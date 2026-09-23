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Η ατάκα του Κλοπ για τον Τσάβι: «Ξέρω περισσότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές από εκείνον», δείτε βίντεο
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Γιούργκεν Κλοπ Τσάβι Εθνική Γερμανίας Εθνική Ολλανδίας UEFA Nations League

Η ατάκα του Κλοπ για τον Τσάβι: «Ξέρω περισσότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές από εκείνον», δείτε βίντεο

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Γερμανίας σχολίασε με καυστικό τρόπο την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ολλανδίας από τον Τσάβι

Η ατάκα του Κλοπ για τον Τσάβι: «Ξέρω περισσότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές από εκείνον», δείτε βίντεο
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζευγάρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να προσφέρει ακόμη μία μεγάλη αναμέτρηση. Η Γερμανία υποδέχεται την Ολλανδία (24/9, 21:45) στο Άμστερνταμ για την πρεμιέρα του Nations League, με το ενδιαφέρον αυτή τη φορά να μην περιορίζεται μόνο στους ποδοσφαιριστές.



Τα βλέμματα στρέφονται και στους δύο πάγκους, καθώς τόσο τα «πάντσερ» όσο και οι «οράνιε» μπαίνουν σε μια νέα εποχή με διαφορετικούς τεχνικούς στην άκρη του αγωνιστικού χώρου.

Για τον Γιούργκεν Κλοπ, η αναμέτρηση σηματοδοτεί την πρώτη του επίσημη παρουσία στον πάγκο της Γερμανίας. Ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της εθνικής ομάδας, παίρνοντας τη θέση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, και πλέον καλείται να οδηγήσει τη Μάνσαφτ στη νέα της αγωνιστική περίοδο.

Απέναντί του θα βρίσκεται ο Τσάβι, ο οποίος κάνει επίσης το επίσημο ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία της Ολλανδίας. Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε την ομάδα μετά την αποχώρηση του Ρόναλντ Κούμαν και ξεκινά τη δική του προσπάθεια με στόχο να δημιουργήσει ένα νέο αγωνιστικό πρόσωπο για τους «οράνιε».

Η αναμέτρηση έχει και μια ξεχωριστή παράμετρο για τον Κλοπ, καθώς κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στη Λίβερπουλ συνεργάστηκε στενά με αρκετούς από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της σημερινής Ολλανδίας.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του Γερμανού τεχνικού στους «κόκκινους», ενώ υπό τις οδηγίες του αγωνίστηκαν επίσης οι Ράιαν Χράφενμπερχ και Κόντι Χάκπο.

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Με αφορμή αυτή τη γνώση του ολλανδικού ποδοσφαίρου, ο Κλοπ έκανε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο για τον Τσάβι, υπογραμμίζοντας με χιουμοριστικό τρόπο ότι έχει ένα μικρό πλεονέκτημα γνώσης απέναντι στον αντίπαλό του.

«Ξέρω περισσότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές προσωπικά απ’ότι ο Τσάβι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αβαντάζ, είναι ωστόσο πραγματικότητα», δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός.

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