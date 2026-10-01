Ο νέος Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στο επίκεντρο επιστημονικής ημερίδας, το σχέδιο για λιγότερες υποθέσεις στα δικαστήρια

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Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει την ερχόμενη Δευτέρα, 5η Οκτωβρίου 2026 (6 μ.μ.) στην αίθουσα τελετών (Ακαδημίας 60) ημερίδα για το σχέδιο Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.Κατά την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, η Ειδική Γραμματέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Δικαιοσύνης Ολυμπία Αναστασοπούλου και ο γενικός γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ, δικηγόρος Νικόλας Κανελλόπουλος.Εισηγητές θα είναι:· Αθανάσιος Μακρυγιάννης: πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας και μέλος της ομάδας εργασίας του Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών,· Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου: πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και μέλος της ομάδας εργασίας του Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών,· Κωνσταντίνος Καλαβρός: ομότιμος καθηγητής ΔΠΘ, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας και Managing Partner της Δικηγορικής Εταιρείας CalavrosLaw Firm Filios-Kloukinas,· Άννα Ζουρνατζή: πρόεδρος ΑΚΚΕΔ «Προμηθέας» και τέως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΑ και· Στυλιανός Μανουσάκης: πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και διευθυντής Κατάρτισης του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕΔΙΠ).Συντονιστής της ημερίδας θα είναι ο τέως αντιπρόεδρος του ΔΣΑ και τέως πρόεδρος ΑΚΚΕΔ «Προμηθέας» Μιχάλης Καλαντζόπουλος.Η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί από το portal της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αφού προηγηθεί δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερομένων και θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στο κανάλι του ΔΣΑ στο YouTube.