Ρένια Λουιζίδου για τον λόγο που δεν έχει Instagram: Είμαι πολύ μεγάλη για να βγάζω φωτογραφία τον εαυτό μου τόσες φορές τη μέρα
Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική, σχολίασε η ηθοποιός
Τον λόγο που δεν διατηρεί λογαριασμό στο Instagram εξήγησε η Ρένια Λουιζίδου, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι έχει μεγαλώσει αρκετά για να βγάζει καθημερινά φωτογραφίες τον εαυτό της.
Όπως ανέφερε η ηθοποιός, δεν κατανοεί τη λογική των συνεχώς αναρτήσεων με προσωπικές στιγμές. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, σημείωσε πως η λογική των selfies της προκαλεί θλίψη.
Επισήμανε ακόμη, ότι η διαρκής ανάγκη να απαθανατίζει κανείς κάθε στιγμή δίνει την αίσθηση πως στο τέλος ξεχνά να ζήσει την ίδια τη ζωή του και πρόσθεσε ακόμη ότι δεν αισθάνεται «φωτογραφίσιμη» τόσες φορές μέσα σε μία μέρα.
«Είμαι πολύ μεγάλη για να βγάζω φωτογραφία τον εαυτό μου και να χαίρομαι τόσες φορές τη μέρα. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική, του να βγάζω 50 φωτογραφίες τη μέρα, με πιάνει μαύρη κατάθλιψη. Να έχω τον νου μου, να μην τυχόν και δεν απαθανατίσω καθετί που συμβαίνει στη ζωή μου, μου δίνει την αίσθηση ότι ξεχνάω να ζήσω την ίδια τη ζωή μου στο τέλος. Και δεν αισθάνομαι και τόσο φωτογραφίσιμη τόσες φορές τη μέρα, πρέπει και λίγο να προσέχεις την κατάσταση» δήλωσε η Ρένια Λουιζίδου.
