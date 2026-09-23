Πρεμιέρα για το νέο ηλεκτρικό Nissan Pixo

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Όσοι θυμούνται το Nissan Pixo του 2009, έχουν στο μυαλό τους ένα λιτό,. Γεννημένο μέσα από τη συνεργασία με τη Suzuki (ως «αδελφό» μοντέλο του Alto), το Pixo είχε έναν και μοναδικό στόχο: να προσφέρει οικονομική και αξιόπιστη μετακίνηση στο αστικό περιβάλλον.Εν έτη 2026 και αρκετά χρόνια μετά την απόσυρση της 1ης γενιάς,αναβιώνει δυναμικά, αλλάζοντας εντελώς σελίδα. Η Nissan επαναπροσδιορίζει το μοντέλο, μετατρέποντάς το σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό, στιλάτο και τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο πόλης.(στο Novo Mesto της Σλοβενίας), το νέο Pixoτου ηλεκτρικού Twingo E-Tech, αξιοποιώντας στο έπακρο τις συνέργειες της Συμμαχίας Renault-Nissan. Έτσι, έρχεται ναδίπλα στο νέο Micra, το Leaf, το Ariya και το αναμενόμενο ηλεκτρικό Juke.Παρά το γεγονός ότι μοιράζεται την, η σχεδίαση του Pixo το κάνει να διαθέτει ένα διαφορετικό πρόσωπο και μια δική του αισθητική ταυτότητα, συνδυάζοντας τις συμπαγείς διαστάσεις ενός αυτοκινήτου πόλης (μήκος 3,79 μέτρα και μεταξόνιο 2,49 μέτρα) με μια άκρως φουτουριστική ταυτότητα.Στο εμπρός μέροςκαι οι εντυπωσιακοί προβολείς. Οι τελευταίοι ενσωματώνουν οριζόντιες φωτεινές λωρίδες LED με στυλ-pixel σχεδίαση, χαρίζοντας μια ιδιαίτερη εικόνα.Η ίδια «ψηφιακή» αισθητική συνεχίζεται τόσο με το κυψελωτό μοτίβο, αλλά και στο πίσω μέρος, όπου τα LED φωτιστικά σώματα και το ανάγλυφο λογότυπο της Nissan συμπληρώνουν την εικόνα. Την παράσταση κλέβουν αναμφίβολα οι, που κάνουν αντίθεση με το εντυπωσιακό αμάξωμα.Μάλιστα ο υπεύθυνος εξωτερικού σχεδιασμού της Nissan, Μασάτο Κογιάμα, τόνισε «Θέλαμε το νέο ηλεκτρικό Pixo να εκφράζει μιαχωρίς να χάνει τη φιλική και προσβάσιμη φύση του. Εμπνευστήκαμε από τον κόσμο των pixels για να δώσουμε στο αυτοκίνητο μια μοναδική οπτική υπογραφή, κάνοντάς το αμέσως αναγνωρίσιμο στους δρόμους της πόλης. Στόχος μας ήταν να αποδείξουμε ότι, ευχάριστη και γεμάτη προσωπικότητα».Στο εσωτερικό κυριαρχεί ο μινιμαλισμός και η πρακτικότητα. Το νέο Pixo αποδεικνύει ότι ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί να προσφέρει μεγάλες ανέσεις. Η καμπίνα υιοθετεί μια λιτή αλλά τεχνολογικά προηγμένη αρχιτεκτονική. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η(με ενσωματωμένες εφαρμογές της Google), ενώ πίσω από το σπορ τιμόνι με το επίπεδο κάτω μέρος βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών. Οι κόκκινες λεπτομέρειες στους αεραγωγούς και τις ραφές των υφασμάτινων καθισμάτων δίνουν μια νεανική, ευχάριστη νότα.Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, η διαμόρφωση είναι απόλυτα πρακτική., διαθέτοντας ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα που αυξάνουν την ευελιξία.και μπορεί να φτάσει στα 1.222 λίτρα με την αναδίπλωση της δεύτερης σειράς καθισμάτων.Κάτω από το καπό βρίσκεται έναςκαι ροπή 175 Nm, ο οποίος έχει σχεδιαστεί περισσότερο με γνώμονα την αποδοτικότητα παρά τις απόλυτες επιδόσεις. Και αυτό μάλλον είναι το ζητούμενο σε ένα αυτοκίνητο που θα περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μέσα στην πόλη.