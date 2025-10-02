Ρένια Λουιζίδου για τον λόγο που δεν έχει Instagram: Είμαι πολύ μεγάλη για να βγάζω φωτογραφία τον εαυτό μου τόσες φορές τη μέρα
GALA
Ρένια Λουιζίδου Social media Instagram

Ρένια Λουιζίδου για τον λόγο που δεν έχει Instagram: Είμαι πολύ μεγάλη για να βγάζω φωτογραφία τον εαυτό μου τόσες φορές τη μέρα

Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική, σχολίασε η ηθοποιός

Ρένια Λουιζίδου για τον λόγο που δεν έχει Instagram: Είμαι πολύ μεγάλη για να βγάζω φωτογραφία τον εαυτό μου τόσες φορές τη μέρα
Γεωργία Κοτζιά
14 ΣΧΟΛΙΑ
Τον λόγο που δεν διατηρεί λογαριασμό στο Instagram εξήγησε η Ρένια Λουιζίδου, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι έχει μεγαλώσει αρκετά για να βγάζει καθημερινά φωτογραφίες τον εαυτό της.

Όπως ανέφερε η ηθοποιός, δεν κατανοεί τη λογική των συνεχώς αναρτήσεων με προσωπικές στιγμές. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, σημείωσε πως η λογική των selfies της προκαλεί θλίψη.

Επισήμανε ακόμη, ότι η διαρκής ανάγκη να απαθανατίζει κανείς κάθε στιγμή δίνει την αίσθηση πως στο τέλος ξεχνά να ζήσει την ίδια τη ζωή του και πρόσθεσε ακόμη ότι δεν αισθάνεται «φωτογραφίσιμη» τόσες φορές μέσα σε μία μέρα.

Δείτε το βίντεο

«Είμαι πολύ μεγάλη για να βγάζω φωτογραφία τον εαυτό μου και να χαίρομαι τόσες φορές τη μέρα. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική, του να βγάζω 50 φωτογραφίες τη μέρα, με πιάνει μαύρη κατάθλιψη. Να έχω τον νου μου, να μην τυχόν και δεν απαθανατίσω καθετί που συμβαίνει στη ζωή μου, μου δίνει την αίσθηση ότι ξεχνάω να ζήσω την ίδια τη ζωή μου στο τέλος. Και δεν αισθάνομαι και τόσο φωτογραφίσιμη τόσες φορές τη μέρα, πρέπει και λίγο να προσέχεις την κατάσταση» δήλωσε η Ρένια Λουιζίδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Γεωργία Κοτζιά
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης