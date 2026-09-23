Θρίλερ στη Γαλλία: 25χρονο μοντέλο βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο του πρώην συντρόφου της

Σε θρίλερ εξελίσσεται στη Γαλλία
ο θάνατος
μιας 25χρονης Βραζιλιάνας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε κρυμμένη
κάτω από πλαστικές σακούλες στο πίσω μέρος αυτοκινήτου, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ο 29χρονος πρώην σύντροφός της
.
Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Μπρινιόλ
, στη νότια Γαλλία
, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι σταμάτησαν ένα όχημα
για έναν τυπικό έλεγχο. Κατά την έρευνα εντόπισαν σε αυτό τη σορό της Λαρίσα Μπρίτο
, κρυμμένη στο πίσω μέρος του οχήματος, κάτω από ρούχα και πλαστικά καλύμματα
.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο
, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν υπό διερεύνηση. Η Εισαγγελία της Νίκαιας έχει ανοίξει έρευνα για ανθρωποκτονία
και έχει ζητηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και ο χρόνος του θανάτου.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 29χρονος Γάλλος
που αναφέρεται ως Ματιέ
, συνελήφθη
από τις αρχές, καθώς δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει πώς βρέθηκε η σορός της 25χρονης μέσα στο όχημά του.
Η Λαρίσα εργαζόταν ως μοντέλο
και, σύμφωνα με την οικογένειά της, είχε διατηρήσει σχέση με τον 29χρονο
για περίπου πέντε μήνες
. Οι δύο τους στη συνέχεια χώρισαν
, ενώ οι συγγενείς της υποστηρίζουν ότι μετά τον χωρισμό ο άνδρας άρχισε να την παρακολουθεί
. Η 25χρονη είχε μετακομίσει στη Νίκαια, όπου φέρεται να είχε ξεκινήσει νέα σχέση.
Η μητέρα της, Λιλιάν Μπρίτο Νογκέιρα
, δήλωσε ότι μιλούσε καθημερινά με την κόρη της. Στο τελευταίο μήνυμα που της έστειλε την Κυριακή, η Λαρίσα φέρεται να την ενημέρωσε ότι ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν στο σπίτι της. Λίγο αργότερα σταμάτησε να απαντά στα μηνύματα και στις κλήσεις της μητέρας της, η οποία ανησύχησε και δήλωσε την εξαφάνισή της.
Η μητέρα της προσπάθησε στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τον Ματιέ. Εκείνος φέρεται να της είπε ότι η Λαρίσα κοιμόταν, ενώ αργότερα απέκλεισε τον αριθμό της. Οι γαλλικές αρχές έλεγξαν το διαμέρισμα της 25χρονης στη Νίκαια, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρέθηκε καθαρό και άδειο.
Η μητέρα της υποστήριξε σε βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης ότι ο πρώην σύντροφός της καθάρισε το διαμέρισμα προκειμένου να εξαφανίσει αποτυπώματα. Η συγκεκριμένη καταγγελία, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις γαλλικές αρχές. Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας που δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα φέρεται να δείχνει τον 29χρονο να βγαίνει από την πολυκατοικία όπου διέμενε η Λαρίσα, κρατώντας σακούλες.