Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Έφτασα 107 κιλά, πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα
Ο ηθοποιός μίλησε για την προσπάθεια που κάνει το τελευταίο διάστημα για να αδυνατίσει
Για τα κιλά του και την προσπάθεια που κάνει για να χάσει κάποια μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εξηγώντας πως είχε φτάσει 107 κιλά και ένιωθε να του κόβεται η ανάσα. Ο ηθοποιός ανέφερε επίσης πως ξεκίνησε διατροφή για να νιώσει καλύτερα, όταν έσκυψε να δέσει τα παπούτσια του και δεν μπορούσε.
Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης τόνισε πως για λόγους υγείας αποφάσισε να κάνει αυτή την προσπάθεια και σύντομα κλείνει ένα μήνα από τότε που επισκέφτηκε διατροφολόγο και μπήκε σε πρόγραμμα.
Στη συνέντευξη που έδωσε στο Happy Day το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός είπε: «Τα κατάφερα ξανά να αδυνατίσω ξανά σιγά σιγά. Το πήρα απόφαση για λόγους υγείας. Μου κοβόταν η ανάσα πια, γιατί ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό, 107 κιλά, που μου πίεζε την ανάσα, ένιωθα τα σπλάχνα μου να πιέζονται. Ξεκίνησα με διατροφολόγο και πάω πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έχω χάσει τα πρώτα 2-3 κιλά. Λίγο καιρό κάνω διατροφή, όχι πολύ. Τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα. Η απόφαση ήρθε ξαφνικά γιατί πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα».
Σε άλλο σημείο της συζήτησης στο πλατό της εκπομπής, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον πατέρα του και στην τσιγκουνιά του: «Όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα… αυτό το πράγμα δεν ήθελα να το κάνω. Από εκεί χάλασε η σχέση μου με το χρήμα. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη τσιγκουνιά. Δεν παιζόταν. Μετρούσε τα πάντα. Η μητέρα μου το είχε αποδεχτεί. Εμένα μου έπαιρνε πράγματα, αλλά στο σπίτι μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε. Σου έλεγε κόψε τη μισή, δεν χρειάζεται ολόκληρη», δήλωσε.
