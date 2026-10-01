Ξεκινά η μάχη της διαδοχής στην ΕΚΤ με την διαδικασία για την Ίζαμπελ Σνάμπελ - Ο ρόλος του Eurogroup και του Πιερρακάκη
Ξεκινά η μάχη της διαδοχής στην ΕΚΤ με την διαδικασία για την Ίζαμπελ Σνάμπελ - Ο ρόλος του Eurogroup και του Πιερρακάκη
Στο Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου ξεκινά η κρίσιμη διαδικασία διορισμού νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ στη θέση της Ιζαμπελ Σνάμπελ - Δεν αποκλείεται να αποχωρήσω νωρίτερα δήλωσε στη La Croix η επικεφαλής της ΕΚΤ
Η EKT ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιλογής διαδόχου της Ίζαμπελ Σνάμπελ, ανοίγοντας ουσιαστικά τον κύκλο των κρίσιμων αλλαγών στην κορυφή της ΕΚΤ, ο οποίος αναμένεται να περιλαμβάνει και τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρόεδρος Αντόνιο Κόστα έλαβε την επιστολή της Προέδρου Λαγκάρντ, με την οποία ζητεί να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία διορισμού νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ», δήλωσε εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι το αίτημα αφορά στην άμεση έναρξη της διαδικασίας.
Η εξέλιξη μεταφέρει πλέον το βάρος στο Eurogroup, το οποίο αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης με πρόεδρο τον Κυριάκο Πιερρακάκη.
Το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί προς συζήτηση ήδη κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, με πιθανό επόμενο βήμα την επίσημη πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων.
Σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης προτείνουν υποψηφίους και το Eurogroup συζητεί τις υποψηφιότητες, προτού το Συμβούλιο καταλήξει σε σύσταση. Στη συνέχεια γνωμοδοτούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ενώ την τελική απόφαση λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η Σνάμπελ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ στις 3 Ιανουαρίου 2027, σχεδόν έναν χρόνο πριν από την κανονική λήξη της θητείας της, προκειμένου να αναλάβει υψηλόβαθμη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
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«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρόεδρος Αντόνιο Κόστα έλαβε την επιστολή της Προέδρου Λαγκάρντ, με την οποία ζητεί να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία διορισμού νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ», δήλωσε εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι το αίτημα αφορά στην άμεση έναρξη της διαδικασίας.
Η εξέλιξη μεταφέρει πλέον το βάρος στο Eurogroup, το οποίο αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης με πρόεδρο τον Κυριάκο Πιερρακάκη.
Το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί προς συζήτηση ήδη κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, με πιθανό επόμενο βήμα την επίσημη πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων.
Σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης προτείνουν υποψηφίους και το Eurogroup συζητεί τις υποψηφιότητες, προτού το Συμβούλιο καταλήξει σε σύσταση. Στη συνέχεια γνωμοδοτούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ενώ την τελική απόφαση λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η Σνάμπελ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ στις 3 Ιανουαρίου 2027, σχεδόν έναν χρόνο πριν από την κανονική λήξη της θητείας της, προκειμένου να αναλάβει υψηλόβαθμη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
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