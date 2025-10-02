Ρένια Λουιζίδου για τον λόγο που δεν έχει Instagram: Είμαι πολύ μεγάλη για να βγάζω φωτογραφία τον εαυτό μου τόσες φορές τη μέρα

θεωρεί ότι έχει μεγαλώσει αρκετά για να βγάζει καθημερινά φωτογραφίες τον εαυτό της.



Όπως ανέφερε η ηθοποιός, δεν κατανοεί τη λογική των συνεχώς αναρτήσεων με προσωπικές στιγμές. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, σημείωσε πως η λογική των selfies της προκαλεί θλίψη.



Επισήμανε ακόμη, ότι η διαρκής ανάγκη να απαθανατίζει κανείς κάθε στιγμή δίνει την αίσθηση πως στο τέλος ξεχνά να ζήσει την ίδια τη ζωή του και πρόσθεσε ακόμη ότι δεν αισθάνεται «φωτογραφίσιμη» τόσες φορές μέσα σε μία μέρα.

«

» δήλωσε η Ρένια Λουιζίδου.