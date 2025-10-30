Sia: Απορρίφθηκε το αίτημα του εν διαστάσει συζύγου της για αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους
Ο Νταν Μπερνάρντ είχε υποστηρίξει ότι η 49χρονη τραγουδίστρια αποτελεί σοβαρό και άμεσο κίνδυνο για το παιδί τους
Η Sia σημείωσε μια νίκη στη δικαστική διαμάχη από τον εν διστάσει σύζυγό της, Νταν Μπερνάρντ, αφού το αίτημά του για αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους απορρίφθηκε.
Σύμφωνα με το TMZ, ο δικαστής έκρινε ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο Μπερνάντ ήταν πληροφορίες γνωστές ήδη από τον Αύγουστο, όταν είχαν συμφωνήσει στο προσωρινό καθεστώς επιμέλειας. Η 49χρονη τραγουδίστρια είχε την επιμέλεια του παιδιού και στον εν διαστάσει σύζυγό της είχαν επιτραπεί περιορισμένες επισκέψεις υπό επίβλεψη.
Όπως είχε αναφερθεί, ο Μπερνάντ ζητούσε επείγουσα δικαστική εντολή για αποκλειστική επιμέλεια του ενός έτους Σάμι, χαρακτηρίζοντας τη Sia «σοβαρό και άμεσο κίνδυνο» για τον γιο τους λόγω καταγγελιών για χρήση ναρκωτικών.
Η δικηγόρος της τραγουδίστριας επισήμανε ότι δεν υπήρχε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί αλλαγή του καθεστώτος επιμέλειας, σημειώνοντας ότι ο Μπερνάρντ είχε μόνο επιτηρούμενες επισκέψεις επειδή, όταν έκλεισαν τη συμφωνία, βρισκόταν υπό έρευνα για υλικό παιδικής πορνογραφίας. Η έρευνα αυτή έκτοτε έχει κλείσει, χωρίς σύλληψη ή κατηγορίες.
Εκείνος ωστόσο είχε αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με παιδική πορνογραφία και είχε υποστηρίξει ότι η Sia «φύτεψε στοιχεία» για να περιορίσει τον χρόνο του με το παιδί.
Όσον αφορά στη νηφαλιότητά της, η Sia τονίζει ότι είναι νηφάλια για πάνω από 6 μήνες και επιμένει ότι έχει επανειλημμένα συμφωνήσει να υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους, υποστηρίζοντας ότι ο Νταν Μπερνάρντ ήταν εκείνος που αρνήθηκε να κάνει το ίδιο. Αναγνώρισε όμως ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με κατάχρηση ουσιών πριν από 15 χρόνια, αλλά το να αναρρώσει αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο» της ζωής της.
«Η προσπάθεια του Νταν να εργαλειοποιήσει την πορεία μου προς τη νηφαλιότητα δεν εξυπηρετεί κανέναν νόμιμο σκοπό και έχει στόχο μόνο να διαστρεβλώσει τα γεγονότα και να υπονομεύσει την αξιοπιστία μου», δήλωσε η Sia.
Φωτογραφία: Shutterstock
#Exclusive 🚨 Sia wins the battle in the nasty custody war with her estranged husband Daniel Bernad. https://t.co/GOXWOhkuy1 pic.twitter.com/AJ5LcgBcQf— TMZ (@TMZ) October 29, 2025
