχαν και οι δύο. Κάποια στιγμή σηκώθηκαν για να ευχαριστήσουν τους καλεσμένους τους, με τον Δημήτρη Παππά να παίρνει τον λόγο και να λέει ξαφνικά: «Μετά από τέσσερα χρόνια φαγούρας με τη γυναίκα μου...» και να γονατίζει μπροστά στην Άννα Μπεζάν, βγάζοντας ένα δαχτυλίδι από την τσέπη του.
Εκείνη κοιτούσε έκπληκτη και δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί, δίχως να μπορεί να απαντήσει από το σοκ, με την πεθερά της Χριστίνα Παππά, η οποία ήταν επίσης στην παρέα τους, να φωνάζει από ενθουσιασμό «Πες του το ναι».
Η ίδια δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πήγαμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια των παιδιών, όμως η έκπληξη ήταν άλλη, πρόταση γάμου στα γόνατα. Το έμφραγμα πώς το γλίτωσα ούτε εγώ ξέρω. Σας αγαπώ πολύ. Είστε η ζωή μου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια η Χριστίνα Παππά δημοσίευσε ένα ακόμη story στο προφίλ της για να ευχηθεί ξεχωριστά στον γιο της για τα γενέθλιά του: «16 Ιουλίου η πιο σημαντική, η γλυκιά, όμορφη στιγμή της ζωής μου. Γέννησα αυτό το υπέροχο παιδί, διότι για κάθε μάνα το παιδί που γέννησε θα είναι πάντα παιδί. Δημήτρη μου χρόνια πολλά, η Παναγία να σας έχει πάντα καλά με υγεία και ευλογία. Να χαίρομαι την Άννα και την Χριστίνα. Νεκταρία μας. Σας λατρεύω. Κάθε μέρα με κάνεις υπερήφανη».
Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου που το ζευγάρι είχε βγει με παρέα για να γιορτάσει τα γενέθλια που είχαν και οι δύο. Κάποια στιγμή σηκώθηκαν για να ευχαριστήσουν τους καλεσμένους τους, με τον Δημήτρη Παππά να παίρνει τον λόγο και να λέει ξαφνικά: «Μετά από τέσσερα χρόνια φαγούρας με τη γυναίκα μου...» και να γονατίζει μπροστά στην Άννα Μπεζάν, βγάζοντας ένα δαχτυλίδι από την τσέπη του.
Εκείνη κοιτούσε έκπληκτη και δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί, δίχως να μπορεί να απαντήσει από το σοκ, με την πεθερά της Χριστίνα Παππά, η οποία ήταν επίσης στην παρέα τους, να φωνάζει από ενθουσιασμό «Πες του το ναι».
Η ίδια δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πήγαμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια των παιδιών, όμως η έκπληξη ήταν άλλη, πρόταση γάμου στα γόνατα. Το έμφραγμα πώς το γλίτωσα ούτε εγώ ξέρω. Σας αγαπώ πολύ. Είστε η ζωή μου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια η Χριστίνα Παππά δημοσίευσε ένα ακόμη story στο προφίλ της για να ευχηθεί ξεχωριστά στον γιο της για τα γενέθλιά του: «16 Ιουλίου η πιο σημαντική, η γλυκιά, όμορφη στιγμή της ζωής μου. Γέννησα αυτό το υπέροχο παιδί, διότι για κάθε μάνα το παιδί που γέννησε θα είναι πάντα παιδί. Δημήτρη μου χρόνια πολλά, η Παναγία να σας έχει πάντα καλά με υγεία και ευλογία. Να χαίρομαι την Άννα και την Χριστίνα. Νεκταρία μας. Σας λατρεύω. Κάθε μέρα με κάνεις υπερήφανη».
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