Πρεμιέρα για το νέο ηλεκτρικό Nissan Pixo

Η Nissan διευρύνει την ηλεκτρική γκάμα της με το νέο Pixo, ένα mini hatchback πόλης που σχεδιάστηκε για την ευρωπαϊκή αγορά.
Όσοι θυμούνται το Nissan Pixo του 2009, έχουν στο μυαλό τους ένα λιτό, εξαιρετικά προσιτό και πρακτικό 5θυρο αυτοκίνητο πόλης. Γεννημένο μέσα από τη συνεργασία με τη Suzuki (ως «αδελφό» μοντέλο του Alto), το Pixo είχε έναν και μοναδικό στόχο: να προσφέρει οικονομική και αξιόπιστη μετακίνηση στο αστικό περιβάλλον.
Εν έτη 2026 και αρκετά χρόνια μετά την απόσυρση της 1ης γενιάς, το όνομα Pixo αναβιώνει δυναμικά, αλλάζοντας εντελώς σελίδα. Η Nissan επαναπροσδιορίζει το μοντέλο, μετατρέποντάς το σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό, στιλάτο και τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο πόλης.
Κατασκευασμένο επί ευρωπαϊκού εδάφους (στο Novo Mesto της Σλοβενίας), το νέο Pixo βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα AmpR Small του ηλεκτρικού Twingo E-Tech, αξιοποιώντας στο έπακρο τις συνέργειες της Συμμαχίας Renault-Nissan. Έτσι, έρχεται να πλαισιώσει ιδανικά τη διευρυμένη ηλεκτρική γκάμα της ιαπωνικής εταιρείας, δίπλα στο νέο Micra, το Leaf, το Ariya και το αναμενόμενο ηλεκτρικό Juke.
Παρά το γεγονός ότι μοιράζεται την ίδια τεχνολογική βάση με το νέο Twingo E-Tech Electric, η σχεδίαση του Pixo το κάνει να διαθέτει ένα διαφορετικό πρόσωπο και μια δική του αισθητική ταυτότητα, συνδυάζοντας τις συμπαγείς διαστάσεις ενός αυτοκινήτου πόλης (μήκος 3,79 μέτρα και μεταξόνιο 2,49 μέτρα) με μια άκρως φουτουριστική ταυτότητα.
Στο εμπρός μέρος την παράσταση «κλέβει» η λιτή, κλειστή μάσκα με το φωτιζόμενο έμβλημα της Nissan και οι εντυπωσιακοί προβολείς. Οι τελευταίοι ενσωματώνουν οριζόντιες φωτεινές λωρίδες LED με στυλ-pixel σχεδίαση, χαρίζοντας μια ιδιαίτερη εικόνα.
Η ίδια «ψηφιακή» αισθητική συνεχίζεται τόσο με το κυψελωτό μοτίβο, αλλά και στο πίσω μέρος, όπου τα LED φωτιστικά σώματα και το ανάγλυφο λογότυπο της Nissan συμπληρώνουν την εικόνα. Την παράσταση κλέβουν αναμφίβολα οι αεροδυναμικές ζάντες με το γεωμετρικό μοτίβο από λευκά pixels, που κάνουν αντίθεση με το εντυπωσιακό αμάξωμα.
Μάλιστα ο υπεύθυνος εξωτερικού σχεδιασμού της Nissan, Μασάτο Κογιάμα, τόνισε «Θέλαμε το νέο ηλεκτρικό Pixo να εκφράζει μια σύγχρονη, “ψηφιακή” αισθητική χωρίς να χάνει τη φιλική και προσβάσιμη φύση του. Εμπνευστήκαμε από τον κόσμο των pixels για να δώσουμε στο αυτοκίνητο μια μοναδική οπτική υπογραφή, κάνοντάς το αμέσως αναγνωρίσιμο στους δρόμους της πόλης. Στόχος μας ήταν να αποδείξουμε ότι η ηλεκτροκίνηση στην κατηγορία των city cars μπορεί να είναι εξαιρετικά στιλάτη, ευχάριστη και γεμάτη προσωπικότητα».
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Στο εσωτερικό κυριαρχεί ο μινιμαλισμός και η πρακτικότητα. Το νέο Pixo αποδεικνύει ότι ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί να προσφέρει μεγάλες ανέσεις. Η καμπίνα υιοθετεί μια λιτή αλλά τεχνολογικά προηγμένη αρχιτεκτονική. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής 10 ιντσώνγια το σύστημα ψυχαγωγίας OpenR Link (με ενσωματωμένες εφαρμογές της Google), ενώ πίσω από το σπορ τιμόνι με το επίπεδο κάτω μέρος βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών. Οι κόκκινες λεπτομέρειες στους αεραγωγούς και τις ραφές των υφασμάτινων καθισμάτων δίνουν μια νεανική, ευχάριστη νότα.
Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, η διαμόρφωση είναι απόλυτα πρακτική. Το εσωτερικό φιλοξενεί τέσσερις επιβάτες, διαθέτοντας ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα που αυξάνουν την ευελιξία. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 362 λίτρα και μπορεί να φτάσει στα 1.222 λίτρα με την αναδίπλωση της δεύτερης σειράς καθισμάτων.
Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη με ισχύ 60 kW (82 ίπποι) και ροπή 175 Nm, ο οποίος έχει σχεδιαστεί περισσότερο με γνώμονα την αποδοτικότητα παρά τις απόλυτες επιδόσεις. Και αυτό μάλλον είναι το ζητούμενο σε ένα αυτοκίνητο που θα περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μέσα στην πόλη.
Το σύστημα τροφοδοτείται από μια μπαταρία τεχνολογίας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού) χωρητικότητας 27 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 263 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Σημαντικό ρόλο παίζει και η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης. Το Pixo υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW, ενώ σε ταχυφορτιστή DC μπορεί να δεχθεί έως 50 kW, με την ανάκτηση ενέργειας από το 15% έως το 80% απαιτούνται 28 λεπτά.
Το νέο ηλεκτρικό Nissan Pixo δεν αποτελεί απλώς την αναβίωση ενός ονόματος από το παρελθόν· είναι μια δήλωση για το πώς πρέπει να είναι το ιδανικό αυτοκίνητο πόλης σήμερα. Συνδυάζει την παιχνιδιάρικη pixel σχεδίαση, τις έξυπνες λύσεις χώρου και την οικονομική ηλεκτροκίνηση, αποδεικνύοντας ότι η βιώσιμη μετακίνηση δεν χρειάζεται να είναι βαρετή.
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