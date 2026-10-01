Ο Έλον Μασκ θα αναλάβει ηγετική θέση σε πρόγραμμα του Πενταγώνου για το μέλλον του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
Πιτ Χέγκσεθ Έλον Μασκ Τεχνητή Νοημοσύνη Anthropic Αμερικανικό Πεντάγωνο

Ο Έλον Μασκ θα αναλάβει ηγετική θέση σε πρόγραμμα του Πενταγώνου για το μέλλον του πολέμου

Λεπτομέρειες για το Project Meridian ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

Ο Έλον Μασκ θα αναλάβει ηγετική θέση σε πρόγραμμα του Πενταγώνου για το μέλλον του πολέμου
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Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ πρόκειται να αναλάβει ηγετικό ρόλο σ' ένα νέο πρόγραμμα του Πενταγώνου που εξετάζει το μέλλον των πολεμικών επιχειρήσεων, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Μιλώντας σε στρατιωτικό προσωπικό στη Βάση του Σώματος των Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, ο Χέγκσεθ είπε ότι ο Μασκ και ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων οχημάτων Πάλμερ Λάκι θα είναι μεταξύ αυτών που θα ηγηθούν της πρωτοβουλίας, η οποία φέρει την ονομασία Project Meridian.

Το Πεντάγωνο αναμένει ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα παρουσιάσει τα ευρήματά του μέσα σε διάστημα 120 ημερών.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να «κοιτάξει δημιουργικά στο μέλλον και να εντοπίσει τους τομείς που πρέπει να κατακτήσουμε και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουμε», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε επίσης στις αυτόνομες πολεμικές επιχειρήσεις, δηλαδή στη χρήση οπλικών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης ικανών να επιχειρούν και να διεξάγουν επιθέσεις χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

«Χρειάζεται να δούμε μπροστά στο μέλλον για να επιτύχουμε τεχνολογική και στρατιωτική κυριαρχία στο πεδίο της μάχης κατά τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία μιας νέας Διοίκησης Αυτόνομων Πολεμικών Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει επικεφαλής στρατηγό και αποστολή να επεκτείνει τη χρήση αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Διένεξη στο Πεντάγωνο για τα αυτόνομα όπλα


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Η προοπτική για αυτόνομα όπλα με τεχνητή νοημοσύνη ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα στη διάρκεια μιας διένεξης ανάμεσα στο Πεντάγωνο και την αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.

Η Anthropic αρνήθηκε να επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία της σε αυτόνομα όπλα ή για τη μαζική παρακολούθηση αμερικανών πολιτών, ενώ το Πεντάγωνο επέμενε ότι θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό. Στη συνέχεια η εταιρεία χαρακτηρίσθηκε από το Πεντάγωνο κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα του.

Ο Μασκ εμπλέκεται επίσης πολύ στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Η εταιρεία του SpaceXAI αναπτύσσει το σύστημα Grok, ενώ η Tesla, η αυτοκινητοβιομηχανία της οποίας ηγείται, αυξάνει την παραγωγή των ανθρωποειδών ρομπότ της, των Optimus.

 Ευρύτερες αλλαγές στο Πεντάγωνο


Το Project Meridian ήταν μία μόνο από τις πρωτοβουλίες που αποκάλυψε στην ομιλία του ο Χέγκσεθ. Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης σχέδια να μειωθούν κατά περίπου 20% οι θέσεις των ανώτατων αξιωματικών. Ανακοίνωσε ακόμα μια πρωτοβουλία για να μπορούν οι μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια, σε περίπτωση που υπάρξουν διακοπές της ηλεκτροδότησής τους μέσω των πολιτικών δικτύων.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε πως ο Τραμπ θέλει να δημιουργήσει μια νέα στρατιωτική βάση στις ΗΠΑ και κάλεσε τις πολιτείες να διατυπώσουν προτάσεις για τη φιλοξενία 15.000 ως 25.000 στρατιωτικών.
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