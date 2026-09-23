Ελληνικός Χρυσός και Eduact διευρύνουν τη συνεργασία τους για τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη

Κλείσιμο

Με αφορμή τη συμπλήρωση 9 ετών συνεργασίας, η Ελληνικός Χρυσός και η Eduact παρουσίασαν, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκετην εξέλιξη της κοινής τους δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης, με επίκεντρο τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, που διευρύνεται και εξελίσσεται διαρκώς, υλοποιούνται πλέον τρεις συμπληρωματικές δράσεις, που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της εκπαιδευτικής διαδρομής των παιδιών και των νέων.Στο επίκεντρο της φετινής συνεργασίας, βρίσκεται το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 13-17 ετών και υλοποιείται με χορηγία από την Ελληνικός Χρυσός. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει το στάδιο της εφηβείας, συνδέοντας την εκπαιδευτική εμπειρία των μικρότερων ηλικιών με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία που ακολουθεί. Μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, οι έφηβοι καλλιεργούν δεξιότητες, ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους και διερευνούν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.Μέσα από εργαστήρια STEM, τεχνολογίας, προγραμματισμού και ρομποτικής, καθώς και δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων, επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης, οι συμμετέχοντες καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, ενώ έρχονται σε επαφή με σύγχρονες τεχνολογίες και διαφορετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ατομικές εργασίες, δράσεις δικτύωσης και υποστήριξη γονέων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιομηχανική ρομποτική, με 20 εργαστήρια και τη δημιουργία ομάδας FIRST Tech Challenge (FTC), με στόχο τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του 2027, στη Θεσσαλονίκη.προσφέρουν σε παιδιά ηλικίας 4-16 ετών, τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική, το S.T.E.A.M. και τον προγραμματισμό μέσα από βιωματικά εργαστήρια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φέτος 20 εργαστήρια ρομποτικής, ενώ συνεχίζονται για τέταρτη χρονιά και τα εργαστήρια κώδικα, με νέα τμήματα για αρχάριους. Στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπεται επίσης η δημιουργία δύο ομάδων που θα προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στο FIRST LEGO League στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η διοργάνωση δύο Φεστιβάλ Ρομποτικής του Δήμου Αριστοτέλη.Μέρος αυτής της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδρομής, αποτελεί και το πρόγραμμα υποτροφιώνμέσω του οποίου η Ελληνικός Χρυσός στηρίζει αριστεύσαντες/ασες φοιτητές και φοιτήτριες, από τον Δήμο Αριστοτέλη, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή τους πορεία και τις εκπαιδευτικές τους προοπτικές.Η Υπεύθυνη Έργων ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός, κ. Ειρήνη Στρίκου, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Eduact μετράει αισίως 10 χρόνια. Ξεκίνησε από μια μικρή χορηγία προς μια ομάδα παιδιών προερχόμενη από τοπική κοινότητα του Δήμου μας, προκειμένου να διαγωνιστούν στη διοργάνωση FLL του 2016 και εξελίχθηκε σε μια μακροχρόνια συνέργεια, με έμφαση στην εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες για παιδιά και νέους της περιοχής ενδιαφέροντος μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα περήφανοι για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που υλοποιούμε σε συνεργασία με την Eduact και ευελπιστούμε τα οφέλη τους να αγγίζουν όλο και περισσότερους μαθητές, υποστηρίζοντας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους και καταρρίπτοντας τυχόν περιορισμούς. Στον ίδιο άξονα, της στήριξης της Εκπαίδευσης, υλοποιούμε πλήθος πρωτοβουλιών που σχετίζονται με αναβαθμίσεις σχολικών κτιρίων, δωρεές εκπαιδευτικού εξοπλισμού και σχολικών βιβλιοθηκών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για μεγιστοποίηση του θετικού αποτυπώματος του Προγράμματος Κοινωνικών Επενδύσεων, της εταιρείας μας».Ο Πρόεδρος της Eduact, κ. Κώστας Βασιλείου, τόνισε: «Κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί, όταν του δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία και το σωστό περιβάλλον μάθησης. Μέσα από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός, τα παιδιά και οι νέοι της τοπικής κοινωνίας αποκτούν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δημιουργούν, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν νέες δυνατότητες για το μέλλον τους. Ιδιαίτερη αξία έχουν οι ιστορίες παιδιών της περιοχής που, μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, απέκτησαν εφόδια και αυτοπεποίθηση για να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω».Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη κ. Νίκος Αυγερινός, επεσήμανε: «Η επένδυση στη γνώση και στις δεξιότητες της νέας γενιάς αποτελεί επένδυση στο ίδιο το μέλλον του τόπου μας. Μέσα από τη σταθερή συνεργασία του Δήμου Αριστοτέλη, της Ελληνικός Χρυσός και της Eduact, τα παιδιά και οι νέοι της περιοχής μας αποκτούν πρόσβαση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, γνωρίζουν την επιστήμη και την τεχνολογία και ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους. Η διεύρυνση αυτής της πρωτοβουλίας δημιουργεί μια ουσιαστική συνέχεια, από τα πρώτα σχολικά χρόνια έως την επιλογή σπουδών και την ακαδημαϊκή εξέλιξη. Στόχος μας είναι κάθε νέος και κάθε νέα του Δήμου μας, να έχει τα εφόδια και τις ευκαιρίες που χρειάζεται για να σχεδιάσει το μέλλον του με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία».Μέσα από τη συνεργασία με την Eduact, η Ελληνικός Χρυσός, επενδύει σταθερά στη νέα γενιά, δημιουργώντας μια συνεχή εκπαιδευτική διαδρομή από την πρώτη επαφή με την επιστήμη και την τεχνολογία, έως την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αριστεία και την προετοιμασία για το μέλλον. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλάνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, ύψους $80 εκατ. σε βάθος 20ετίας, με την εκπαίδευση να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες, μέσω του οποίου υποστηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.