Νίκη για τη Μαράια Κάρεϊ στη διαμάχη για το «All I Want For Christmas Is You» – Η ποινή που όρισε ο δικαστής
Νίκη για τη Μαράια Κάρεϊ στη διαμάχη για το «All I Want For Christmas Is You» – Η ποινή που όρισε ο δικαστής
Η τραγουδίστρια κέρδισε άλλη μια νομική μάχη για το χριστουγεννιάτικο hit της
Μία νέα θετική εξέλιξη σχετικά με την αγωγή που είχαν καταθέσει εναντίον της Μαράια Κάρεϊ για το τραγούδι «All I Want for Christmas Is You» έγινε γνωστή, καθώς οι δικηγόροι των δύο ανδρών που την είχαν κατηγορήσει για αντιγραφή του δικού τους τραγουδιού καλούνται να πληρώσουν κυρώσεις ύψους 110.000 δολαρίων στην τραγουδίστρια.
Η διαμάχη αυτή ξεκίνησε το 2023, όταν η Μαράια Κάρεϊ μηνύθηκε από τον Άντι Στόουν και τον Τρόι Πάουερς για την αντιγραφή του τραγουδιού τους που κυκλοφόρησε το 1989 με τον ίδιο τίτλο, ζητώντας από εκείνη 20 εκατομμύρια δολάρια.
Τον περασμένο Μάρτιο η υπόθεση απορρίφθηκε, με τον δικαστή να αναφέρει πως η υπόθεσή τους «δεν είχε βάση» και ότι «υπήρχε σοβαρός λόγος να αποτραπεί ο κόσμος από την κατάθεση αβάσιμων αγωγών».
Οι δικηγόροι των δύο αντρών, ωστόσο, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με νέο πρόβλημα που αφορά στην υπόθεση αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο δικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση διέταξε να καταβάλουν κυρώσεις στην Κάρεϊ.
Τα έγγραφα δείχνουν ότι η βραβευμένη τραγουδίστρια έλαβε 92.303,20 δολάρια ως κυρώσεις από τους τραγουδοποιούς που έκαναν την αγωγή και πως οι δικηγόροι των εναγόντων διατάχθηκαν επίσης να πληρώσουν αρκετές χιλιάδες δολάρια για την εμπλοκή τους σε διάφορα σημεία της υπόθεσης, γεγονός που σημαίνει ότι συνολικά θα πρέπει να καταβάλουν σχεδόν 110.000 δολάρια.
Η διαμάχη αυτή ξεκίνησε το 2023, όταν η Μαράια Κάρεϊ μηνύθηκε από τον Άντι Στόουν και τον Τρόι Πάουερς για την αντιγραφή του τραγουδιού τους που κυκλοφόρησε το 1989 με τον ίδιο τίτλο, ζητώντας από εκείνη 20 εκατομμύρια δολάρια.
Τον περασμένο Μάρτιο η υπόθεση απορρίφθηκε, με τον δικαστή να αναφέρει πως η υπόθεσή τους «δεν είχε βάση» και ότι «υπήρχε σοβαρός λόγος να αποτραπεί ο κόσμος από την κατάθεση αβάσιμων αγωγών».
Οι δικηγόροι των δύο αντρών, ωστόσο, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με νέο πρόβλημα που αφορά στην υπόθεση αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο δικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση διέταξε να καταβάλουν κυρώσεις στην Κάρεϊ.
Mariah Carey scores another victory in lawsuit over All I Want For Christmas Is You as judge orders opposition to pay massive penalty https://t.co/S3p3oHKgMT— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 24, 2025
Τα έγγραφα δείχνουν ότι η βραβευμένη τραγουδίστρια έλαβε 92.303,20 δολάρια ως κυρώσεις από τους τραγουδοποιούς που έκαναν την αγωγή και πως οι δικηγόροι των εναγόντων διατάχθηκαν επίσης να πληρώσουν αρκετές χιλιάδες δολάρια για την εμπλοκή τους σε διάφορα σημεία της υπόθεσης, γεγονός που σημαίνει ότι συνολικά θα πρέπει να καταβάλουν σχεδόν 110.000 δολάρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα