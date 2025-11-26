Μαράια Κάρεϊ: Τo αστρονομικό ποσό που λαμβάνει η τραγουδίστρια από το «All I Want for Christmas Is You» κάθε χρόνο
Πόσα χρήματα αποφέρει το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι στην ερμηνεύτρια σύμφωνα με το «The Economist»
Το «All I Want for Christmas Is You» είναι το πιο αναγνωρίσιμο χριστουγεννιάτικο τραγούδι παγκοσμίως και αποτελεί για τη Μαράια Κάρεϊ μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές της πηγές.
Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1994 και τριάντα χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να αποφέρει κάθε χρόνο εκατομμύρια στην τραγουδίστρια.
Σύμφωνα με το «The Economist», το κομμάτι αποφέρει 3,8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό στα 4,6 εκατομμύρια δολάρια.
Τα streams στο Spotify έχουν φτάσει τα 2,24 δισεκατομμύρια streams, ενώ το Forbes έχει υπολογίσει ότι οι συνολικές εισπράξεις από δικαιώματα έφτασαν τα 92 εκατομμύρια δολάρια από την αρχική κυκλοφορία και μετά.
Τα ετήσια έσοδα από το τραγούδι αποτέλεσαν σημαντικό «στήριγμα» για τον πολυτελή τρόπο ζωής της. Το 2016, η Κάρει και ο τότε αρραβωνιαστικός της, δισεκατομμυριούχος Τζέιμς Πάκερ νοίκιασαν μια έπαυλη έξι υπνοδωματίων στην κλειστή κοινότητα The Oaks στο Καλαμπάσας, πληρώνοντας 350.000 δολάρια τον μήνα. Το σπίτι διέθετε εννέα μπάνια, πισίνα και γήπεδο μπάσκετ.
Η τραγουδίστρια έχει επίσης αποκτήσει σειρά ακριβών ακινήτων. Το 1999 αγόρασε δύο διαμερίσματα στην Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης, ένα εκ των οποίων ήταν ρετιρέ αξίας 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αργότερα, με τον Νικ Κάνον απέκτησαν μια έπαυλη 12 υπνοδωματίων στο Λος Άντζελες, κόστους 136,7 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία πούλησαν το 2014. Το ζευγάρι διατηρούσε επίσης σπίτια στις Μπαχάμες και δεύτερη κατοικία στο Λος Άντζελες.
