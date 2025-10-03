Βάνα Μπάρμπα μετά το εγκεφαλικό: Αυτοί που αγαπούσα ήταν δίπλα μου, απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί
Βάνα Μπάρμπα μετά το εγκεφαλικό: Αυτοί που αγαπούσα ήταν δίπλα μου, απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί
Τον περασμένο Μάιο η ηθοποιός υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο
Στο εγκεφαλικό που υπέστη πριν από μερικούς μήνες αναφέρθηκε η Βάνα Μπάρμπα, εξηγώντας πως αγαπημένα της πρόσωπα στάθηκαν στο πλευρό της, αλλά όχι όλοι όσοι εκείνη πίστευε ότι θα τη στηρίξουν.
Η ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια υγείας που πέρασε τον περασμένο Μάιο, όταν υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Όπως περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το καλοκαίρι βίωσε μία δύσκολη περίοδο απομόνωσης.
«Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι πέρασα δύσκολα. Απομονωμένη. Δεν ήθελα να δω άνθρωπο, όμως αισθάνομαι διαφορετική, πιο ευγνώμων στη ζωή και στον κόσμο, πιο χαρούμενη. Ετοιμάζω μια παράσταση λίγο ακτιβιστική. Λέγεται “μπορώ”» σχολίασε η Βάνα Μπάρμπα.
Στη συνέχεια, εξήγησε πώς το πρόβλημα υγείας της άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις σχέσεις και τις προτεραιότητές της: «Ένιωσα ότι η ζωή είναι μικρή και ότι δεν αξίζουμε τις ταραχές. Όταν κατάλαβα ότι δεν έχω λόγο, ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, αγάπησα πιο πολύ τον λόγο και αρχίζω να προσέχω την κάθε λέξη. Κάθε τι που περνάμε είναι ένα μάθημα ζωής. Αυτοί που αγαπούσα και αγαπάω ήταν δίπλα μου. Απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί, ενώ δεν ήταν. Δεν πειράζει όμως. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια υγείας που πέρασε τον περασμένο Μάιο, όταν υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Όπως περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το καλοκαίρι βίωσε μία δύσκολη περίοδο απομόνωσης.
«Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι πέρασα δύσκολα. Απομονωμένη. Δεν ήθελα να δω άνθρωπο, όμως αισθάνομαι διαφορετική, πιο ευγνώμων στη ζωή και στον κόσμο, πιο χαρούμενη. Ετοιμάζω μια παράσταση λίγο ακτιβιστική. Λέγεται “μπορώ”» σχολίασε η Βάνα Μπάρμπα.
Στη συνέχεια, εξήγησε πώς το πρόβλημα υγείας της άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις σχέσεις και τις προτεραιότητές της: «Ένιωσα ότι η ζωή είναι μικρή και ότι δεν αξίζουμε τις ταραχές. Όταν κατάλαβα ότι δεν έχω λόγο, ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, αγάπησα πιο πολύ τον λόγο και αρχίζω να προσέχω την κάθε λέξη. Κάθε τι που περνάμε είναι ένα μάθημα ζωής. Αυτοί που αγαπούσα και αγαπάω ήταν δίπλα μου. Απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί, ενώ δεν ήταν. Δεν πειράζει όμως. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα