Κατερίνα Καραβάτου για την απάτη σε βάρος της μητέρας της: Της είπαν ότι έπαθα ατύχημα, έκανε καιρό να ξεπεράσει το σοκ
Κατερίνα Καραβάτου για την απάτη σε βάρος της μητέρας της: Της είπαν ότι έπαθα ατύχημα, έκανε καιρό να ξεπεράσει το σοκ
Ευτυχώς, μετά τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων, θυμήθηκε ότι μόλις με είχε βάλει στο πλοίο από τα Χανιά για την Αθήνα, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Μία προσωπική της εμπειρία μοιράστηκε με τους τηλεθεατές η Κατερίνα Καραβάτου, με αφορμή μια τηλεοπτική συζήτηση για τις τηλεφωνικές απάτες.
Το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», εκείνη και ο Χρήστος Φερεντίνος ανέδειξαν τους τρόπους με τους οποίους οι επιτήδειοι επιχειρούν να εξαπατήσουν τηλεφωνικά ηλικιωμένους για να τους αποσπάσουν χρήματα.
Τότε, η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε ότι ένα τέτοιο τηλεφώνημα είχε δεχθεί η μητέρα της, στην οποία είχαν πει ότι η παρουσιάστρια είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Παρότι αντιλήφθηκε την απάτη, χρειάστηκε καιρό για να συνέλθει.
«Εμένα το είχαν κάνει αυτό στη μητέρα μου και της είπαν ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου. Όπως εξήγησε, η μητέρα της μετά τον πανικό που ένιωσε στην αρχή, κατάλαβε ότι επρόκειτο περί απάτης. «Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή, μετά τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων, θυμήθηκε ότι μόλις με είχε βάλει στο πλοίο από τα Χανιά για την Αθήνα», πρόσθεσε.
Αν και η μητέρα της δεν ζημιώθηκε, πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να ξεπεράσει το σοκ. «Ξέρεις ότι έκανε πολύ καιρό η γυναίκα για να το ξεπεράσει αυτό το σοκ; Παρ’ όλο που είχε την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να το αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σοβαρό», κατέληξε η παρουσιάστρια.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 01:40
Το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», εκείνη και ο Χρήστος Φερεντίνος ανέδειξαν τους τρόπους με τους οποίους οι επιτήδειοι επιχειρούν να εξαπατήσουν τηλεφωνικά ηλικιωμένους για να τους αποσπάσουν χρήματα.
Τότε, η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε ότι ένα τέτοιο τηλεφώνημα είχε δεχθεί η μητέρα της, στην οποία είχαν πει ότι η παρουσιάστρια είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Παρότι αντιλήφθηκε την απάτη, χρειάστηκε καιρό για να συνέλθει.
«Εμένα το είχαν κάνει αυτό στη μητέρα μου και της είπαν ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου. Όπως εξήγησε, η μητέρα της μετά τον πανικό που ένιωσε στην αρχή, κατάλαβε ότι επρόκειτο περί απάτης. «Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή, μετά τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων, θυμήθηκε ότι μόλις με είχε βάλει στο πλοίο από τα Χανιά για την Αθήνα», πρόσθεσε.
Αν και η μητέρα της δεν ζημιώθηκε, πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να ξεπεράσει το σοκ. «Ξέρεις ότι έκανε πολύ καιρό η γυναίκα για να το ξεπεράσει αυτό το σοκ; Παρ’ όλο που είχε την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να το αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σοβαρό», κατέληξε η παρουσιάστρια.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 01:40
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