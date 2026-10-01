Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κανένας από τους δύο γιατρούς δεν ζήτησε να τον συνοδεύσει», κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κανένας από τους δύο γιατρούς δεν ζήτησε να τον συνοδεύσει», κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ
«Τηρήθηκαν απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ», υποστήριξε η διασώστρια που βρέθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου που έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής
Με νέες καταθέσεις εμπλουτίζεται η ανακριτική έρευνα που βρίσκεται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης με διασώστρια του ΕΚΑΒ να περνάει σήμερα το γραφείο του ανακριτή που χειρίζεται τη σχετική δικογραφία.
Να σημειωθεί ότι η εν λόγω μάρτυρας είχε κληθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ώστε να επιληφθεί του περιστατικού της ανακοπής καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της – η οποία διήρκησε περίπου 60 λεπτά – επιβεβαίωσε σύμφωνα με πληροφορίες τα όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία.
Ειδικότερα, η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του περιστατικού και πως κανένας από τους δυο κατηγορούμενους γιατρούς -Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα- δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να τον συνοδεύσει κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Ο τελευταίος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες κατά την άφιξή τους στο ιατρείο της Καρνεάδου λέγοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίαζε εικόνα ανθρώπου που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή αρκετά λεπτά νωρίτερα.
Να σημειωθεί ότι η εν λόγω μάρτυρας είχε κληθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ώστε να επιληφθεί του περιστατικού της ανακοπής καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της – η οποία διήρκησε περίπου 60 λεπτά – επιβεβαίωσε σύμφωνα με πληροφορίες τα όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία.
Ειδικότερα, η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του περιστατικού και πως κανένας από τους δυο κατηγορούμενους γιατρούς -Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα- δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να τον συνοδεύσει κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
«Ο Μαζωνάκης είχε υποστεί ανακοπή αρκετά λεπτά νωρίτερα»Να σημειωθεί ότι η διασώστρια προσήλθε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνοδευόμενη από τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργο Μαθιόπουλο.
Ο τελευταίος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες κατά την άφιξή τους στο ιατρείο της Καρνεάδου λέγοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίαζε εικόνα ανθρώπου που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή αρκετά λεπτά νωρίτερα.
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