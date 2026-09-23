Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού: Η γυναικεία ενδυμασία της Τήνου μέσα από μία φωτογραφική έκθεση
Ανακαλεί στιγμές από την καθημερινή ζωή, τις εργασίες, τις κοινωνικές συναναστροφές και τις γιορτές μιας τηνιακής οικογένειας του 19ου αιώνα
Μια εικαστική και ιστορική αφήγηση για τη γυναικεία ενδυμασία της Τήνουτου 19ου αιώνα αποτελεί η φωτογραφική έκθεση «Το φως ξεφυλλίζει τον χρόνο» που εγκαινιάζεται στις 30 Σεπτεμβρίου στις αίθουσες Βιτάλη – Σώχου του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού, στην Τήνο.
Μέσα από τις φωτογραφίες της Χρύσας Παρασκευά και την ανασύνθεση της ενδυμασίας από την Έφη Αλεξανδράκη, η έκθεση ανακαλεί στιγμές από την καθημερινή ζωή, τις εργασίες, τις κοινωνικές συναναστροφές και τις γιορτές μιας τηνιακής οικογένειας του 19ου αιώνα. Η φορεσιά παρουσιάζεται μέσα στον χώρο και στο φως που δίνουν μορφή στη φωτογραφική αφήγηση.
Η γυναικεία ενδυμασία της Τήνου ανήκει στον ευρύτερο ενδυματολογικό κόσμο των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Τα υφάσματα, τα κοσμήματα και οι ιδιαίτεροι κεφαλόδεσμοι αποτυπώνουν την αισθητική της εποχής και τις σχέσεις των νησιωτικών κοινωνιών με την Ανατολή και τη Δύση. Παράλληλα, η φορεσιά αποτελούσε στοιχείο προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας: οι λεπτομέρειές της μπορούσαν να δηλώνουν την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και την κοινωνική θέση μιας γυναίκας.
Η ανασύνθεση βασίστηκε σε ιστορικές μαρτυρίες, γκραβούρες περιηγητών, περιηγητικά κείμενα, ενδυματολογικές μελέτες και στη συγκριτική εξέταση σωζόμενων στοιχείων κυκλαδίτικων φορεσιών. Αφετηρία της προσπάθειας αποτέλεσε το έργο του αείμνηστου Μάρκου Φώσκολου, με καταγωγή από το Σμαρδάκιτο της Τήνου, ο οποίος τη δεκαετία του 1980 συνεργάστηκε με ιστορικούς του Μουσείου Μπενάκη για τον εντοπισμό στοιχείων της χαμένης τηνιακής γυναικείας φορεσιάς και την πρώτη ανασύνθεσή της.
Κλείσιμο
Η Έφη Αλεξανδράκη συνέχισε αυτή την έρευνα, αναζητώντας υφάσματα, χρώματα και κατασκευαστικές λεπτομέρειες όσο το δυνατόν πιο κοντά στα διαθέσιμα ιστορικά τεκμήρια. Η ιδέα της φωτογράφησης γεννήθηκε από τη δική της πολυετή αναζήτηση και συναντήθηκε με τη φωτογραφική ματιά της Χρύσας Παρασκευά.
Η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε στη Μονή των Ουρσουλινών, στα Λουτρά της Τήνου, κατά την περίοδο 2018–2019. Το φυσικό φως, οι πέτρινοι τοίχοι, οι αυλές και οι διάδρομοι της Μονής έγιναν μέρος των εικόνων, οι οποίες ακολουθούν έναν συμβολικό κύκλο του χρόνου. Μέσα από αυτή τη συνάντηση της φωτογραφίας με την ενδυμασία, η έκθεση αναδεικνύει τη μνήμη ενός τόπου και τις ιστορίες των ανθρώπων του.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Νοεμβρίου και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.