Βάνα Μπάρμπα μετά το εγκεφαλικό: Αυτοί που αγαπούσα ήταν δίπλα μου, απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί
GALA
Βάνα Μπάρμπα Εγκεφαλικό

Βάνα Μπάρμπα μετά το εγκεφαλικό: Αυτοί που αγαπούσα ήταν δίπλα μου, απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί

Τον περασμένο Μάιο η ηθοποιός υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο

Βάνα Μπάρμπα μετά το εγκεφαλικό: Αυτοί που αγαπούσα ήταν δίπλα μου, απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο εγκεφαλικό που υπέστη πριν από μερικούς μήνες αναφέρθηκε η Βάνα Μπάρμπα, εξηγώντας πως αγαπημένα της πρόσωπα στάθηκαν στο πλευρό της, αλλά όχι όλοι όσοι εκείνη πίστευε ότι θα τη στηρίξουν.

Η ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια υγείας που πέρασε τον περασμένο Μάιο, όταν υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Όπως περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το καλοκαίρι βίωσε μία δύσκολη  περίοδο απομόνωσης.

«Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι πέρασα δύσκολα. Απομονωμένη. Δεν ήθελα να δω άνθρωπο, όμως αισθάνομαι διαφορετική, πιο ευγνώμων στη ζωή και στον κόσμο, πιο χαρούμενη. Ετοιμάζω μια παράσταση λίγο ακτιβιστική. Λέγεται “μπορώ”» σχολίασε η Βάνα Μπάρμπα.

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς το πρόβλημα υγείας της άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις σχέσεις και τις προτεραιότητές της: «Ένιωσα  ότι η ζωή είναι μικρή και ότι δεν αξίζουμε τις ταραχές. Όταν κατάλαβα ότι δεν έχω λόγο, ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, αγάπησα πιο πολύ τον λόγο και αρχίζω να προσέχω την κάθε λέξη. Κάθε τι που περνάμε είναι ένα μάθημα ζωής.  Αυτοί που αγαπούσα και αγαπάω ήταν δίπλα μου. Απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί, ενώ δεν ήταν. Δεν πειράζει όμως. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί».

Δείτε το βίντεο


Ειδήσεις σήμερα:

Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της

Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης