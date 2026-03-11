Κατερίνα Διδασκάλου: Έχω νιώσει να καταρρέω οργανικά, υπήρχε μία περίοδος που «κάηκα» λίγο από την πολλή δουλειά





Η ηθοποιός επισήμανε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 11 Μαρτίου πως είχε καταλήξει να ξυπνάει με πανικό μέσα στο βράδυ και να μην κοιμάται, με αποτέλεσμα να κουράζεται όλο και περισσότερο. Παράλληλα, αποκάλυψε ποιος είναι ο εφιάλτης που την ξυπνά συχνά στον ύπνο της, ενώ μίλησε και για την φροντίδα προς την εικόνα της, αλλά και για τον έρωτα στη ζωή της.



».

και άρχισα να ξυπνάω με πανικούς το βράδυ. Το ξεπέρασα μόνο με φυσικές μεθόδους και μιλώντας πολύ με τα παιδιά μου. Ένιωθα ότι δεν πήγαινε κάτω η ανάσα μου και δεν κοιμόμουν από τις δύο και μετά. Ήμουν πολύ κουρασμένη, κοιμόμουν 2-3 ώρες τη μέραΈπειτα, η ηθοποιός μίλησε για τον εφιάλτη που βλέπει συχνά: «Έχουν αρχίσει και οι θεατρικοί εφιάλτες. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος εφιάλτης που τον βλέπω στα αγγλικά. Είμαι σε έναν διάδρομο και τρέχω με ένα φόρεμα εποχής και όσο τρέχω για να βγω, πλησιάζει η ατάκα, αλλά εγώ δεν ξέρω τι να πω, είμαι αλλόφρων, κοιτάω δεξιά και αριστερά και ζητάω να μου φέρουν το κείμενό μου. Μου το φέρνει κάποιος και οι σελίδες είναι άσπρες. Και ξυπνάω».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο κατά πόσο προσέχει την εμφάνισή της και τον εαυτό της γενικότερα: «Προσέχω πολύ την εικόνα μου γιατί είναι το προϊόν μου. Ενυδατώνομαι, πίνω πολύ νερό και προσέχω πολύ τι τρώω. Πιστεύω ότι η αγάπη για τον εαυτό μας ξεκινάει από αυτό, από το τι βάζουμε μέσα μας, και από σκέψεις», είπε.Τέλος, όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, εξήγησε πως δεν έχει ζήσει έναν έρωτα όπως εκείνον των γονιών της: «Με δύο διαζύγια δεν το έχω ζήσει... Αλλά νομίζω ότι μου οφείλει ακόμα έναν έρωτα η ζωή, μαζί με μια αγγλόφωνη ταινία».